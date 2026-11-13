Premierul Luca Niculescu: Casa Regală a avut o contribuție esențială la modernizarea și dezvoltarea României

ROMÂNIA
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© Guvernul României

Casa Regală a avut o contribuție esențială la modernizarea și dezvoltarea României, iar devotamentul față de țară și respectul pentru valorile democratice rămân repere importante pentru societatea noastră, a transmis prim-ministrul Luca Niculescu.

Șeful Executivului a participat vineri, la Palatul Elisabeta, la un dejun la invitația Custodelui Coroanei, Margareta, și a Principelui Radu.

“Am avut astăzi onoarea și bucuria de a participa la dejunul oferit de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și de Alteța Sa Regală Principele Radu, cărora le mulțumesc pentru calda primire. Casa Regală a avut o contribuție esențială la modernizarea și dezvoltarea României, iar devotamentul față de țară și respectul pentru valorile democratice rămân repere importante pentru societatea noastră. Păstrăm o profundă recunoștință față de memoria Regelui Mihai, care a apărat, inclusiv în cele mai dificile momente ale istoriei, idealurile de libertate și apartenența României la lumea occidentală”, a afirmat Luca Niculescu, potrivit paginii de Facebook a Guvernului.

Respectul pentru istorie și pentru valorile care definesc națiunea română ne unesc și ne ghidează în construirea viitorului României, a mai subliniat premierul.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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