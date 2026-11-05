Premierul Luca Niculescu, către adjunctul șefului Pentagonului: Ne dorim o prezență militară și economică americană mai puternică în România

Premierul Luca Niculescu l-a primit joi, la Palatul Victoria, pe subsecretarul pentru Politica de Apărare al Statelor Unite ale Americii, Elbridge Colby, aflat în vizită în România, pentru discuții privind aprofundarea Parteneriatului Strategic dintre cele două țări, consolidarea cooperării în domeniul apărării și evoluțiile de securitate din regiunea Mării Negre. Șeful Guvernului a reafirmat interesul României pentru o prezență militară și economică americană mai puternică pe teritoriul țării noastre și a prezentat eforturile privind creșterea investițiilor în apărare, modernizarea capabilităților militare și dezvoltarea industriei de apărare.

Într-un mesaj publicat joi, premierul a subliniat rolul Statelor Unite în asigurarea securității României și a regiunii, precum și angajamentul țării noastre de a respecta obiectivele asumate în cadrul NATO.

„Statele Unite au fost și rămân pentru România mai mult decât un partener strategic, fiind un aliat esențial în asigurarea securității noastre și a celei regionale, și i-am transmis aprecierea noastră pentru acest sprijin. La rândul ei, România este un aliat și un prieten de încredere, pe care SUA s-au putut întotdeauna baza, așa cum o arată și istoria recentă”, a transmis Luca Niculescu, într-o postare pe Facebook.

Premierul a arătat că Guvernul alocă resurse importante pentru apărare, chiar și în condițiile limitărilor bugetare, și urmărește respectarea angajamentelor asumate la Summitul NATO de la Haga, prin modernizarea capabilităților militare și creșterea investițiilor în industria de apărare și infrastructura cu dublă utilizare.

De asemenea, discuțiile au vizat extinderea cooperării industriale cu Statele Unite, inclusiv prin proiecte de producție, mentenanță și sprijin logistic, menite să dezvolte baza industrială de apărare a României.

Un alt subiect abordat a fost situația de securitate din regiunea Mării Negre, în contextul războiului dus de Rusia în Ucraina, al incursiunilor zilnice de drone și al atacurilor asupra navelor comerciale, care afectează libertatea de navigație.

„Am evidențiat relevanța și rolul strategic al regiunii Mării Negre pentru securitatea euroatlantică”, a transmis premierul.

La final, Luca Niculescu l-a asigurat pe oficialul american că România rămâne profund atașată consolidării Parteneriatului Strategic cu SUA și întăririi relației transatlantice.

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Vizita lui Elbridge Colby la București are loc după o serie de contacte repetate cu consilierul prezidențial pentru securitate națională și politică externă, Marius Lazurca, atât la Washington, cât și la sediul NATO de la Bruxelles. Cei doi au discutat în februarie, la Washington, iar dialogul a continuat prin întâlnirea de la Pentagon din 29 iulie și cea de la Bruxelles din 27 august, când Lazurca i-a transmis oficialului american poziția națională a României privind postura militară a SUA în Europa.

Cel mai recent contact a avut loc la Washington, la sfârșitul lunii octombrie, când Marius Lazurca a avut o nouă întrevedere cu Elbridge Colby, în cadrul unei vizite dedicate consolidării cooperării în domeniul apărării și securității. Consilierul prezidențial a transmis atunci că România este pregătită să își asume un rol mai important, dar că descurajarea pe termen lung necesită solidaritatea SUA și o prezență militară și economică americană mai puternică pe teritoriul țării.

Aceste demersuri au loc în contextul revizuirii de către Pentagon a posturii militare americane în Europa, un proces de șase luni anunțat în iunie, care vizează inclusiv redistribuirea responsabilităților și reevaluarea contribuțiilor SUA la apărarea europeană. România încearcă să își susțină poziția strategică în această evaluare și să securizeze o prezență americană consistentă pe flancul estic, argumentând prin importanța sa pentru securitatea Mării Negre, infrastructura militară pusă la dispoziția aliaților și contribuția la apărarea regională.

În România se află aproximativ 1.000 de militari americani, distribuiți la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, unde se află cel mai mare detașament, cu aproximativ 800 de militari, la Baza de la Deveselu, unde este amplasat sistemul antirachetă Aegis Ashore, și la Baza Aeriană Câmpia Turzii.