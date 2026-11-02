Premierul Luca Niculescu, consultări cu liderii sindicatelor. Indexarea pensiilor și debirocratizarea, printre măsurile care să răspundă nevoilor societății

ROMÂNIAPOLITICĂ
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© Guvernul României

Prim-ministrul Luca Niculescu s-a întâlnit luni, la Palatul Victoria, cu liderii confederațiilor sindicale, prilej cu care șeful Guvernului a transmis întreaga deschidere pentru un prim set de măsuri concrete care să răspundă nevoilor societății, informează Palatul Victoria într-un comunicat.

La acest prim dialog, alături de premier au participat vice-prim-ministrul Marian Neacșu și miniștrii Finanțelor, Alexandru Nazare, Sănătății, Alexandru Rogobete, Educației și Cercetării, Sorin Costreie, Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole, Învățământului Preuniversitar, Sorin Ionescu, alături de șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Oleg Ungureanu, și secretari de stat din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului.

 

În cadrul discuțiilor, au fost prezentate principalele solicitări ale mișcării sindicale la nivel național. Ministrul de Finanțe a expus contextul fiscal-bugetar în care se află România și pașii ce urmează la nivel guvernamental pentru a acoperi necesarul de finanțare până la sfârșitul acestui an.

Premierul Niculescu a transmis întreaga deschidere a Executivului pentru a continua dialogul cu reprezentanții confederațiilor sindicale, confirmând sprijinul pentru un prim set de măsuri concrete care să răspundă nevoilor societății: indexarea pensiilor, debirocratizare și includerea sindicatelor în procesul de consultare pentru elaborarea poziției naționale față de următorul ciclu de finanțare europeană.

Dialogul dintre Guvern și confederațiile sindicale va continua, în perioada imediat următoare, în formatul asigurat de Consiliul Național Tripartit.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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