Premierul Luca Niculescu convoacă miniștrii responsabili de PNRR: Obiectivul meu este foarte clar – să salvăm fiecare euro pe care România îl mai poate încasa

Premierul Luca Niculescu a anunțat că va convoca, vineri, după ședința de Guvern, o reuniune de evaluare cu miniștrii responsabili de îndeplinirea jaloanelor restante din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în contextul termenelor strânse pentru îndeplinirea angajamentelor și al riscului de pierdere a unor fonduri europene.

„Al doilea subiect, astăzi, este legat de fondurile europene. Tot astăzi, după ședința de Guvern, am convocat o reuniune de evaluare cu miniștrii responsabili de îndeplinirea jaloanelor restante din PNRR. Avem termene foarte, foarte strânse, nu ne putem permite să pierdem bani europeni din cauza unor întârzieri, din cauza lipsei de coordonare”, a declarat Luca Niculescu, vineri, la începutul ședinței de Guvern.

„Și obiectivul meu este foarte clar, să salvăm fiecare euro pe care România îl mai poate încasa prin PNRR, pentru că sunt bani care, după cum știți, înseamnă investiții, înseamnă investiții în spitale, în școli, în infrastructură, în modernizarea acestui stat, sunt bani, evident, de care România are nevoie. Și vreau ca fiecare ministru să știe exact ce are de făcut și cine răspunde pentru îndeplinirea angajamentelor și cât de rapid pot fi făcute aceste angajamente. După cum spuneam, termenul este foarte scurt”, a insistat el.

România a depus oficial, la 30 septembrie, ultima cerere de plată din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) către Comisia Europeană, în valoare netă de 4,347 miliarde de euro. Valoarea totală a cererii, înainte de deducerea prefinanțării, este de 6,04 miliarde de euro.

Din suma netă solicitată, 2,582 miliarde de euro reprezintă fonduri europene nerambursabile, iar 1,765 miliarde de euro sunt împrumuturi.

Termenul-limită pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor din PNRR a fost 31 august 2026, iar cererile finale de plată au trebuit depuse până la 30 septembrie. În această etapă, evaluarea Comisiei Europene este decisivă pentru stabilirea sumelor pe care România le va putea încasa efectiv. Fondurile aferente jaloanelor care nu vor fi validate nu vor mai putea fi recuperate prin PNRR, iar cheltuielile deja efectuate pentru proiectele respective vor trebui suportate din bugetul național, conform precizărilor făcute de Ministerul Finanțelor.