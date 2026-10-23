Premierul Luca Niculescu, despre incidentul din Marea Neagră: „O încălcare flagrantă a dreptului internațional, un rezultat al escaladării de către Rusia”

Premierul Luca Niculescu a declarat vineri că ceea ce s-a întâmplat în Marea Neagră, în afara apelor teritoriale ale României, este „inacceptabil” și reprezintă „o încălcare flagrantă a dreptului internațional și în mod specific a libertății de navigație, un rezultat al escaladării de către Rusia”.

„Am fost în contact permanent cu autoritățile noastre responsabile, iar eforturile noastre se concentrează pe salvarea de vieți omenești și siguranța marinarilor. Vom continua demersurile cu aliații noștri și coordonarea cu Bulgaria și Turcia pentru a asigura libertatea de navigație și securitatea maritimă”, a scris Luca Niculescu, pe Facebook.

De asemenea, premierul a precizat că România urmează să beneficieze de dotări suplimentare, în urma demersurilor întreprinse la nivelul NATO.