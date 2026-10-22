Premierul Luca Niculescu, discuție telefonică cu omologul bulgar pentru coordonare în privința provocărilor din regiunea Mării Negre

ROMÂNIASECURITATENATO
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© Guvernul României

Premierul Luca Niculescu a discutat miercuri, telefonic, cu omologul său bulgar, Rumen Radev, despre consolidarea coordonării bilaterale în fața provocărilor de securitate și conectivitate din regiunea Mării Negre.

Cei doi au abordat și necesitatea cooperării cu Turcia pentru asigurarea securității navigației, în contextul deteriorării situației din regiune.

„Am avut o conversație telefonică foarte bună cu prim-ministrul Bulgariei, Rumen Radev. Am discutat modalități de a consolida coordonarea noastră strânsă, în cadrul Parteneriatului nostru Strategic, pentru a face față provocărilor actuale de securitate și conectivitate din regiunea Mării Negre”, a scris Luca Niculescu într-un mesaj publicat pe platforma X.

Premierul a salutat inițiativa președintelui Nicușor Dan de a aduce în discuția cu aliații NATO situația de securitate din Marea Neagră.

„Am salutat recenta inițiativă a președintelui român, Nicușor Dan, de a aduce în discuție cu aliații NATO situația din ce în ce mai deteriorată din Marea Neagră. Trebuie să lucrăm împreună și cu Turcia pentru a asigura securitatea navigației în Marea Neagră”, a transmis șeful Guvernului.

Luca Niculescu a precizat că, în cadrul convorbirii, cei doi premieri au convenit să se întâlnească pentru a continua dialogul și coordonarea bilaterală.

După întâlnirea de săptămâna trecută de la Bruxelles dintre președintele Nicușor Dan, secretarul general al NATO, Mark Rutte, și prim-ministrul bulgar, Rumen Radev, Consiliul Nord-Atlantic s-a reunit marți pentru a evalua evoluțiile din regiune și a discuta măsuri de consolidare a securității și de protejare a navigației, comerțului și infrastructurii energetice.

În urma reuniunii Consiliului Nord-Atlantic, NATO a anunțat că va trimite capabilități suplimentare în regiunea Mării Negre, inclusiv pentru activități de supraveghere, recunoaștere și expertiză criminalistică. Alianța a precizat că și-a consolidat deja postura pe flancul estic, inclusiv prin capabilități de combatere a dronelor.

Totodată, președintele Nicușor Dan a convocat pentru joi, la ora 18:00, o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), în cadrul căreia vor fi analizate implicațiile de securitate generate de incidentele de la Marea Neagră și măsurile necesare pentru protejarea apelor teritoriale și a infrastructurii critice maritime a României.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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