Premierul Luca Niculescu a discutat cu președintele Emiratelor Arabe Unite, șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, despre consolidarea relațiilor bilaterale, intensificarea cooperării economice și comerciale și dezvoltarea unor proiecte strategice comune, în contextul demersurilor Guvernului de atragere a unor noi investiții și de diversificare a portofoliului investițional.

„Dorim să intensificăm dialogul bilateral, cu accent asupra componentei economice și comerciale, ca parte a demersurilor guvernamentale de atragere de noi investiții și de diversificare a portofoliului de investiții”, a transmis premierul într-o postare publicată pe Facebook.

Potrivit acestuia, discuțiile au vizat și ridicarea parteneriatului economic dintre România și Emiratele Arabe Unite la un nou nivel de ambiție, prin acordarea unei atenții sporite proiectelor strategice.

Cei doi oficiali au abordat, de asemenea, evoluțiile recente în materie de securitate din regiunile lor. În acest context, șeful Guvernului a reafirmat solidaritatea României față de Emiratele Arabe Unite și ceilalți parteneri din Golf, afectați direct de conflict.

„Mi-am exprimat speranța că tensiunile vor fi depășite prin dialog și negocieri. Totodată, am salutat contribuția Emiratelor Arabe Unite la eforturile internaționale de a aduce pacea în regiune”, a precizat Luca Niculescu.

La finalul întrevederii, premierul i-a transmis președintelui Mohamed bin Zayed Al Nahyan felicitări cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a Zilei Naționale a Emiratelor Arabe Unite, precum și urări de pace, progres și prosperitate pentru poporul emiratez.