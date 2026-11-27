Premierul Luca Niculescu a discutat, împreună cu ministrul afacerilor externe, Dan Neculaescu, cu șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare ale României despre rolul diplomației economice în susținerea economiei naționale, stabilind două obiective prioritare: atragerea de investiții în România și sprijinirea companiilor românești pentru extinderea pe piețele externe.

„Avem două obiective clare: să atragem mai multe investiții în România, în special în sectoarele cu valoare adăugată ridicată, și să ajutăm companiile românești să se dezvolte pe piețele externe”, a transmis premierul într-o postare pe Facebook.

Șeful Guvernului a subliniat că dorește o implicare mai activă a reprezentanțelor diplomatice în susținerea mediului de afaceri românesc, prin identificarea oportunităților și valorificarea parteneriatelor strategice ale țării.

„Îmi doresc ca ambasadele noastre să fie cât mai aproape de mediul de afaceri, să identifice oportunități și să valorifice mai bine parteneriatele strategice ale României și instrumentele oferite de Uniunea Europeană”, a precizat Luca Niculescu.

Printre domeniile strategice asupra cărora diplomații români trebuie să se concentreze se numără energia, apărarea, materiile prime critice, cercetarea și inovarea.

Premierul a anunțat că diplomația economică va deveni o componentă importantă a agendei sale externe, inclusiv prin organizarea unor forumuri de afaceri.

„Componenta economică va ocupa un loc important în vizitele și întâlnirile mele externe, inclusiv prin organizarea unor forumuri de afaceri”, a afirmat acesta.

Totodată, Guvernul urmărește relansarea activității comisiilor economice mixte și îmbunătățirea coordonării între instituțiile cu atribuții în acest domeniu.

În final, Luca Niculescu a evidențiat rolul diplomaților români în susținerea obiectivelor economice ale țării, afirmând că experiența acestora trebuie valorificată mai bine. „Avem diplomați cu multă experiență și competență. Vreau să valorificăm cât mai bine această resursă pentru dezvoltarea economiei românești”, a conchis premierul.