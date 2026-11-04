Premierul Luca Niculescu, după întâlnirea cu investitorii străini: Principalul obiectiv al Guvernului este relansarea economiei

Prim-ministrul Luca Niculescu s-a întâlnit, miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentanții investitorilor străini în România, cadru în care a transmis că principalul obiectiv al Guvernului este relansarea economiei, mulțumind investitorilor pentru rolul important în dezvoltarea țării noastre.

Reconstruirea încrederii, împreună cu instituțiile statului și companiile românești, este absolut necesară pentru a găsi cele mai bune soluții pentru mediul de afaceri, arată Palatul Victoria într-un comunicat în care precizează că la întâlnire au participat miniștrii Finanțelor, Alexandru Nazare, Externelor, Danuț Neculăescu, Energiei, Dumitru Chisăliță, Muncii, Florin Manole, Sănătății, Alexandru Rogobete, Mediului, Natalia Intotero, și Digitalizării, Bogdan Dumitru, alături de șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Oleg Ungureanu.

“Semnalul bun din aceste zile, când România a atras 4,5 miliarde de euro de pe piețele financiare internaționale este confirmarea faptului că depășirea blocajului politic de la București a generat creșterea credibilității externe. Repornirea motoarelor economiei prin noi investiții poate genera noi locuri de muncă și oportunități mai ales pentru tineri”, a declarat premierul Luca Niculescu.

Guvernul României va aborda mai articulat diplomația economică și va crește eficiența în aplicarea măsurilor de combatere a evaziunii fiscale, alături de debirocratizare, pentru a implementa standardele economiilor dezvoltate, cât mai aproape de nevoile investitorilor. Din această perspectivă, aderarea la OCDE a fost menționată ca un obiectiv de țară esențial pentru creșterea profilului de țară și atragerea de capital.

Premierul a menționat, în acest sens, dialogul foarte bun pe care l-a avut, cu o zi în urmă, cu secretarul general al OCDE, Mathias Cormann.

Pentru facilitarea dialogului cu reprezentanții investitorilor străini, care au prezentat o serie de propuneri concrete de măsuri pentru stimularea economiei, prim-ministrul Luca Niculescu i-a cerut șefului Cancelariei Prim-Ministrului să pregătească întâlniri trimestriale la care să participe reprezentanții Guvernului.