România este solidară cu Spania și cu poporul spaniol după tragedia feroviară

Președintele Nicușor Dan a transmis, miercuri, că este profund îndurerat de tragicul accident feroviar produs în Spania.

„Sunt profund îndurerat de vestea tragicului accident feroviar care a avut loc astăzi în Spania. Gândurile mele se îndreaptă către numeroasele persoane care și-au pierdut viața și către familiile acestora. Le urez tuturor celor răniți o însănătoșire rapidă. România este solidară cu Spania și cu poporul său în aceste momente dificile”, a scris președintele României pe rețeaua de socializare X.

Deeply saddened to learn of the tragic train accident in Spain today. My thoughts are with the many people who lost their lives and with their families. I wish all the injured a swift recovery. Romania stands in solidarity with Spain and its people in these difficult moments. @CasaReal @sanchezcastejon — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 28, 2026

Premierul Luca Niculescu a transmis „compasiunea și solidaritatea Guvernului român către Guvernul Spaniei și poporul spaniol”, în urma accidentului feroviar în care mai multe persoane și-au pierdut viața.

„Sunt profund îndurerat de tragedia din Spania, unde o coliziune între două trenuri a provocat pierderi de vieți omenești și a rănit mai multe persoane. Transmit compasiunea și solidaritatea Guvernului României către Guvernul Spaniei și poporul spaniol. Transmit sincere condoleanțe familiilor îndoliate și le urez celor răniți o însănătoșire grabnică. Suntem în contact permanent cu autoritățile spaniole prin intermediul colegilor noștri de la Ministerul Afacerilor Externe și suntem pregătiți să oferim sprijin. Ambasada României la Madrid și consulatele noastre sunt pregătite să acorde asistență consulară cetățenilor români”, a menționat prim-ministrul într-un mesaj publicat pe X.

I am deeply saddened by the tragedy in Spain, where a collision between two trains has resulted in loss of life and left several people injured.

I extend the compassion and solidarity of the Romanian Government to the Government of Spain and the Spanish people. My sincere condolences to the bereaved families, and I wish those injured a speedy recovery.

We are in constant contact with the Spanish authorities through our colleagues at the Ministry of Foreign Affairs and stand ready to provide support. The Romanian Embassy in Madrid and our consulates are prepared to provide consular assistance to Romanian citizens. — Luca Niculescu (@LucaNiculescu) October 28, 2026

Ministrul de Externe, Dan Neculăescu, a transmis un mesaj similar și a anunțat că „misiunile diplomatice și consulare se află în strânsă legătură cu autoritățile spaniole”, fiind pregătite să ofere asistență.

„Suntem profund îndurerați de tragicul accident feroviar din provincia Toledo, din Spania. Transmitem sincere condoleanțe familiilor victimelor și urări de însănătoșire grabnică celor răniți. România este solidară cu Spania. Misiunile noastre diplomatice și consulare se află în strânsă legătură cu autoritățile spaniole și sunt pregătite să ofere asistență”, a scris Neculăescu într-un mesaj pe X.

Deeply saddened by the tragic train collision in the Toledo province of Spain. Heartfelt condolences to the victims’ families and wishes for a swift recovery to the injured. Romania stands in solidarity with Spain. Our diplomatic and consular missions are in close contact with the Spanish authorities and ready to assist. 🇷🇴🇪🇸

@jmalbares — Dan Neculaescu (@DanNeculaescu) October 28, 2026

Mesaje similare au venit și din partea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și a președintelui Consiliului European, Antonio Costa.

„Tocmai am primit vestea cutremurătoare din Toledo privind coliziunea dintre două trenuri de mare viteză. Îmi exprim întreaga compasiune față de familiile și rude victimelor. Astăzi, Europa plânge alături de voi”, a scris Ursula von der Leyen pe aceeași rețea de socializare.

Just received the devastating news from Toledo on the collision of two high-speed trains. My heart goes out to the victims’ families and loved ones. Today, Europe mourns with you. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 28, 2026

Într-un mesaj scris în spaniolă, Antonio Costa a transmis „cele mai sincere condoleanțe familiilor” care au pierdut pe cineva.

„Întreaga mea solidaritate se îndreaptă către răniți, cărora le doresc o recuperare rapidă. Mulțumesc echipelor de urgență care lucrează pentru a veni în ajutorul celor afectați. Întregul meu sprijin poporului spaniol în aceste momente de durere”, a mai spus Costa.

Recibo con profunda consternación las noticias del trágico accidente ferroviario ocurrido en Toledo. Mi más sincero pésame a los familiares y seres queridos de las víctimas mortales. Toda mi solidaridad con los heridos, a quienes deseo una pronta recuperación. Gracias a los equipos de emergencia que trabajan para asistir a los afectados. Todo mi apoyo al pueblo español en estas horas de dolor. — António Costa (@eucopresident) October 28, 2026

Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit miercuri dimineață la sud de Madrid, la câteva luni după accidentul feroviar de la Adamuz, care a provocat moartea a zeci de persoane și a zguduit guvernul prim-ministrului Pedro Sánchez, informează Politico Europe.

Cel puțin 30 de persoane au murit și mai multe au fost rănite în accidentul care a avut loc în apropierea localității Urda, din provincia Toledo, puțin înainte de ora 9:00, ora locală, au declarat autoritățile locale din Castilla-La Mancha pentru presa spaniolă.

Oficialii se tem că bilanțul ar putea depăși bilanțul accidentului de la Adamuz, din ianuarie, când 46 de persoane și-au pierdut viața, au relatat mass-media spaniole, citând surse guvernamentale.

Serviciile de urgență au declarat că un tren Renfe a lovit din spate un tren Iryo staționat. Ambele trenuri circulau între Madrid și Sevilla.