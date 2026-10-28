România este solidară cu Spania și cu poporul spaniol după tragedia feroviară

ROMÂNIA
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
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© Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a transmis, miercuri, că este profund îndurerat de tragicul accident feroviar produs în Spania.

„Sunt profund îndurerat de vestea tragicului accident feroviar care a avut loc astăzi în Spania. Gândurile mele se îndreaptă către numeroasele persoane care și-au pierdut viața și către familiile acestora. Le urez tuturor celor răniți o însănătoșire rapidă. România este solidară cu Spania și cu poporul său în aceste momente dificile”, a scris președintele României pe rețeaua de socializare X. 

Premierul Luca Niculescu a transmis „compasiunea și solidaritatea Guvernului român către Guvernul Spaniei și poporul spaniol”, în urma accidentului feroviar în care mai multe persoane și-au pierdut viața.

„Sunt profund îndurerat de tragedia din Spania, unde o coliziune între două trenuri a provocat pierderi de vieți omenești și a rănit mai multe persoane. Transmit compasiunea și solidaritatea Guvernului României către Guvernul Spaniei și poporul spaniol. Transmit sincere condoleanțe familiilor îndoliate și le urez celor răniți o însănătoșire grabnică. Suntem în contact permanent cu autoritățile spaniole prin intermediul colegilor noștri de la Ministerul Afacerilor Externe și suntem pregătiți să oferim sprijin. Ambasada României la Madrid și consulatele noastre sunt pregătite să acorde asistență consulară cetățenilor români”, a menționat prim-ministrul într-un mesaj publicat pe X.

Ministrul de Externe, Dan Neculăescu, a transmis un mesaj similar și a anunțat că „misiunile diplomatice și consulare se află în strânsă legătură cu autoritățile spaniole”, fiind pregătite să ofere asistență. 

„Suntem profund îndurerați de tragicul accident feroviar din provincia Toledo, din Spania. Transmitem sincere condoleanțe familiilor victimelor și urări de însănătoșire grabnică celor răniți. România este solidară cu Spania. Misiunile noastre diplomatice și consulare se află în strânsă legătură cu autoritățile spaniole și sunt pregătite să ofere asistență”, a scris Neculăescu într-un mesaj pe X.

Mesaje similare au venit și din partea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și a președintelui Consiliului European, Antonio Costa.

„Tocmai am primit vestea cutremurătoare din Toledo privind coliziunea dintre două trenuri de mare viteză. Îmi exprim întreaga compasiune față de familiile și rude victimelor. Astăzi, Europa plânge alături de voi”, a scris Ursula von der Leyen pe aceeași rețea de socializare.

Într-un mesaj scris în spaniolă, Antonio Costa a transmis „cele mai sincere condoleanțe familiilor” care au pierdut pe cineva.

„Întreaga mea solidaritate se îndreaptă către răniți, cărora le doresc o recuperare rapidă. Mulțumesc echipelor de urgență care lucrează pentru a veni în ajutorul celor afectați. Întregul meu sprijin poporului spaniol în aceste momente de durere”, a mai spus Costa.

Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit miercuri dimineață la sud de Madrid, la câteva luni după accidentul feroviar de la Adamuz, care a provocat moartea a zeci de persoane și a zguduit guvernul prim-ministrului Pedro Sánchez, informează Politico Europe.

Cel puțin 30 de persoane au murit și mai multe au fost rănite în accidentul care a avut loc în apropierea localității Urda, din provincia Toledo, puțin înainte de ora 9:00, ora locală, au declarat autoritățile locale din Castilla-La Mancha pentru presa spaniolă.

Oficialii se tem că bilanțul ar putea depăși bilanțul accidentului de la Adamuz, din ianuarie, când 46 de persoane și-au pierdut viața, au relatat mass-media spaniole, citând surse guvernamentale.

Serviciile de urgență au declarat că un tren Renfe a lovit din spate un tren Iryo staționat. Ambele trenuri circulau între Madrid și Sevilla.

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Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

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