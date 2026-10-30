Premierul Luca Niculescu: Este nevoie să intensificăm măsurile de securitate și acțiunile de protejare a infrastructurii critice

ROMÂNIA
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
de citit in1 min.
© Guvernul României

Premierul Luca Niculescu a subliniat vineri, la începutul ședinței de Guvern, necesitatea intensificării măsurilor de securitate și a acțiunilor de protejare a infrastructurii critice, pe fondul amenințărilor tot mai mari la adresa securității naționale.

„Am avut de curând un caz, sabotajul de la Carfil Brașov, care ne-a arătat cât de reale sunt amenințările la adresa industriei de apărare, a securității statului și a cetățenilor noștri. Vreau să mulțumesc în mod deosebit colegilor de la Ministerul de Interne pentru faptul că au întărit paza la infrastructurile critice și la o serie de alte obiective, celor de la DIICOT și SRI pentru acțiunile întreprinse. Este nevoie să intensificăm măsurile de securitate și acțiunile de protejare a infrastructurii critice”, a declarat premierul.

În acest context, premierul a atras atenția și asupra deteriorării situației de securitate din regiunea Mării Negre, subiect abordat în cadrul discuției purtate joi cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

„Ieri am discutat cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, despre deteriorarea situației de securitate în regiunea Mării Negre, precum și despre intensificarea amenințărilor hibride la adresa statelor aliate de pe Flancul Estic al NATO. Escaladarea tensiunilor din regiunea noastră de către Rusia impune o vigilență sporită din partea Alianței și un răspuns aliat ferm și coordonat”, a spus Luca Niculescu.

Citiți și:

Premierul Luca Niculescu a discutat cu secretarul general NATO despre un “răspuns aliat ferm și coordonat” în fața amenințărilor Rusiei

Investigațiile au confirmat implicarea mai multor cetățeni din state ex-sovietice, rezidenți în state ale Uniunii Europene.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

Construcții Erbașu

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
MAE: Peste 40 de state OSCE, solidare cu România după actul de sabotaj rusesc de la Carfil. Bucureștiul condamnă acțiunile hibrid ale Moscovei
MAE: Peste 40 de state OSCE, solidare cu România după actul de sabotaj rusesc de la Carfil. Bucureștiul condamnă acțiunile hibrid ale Moscovei
Articolul următor
Taxele UE aplicate coletelor mici comandate online, în special de pe Shein și Temu, ar putea aduce anual 6 miliarde de euro la bugetul UE în perioada 2028-2034
Taxele UE aplicate coletelor mici comandate online, în special de pe Shein și Temu, ar putea aduce anual 6 miliarde de euro la bugetul UE în perioada 2028-2034
Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

Articole Populare