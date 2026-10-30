Premierul Luca Niculescu: Este nevoie să intensificăm măsurile de securitate și acțiunile de protejare a infrastructurii critice

Premierul Luca Niculescu a subliniat vineri, la începutul ședinței de Guvern, necesitatea intensificării măsurilor de securitate și a acțiunilor de protejare a infrastructurii critice, pe fondul amenințărilor tot mai mari la adresa securității naționale.

„Am avut de curând un caz, sabotajul de la Carfil Brașov, care ne-a arătat cât de reale sunt amenințările la adresa industriei de apărare, a securității statului și a cetățenilor noștri. Vreau să mulțumesc în mod deosebit colegilor de la Ministerul de Interne pentru faptul că au întărit paza la infrastructurile critice și la o serie de alte obiective, celor de la DIICOT și SRI pentru acțiunile întreprinse. Este nevoie să intensificăm măsurile de securitate și acțiunile de protejare a infrastructurii critice”, a declarat premierul.

În acest context, premierul a atras atenția și asupra deteriorării situației de securitate din regiunea Mării Negre, subiect abordat în cadrul discuției purtate joi cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

„Ieri am discutat cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, despre deteriorarea situației de securitate în regiunea Mării Negre, precum și despre intensificarea amenințărilor hibride la adresa statelor aliate de pe Flancul Estic al NATO. Escaladarea tensiunilor din regiunea noastră de către Rusia impune o vigilență sporită din partea Alianței și un răspuns aliat ferm și coordonat”, a spus Luca Niculescu.

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Investigațiile au confirmat implicarea mai multor cetățeni din state ex-sovietice, rezidenți în state ale Uniunii Europene.