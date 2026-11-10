Luca Niculescu: Industria auto va avea un rol important în programul de relansare economică pregătit de Guvern

Industria auto, sector care generează peste 30 de miliarde de euro cifră de afaceri și contribuie cu peste 13% la PIB-ul României, va avea un rol important în programul de relansare economică pregătit de Guvern, a declarat premierul Luca Niculescu, la deschiderea celei de-a IX-a ediții a Automotive Industry Forum & Gala Premiilor pentru Excelență.

Premierul a subliniat importanța industriei auto pentru economia națională, arătând că România a devenit, în 2025, al șaptelea producător auto din Uniunea Europeană.

„Industria auto este un pilon important al economiei românești: cu o cifră de afaceri de peste 30 de miliarde de euro și o contribuție mai mare de 13% la Produsul Intern Brut. Este foarte-foarte semnificativ. Iar România în 2025, a devenit, al șaptelea producător auto din Uniunea Europeană. Este o performanță importantă, obținută într-o piață europeană aflată sub presiune și într-un context în care competitivitatea nu mai poate fi considerată un dat”, a afirmat Luca Niculescu, în discursul său.

Șeful Guvernului a precizat că Executivul susține măsurile europene pentru creșterea competitivității industriei auto, în contextul dificultăților de pe piața europeană și al riscului de pierdere a unor locuri de muncă.

„Am în vedere, în primul rând, Automotive Action Plan – Planul de acțiune pentru industria auto. Guvernul susține măsurile pentru creșterea competitivității industriei auto naționale, în contextul în care vedem dificultățile de pe piața europeană și riscul de pierdere a unor locuri de muncă”, a declarat premierul.

Referindu-se la programul de relansare economică, Niculescu a afirmat că acesta vizează susținerea companiilor și creșterea producției în România, inclusiv prin dezvoltarea furnizorilor locali și producția unor componente care în prezent sunt importate.

„Ne-am asumat, la preluarea mandatului, să relansăm economia, un program de miliarde de euro, pe care îl avem în vedere pentru susținerea companiilor și creșterea producției în România. Nu putem gândi o relansare economică fără a lua în calcul industria auto, care este un sector cheie al economiei naționale și europene”, a spus acesta.

Premierul a enumerat și măsurile fiscale pregătite de Guvern pentru încurajarea investițiilor și modernizarea capacităților de producție.

„Cunoaşteţi deja angajamentul Guvernului de a elimina impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) de la 1 ianuarie 2027”.

Totodată, pentru activele noi puse în funcțiune în 2026, companiile vor putea beneficia de amortizare superaccelerată.

„Avem, totodată, pentru activele noi puse în funcţiune în 2026, posibilitatea amortizării superaccelerate: cu 65% din valoarea fiscală dedusă în primul an, pentru echipamente tehnologice, maşini, unelte şi instalaţii de lucru. Este un sprijin concret pentru companiile care își modernizează liniile de producție și investesc în tehnologii noi”, a explicat Luca Niculescu.

În ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea, premierul a precizat că firmele pot opta, începând din acest an, pentru un credit fiscal rambursabil de 10% din cheltuielile eligibile.

„Ne dorim să păstrăm în România nu doar capacități de producție, ci și centre de inginerie, proiectare și inovare”, a punctat acesta.

De asemenea, Niculescu a menționat schema TechUp România, cu un buget multianual de peste 5,3 miliarde de lei, destinată susținerii investițiilor în mobilitate și sisteme autonome, energie verde și stocare, microelectronică și inteligență artificială.

Premierul a evidențiat și importanța energiei și a pregătirii forței de muncă pentru competitivitatea industriei auto, pledând pentru o legătură mai strânsă între sistemul de educație și cerințele economiei.

„Avem nevoie de o legătură mult mai strânsă între sistemul de educație și cerințele reale ale economiei, iar învățământul profesional și tehnic în sistem dual reprezintă un instrument important în această direcție”, a afirmat Niculescu, adăugând că Guvernul încurajează parteneriatele dintre unitățile de învățământ și companii pentru formarea tinerilor în acord cu noile tehnologii și nevoile industriei.