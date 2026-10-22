Premierul Luca Niculescu, întrevedere cu ambasadorul Darryl Nirenberg: „Pentru Guvernul pe care îl conduc relația cu SUA reprezintă o prioritate fundamentală”

Relația cu Statele Unite reprezintă o prioritate fundamentală pentru Guvernul României, a declarat premierul Luca Niculescu, subliniind că parteneriatul strategic se bazează pe încredere, valori și interese comune.

„Mi-a făcut o deosebită plăcere să îl primesc astăzi, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, E.S. Darryl Nirenberg. Pentru Guvernul pe care îl conduc și pentru mine personal, relația cu Statele Unite reprezintă o prioritate fundamentală. Este mai mult decât un parteneriat strategic: este și o relație de prietenie profundă, construită pe încredere, valori și interese comune. Avem multe proiecte de dezvoltat împreună, de la securitate și apărare la economie, energie, infrastructură și educație. Ne dorim să dăm un nou impuls acestei cooperări și să obținem rezultate concrete, în beneficiul cetățenilor noștri”, a scris Luca Niculescu, pe Facebook.

Premierul Luca Niculescu l-a felicitat pe ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg, pentru dinamismul cu care promovează relațiile româno-americane în numeroase domenii și pentru colaborarea strânsă cu autoritățile române.

În cadrul discuțiilor, cei doi au abordat securitatea României și importanța prezenței militare americane, premierul mulțumind pentru aceasta și exprimându-și dorința ca prezența să fie consolidată. De asemenea, au discutat despre cooperarea în domeniul apărării, inclusiv despre proiectele de înzestrare a Armatei Române.

„Un loc important în discuția noastră l-a ocupat dimensiunea economică a parteneriatului. Am convenit că trebuie să facem mai mult pentru a atrage investiții americane în România, investiții care să contribuie la relansarea economiei, la dezvoltarea unor sectoare strategice și la crearea de noi locuri de muncă. Am stabilit să ne întâlnim periodic, pentru a urmări progresele proiectelor comune și pentru a identifica noi oportunități de cooperare”, a conchis Luca Niculescu.