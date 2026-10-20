Premierul Luca Niculescu, la depunerea jurământului: Acest guvern trebuie să fie prooccidental, ancorat în Europa și în relația solidă transatlantică

Premierul Luca Niculescu a declarat marți, la ceremonia de învestire a noului Guvern, că executivul pe care îl conduce va fi unul prooccidental, ancorat în Europa și în relația transatlantică, în conformitate cu mandatul primit de la președintele Nicușor Dan.

„Ați fost foarte generos, mi-ați dat un spațiu larg, putea să fie un guvern tehnocrat, un guvern politic, dar ați fixat o limită. Acest guvern trebuia să fie unul, cum a spus dumneavoastră, prooccidental, să fie ancorat în Europa și în relația noastră solidă transatlantică”, a declarat Luca Niculescu, adresându-se președintelui Nicușor Dan.

Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu a primit marți votul de încredere al Parlamentului, punând capăt unei perioade de mai bine de cinci luni de interimat la conducerea Executivului. Guvernul Niculescu a fost învestit cu 280 voturi pentru și 58 împotrivă.

Premierul a amintit că a primit mandatul de a forma Guvernul în urmă cu două săptămâni și o zi și a descris procesul de constituire a cabinetului drept unul marcat de discuții și consultări. Niculescu a afirmat că noul cabinet își propune să demonstreze că România își poate valorifica potențialul și a mulțumit partidelor care au decis să susțină Guvernul în Parlament, deși nu au intrat la guvernare.

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„Au fost zile întregi de discuții și de consultări. Rezultatul îl aveți în fața dumneavoastră”, a spus acesta. Niculescu a precizat că noul executiv reunește reprezentanți ai Partidului Social Democrat și persoane din societatea civilă, mediul academic și cel profesoral, cărora le-a mulțumit pentru asumarea responsabilității guvernării.

„Dar sunt convins că toți cei de aici suntem animați de dorința de a face bine, de dorința de a arăta că România poate, pentru că am văzut că atunci când o dorește cu adevărat, România poate să reușească ceea ce ceea ce dorește”, a afirmat premierul.

În acest context, Luca Niculescu a invocat aderarea României la OCDE drept un exemplu al rezultatelor care pot fi obținute prin colaborarea forțelor politice.

„Exemplul pe care l-ați dat ceva mai devreme cu aderarea la OCDE este unul dintre ele când toate forțele politice și-au pus eforturile în comun”, a declarat șeful Guvernului.

Premierul a recunoscut că perioada următoare nu va fi una simplă, dar a spus că privește cu încredere și speranță mandatul său. Totodată, le-a mulțumit partidelor care au decis să susțină noul cabinet în Parlament fără a intra la guvernare.

„Vreau să le mulțumesc și partidelor care, deși nu au intrat la guvernare, au decis să susțină acest guvern în Parlament, pentru că altfel ar fi fost cu siguranță mult mai complicat”, a afirmat Niculescu.

La finalul discursului, premierul le-a mulțumit și lui Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan, care au încercat anterior să formeze un guvern, și a promis că noul executiv va acționa pentru ca România să își valorifice potențialul.