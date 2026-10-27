Premierul Luca Niculescu, la întrevederea cu investitorii români din Republica Moldova: „Vă asigur că veți avea parte de sprijinul Guvernului României”

Premierul Luca Niculescu i-a asigurat, marți, la Chișinău, pe reprezentanții companiilor românești care derulează proiecte de investiții în Republica Moldova că vor avea sprijinul Guvernului de la București pentru dezvoltarea acestora.

„Prezența dumneavoastră aici nu înseamnă numai cifre, deși și cifrele sunt foarte importante. Am aflat că avem schimburi comerciale de aproape patru miliarde și jumătate de euro. Este o cifră pe care nu o avem cu foarte multe state. Felicitări! Am aflat că ați creat 12.000 de locuri de muncă. Felicitări încă o dată! Deci, acestea sunt investiții care, sigur, trebuie să aducă profit, dar sunt și investiții care reprezintă elemente strategice pentru relația bilaterală”, a declarat Luca Niculescu.

De asemenea, Niculescu a dat asigurări că Guvernul României va continua să sprijine proiectele companiilor românești din Republica Moldova și a subliniat că Executivul își propune să intensifice susținerea acordată acestora.

„Vreau să vă mai spun două-trei lucruri despre prioritățile pe care le avem în programul de guvernare. Pe scurt, este un guvern care are ca unul dintre obiectivele principale repornirea motoarelor economiei, atragerea investițiilor în țară, crearea condițiilor pentru echilibrarea bugetului de stat și, de asemenea, sprijinirea companiilor românești care vor să se dezvolte în străinătate”, a punctat acesta.

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Premierul a reiterat, la Chișinău, că obiectivul Guvernului este să nu majoreze taxele și impozitele, precizând că analizele în acest sens sunt încă în desfășurare.

„Consolidarea fiscală nu înseamnă neapărat, pentru noi, creșterea taxelor. Înseamnă să oprim risipa, să cheltuim mai bine banul public. Înseamnă o mai bună colectare, pentru că știți că România, din păcate, este printre țările care colectează cel mai puțin. Dar vom lucra intens la acest aspect, atât cu ministrul Finanțelor, cât și cu restul colegilor. Înseamnă crearea condițiilor pentru dezvoltarea capitalului și înseamnă și alte chestiuni foarte importante, chiar dacă uneori vorbim mai puțin despre ele. Înseamnă predictibilitate, iar aceasta este extrem de importantă atunci când vrei să atragi un investitor. Înseamnă stabilitate și este bine că, după aproape șase luni de criză politică, avem un guvern cu putere deplină. Înseamnă sectoare care se dezvoltă, înseamnă pârghii de dezvoltare pentru sectoare strategice, stimularea inovării și protejarea capitalului românesc”, a detaliat Niculescu.