Premierul Luca Niculescu, la Ziua Națională a Turciei: România și Turcia au un rol esențial în consolidarea securității la Marea Neagră

Premierul Luca Niculescu a evidențiat marți, la recepția prilejuită de Ziua Națională a Turciei, rolul României și Turciei în consolidarea securității regionale la Marea Neagră, în calitate de aliați NATO și state riverane, precum și importanța parteneriatului strategic bilateral, a cooperării economice și a legăturilor dintre cele două popoare.

În alocuțiunea susținută la eveniment, premierul a subliniat că România și Turcia sunt unite printr-un parteneriat strategic solid, interese convergente și responsabilități comune la Marea Neagră.

„În actualul context de securitate, România și Turcia, ca aliați NATO și state riverane Mării Negre, au un rol esențial în consolidarea securității regionale. Contribuim împreună la întărirea posturii de descurajare și apărare pe Flancul Estic al Alianței”, a afirmat Luca Niculescu, mulțumind Turciei pentru contribuția sa la prezența aliată din România și la eforturile comune de apărare.

Totodată, șeful Guvernului a salutat găzduirea de către Turcia a summitului NATO de la Ankara din 2026, pe care l-a descris drept un moment de referință pentru Alianță, ce reconfirmă contribuția Ankarei la consolidarea securității euroatlantice.

Premierul a evidențiat și cooperarea maritimă dintre cele două state, inclusiv prin Grupul operativ naval pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră, dezvoltat împreună cu Bulgaria. El a salutat extinderea misiunilor acestuia pentru protejarea infrastructurii critice submarine și a subliniat că securitatea Mării Negre reclamă un răspuns coordonat, în condițiile în care protejarea libertății navigației rămâne o prioritate.

În domeniul apărării, Luca Niculescu a menționat proiectele comune de modernizare a forțelor armate și de dezvoltare a industriei de profil, indicând preluarea corvetei „Contraamiral August Roman” în structurile operative ale Forțelor Armate Române drept un exemplu concret al colaborării strategice.

De asemenea, premierul a reafirmat sprijinul României pentru aprofundarea dialogului și cooperării dintre Uniunea Europeană și Turcia, stat candidat la aderare și partener esențial al Uniunii. El a apreciat și asumarea de către Turcia a rolului de gazdă și președinte al Conferinței ONU privind schimbările climatice (COP31).

În plan economic, premierul a arătat că schimburile comerciale dintre cele două țări au atins aproape 13 miliarde de dolari în 2025, iar investițiile turcești în România și participarea companiilor din Turcia la proiecte majore de infrastructură, energie, transporturi și producție demonstrează încrederea reciprocă și potențialul de dezvoltare al relației bilaterale.

„Ne propunem, de asemenea, să lucrăm pentru a crește investițiile și pentru a crește prezența companiilor românești în Turcia”, a declarat Luca Niculescu.

Șeful Guvernului a evidențiat și rolul comunităților românești din Turcia, respectiv al comunităților turcă și tătară din România, pe care le-a descris drept expresii ale legăturilor dintre cele două popoare și exemple de conviețuire și integrare armonioasă.

În acest context, premierul l-a evocat pe diplomatul român Nicolae Titulescu, amintind cuvintele acestuia despre relația dintre cele două popoare: „prietenia poporului turc și a poporului român este bazată pe o atracție instinctivă, care a rezistat la toate vicisitudinile istorice”.

În încheierea alocuțiunii, Luca Niculescu i-a mulțumit ambasadorului Republicii Turcia în România, Özgür Kıvanç Altan, și soției sale pentru organizarea recepției și pentru contribuția la consolidarea parteneriatului româno-turc.

Premierul a adresat un mesaj ambasadorului, a cărui misiune în România se apropie de final, apreciind prietenia și contribuția acestuia la relațiile dintre cele două țări.

„Vă urez mult succes în tot ceea ce veți face în continuare. Știu că veți păstra România, pe românii pe care i-ați cunoscut în inimile dumneavoastră și știu că oriunde veți fi veți contribui și la consolidarea acestei prietenii dintre România și Turcia”, a transmis șeful Guvernului.