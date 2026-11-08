Premierul Luca Niculescu: „Ne exprimăm profunda solidaritate cu poporul polonez în urma atacului armat din Cracovia”

Premierul Luca Niculescu a transmis condoleanțe familiilor victimelor atacului armat de la Cracovia și și-a exprimat solidaritatea cu poporul polonez în urma tragediei.

„Ne exprimăm profunda solidaritate cu poporul polonez în urma atacului armat teribil din Cracovia. Gândurile noastre se îndreaptă către victime, familiile și apropiații acestora, precum și către toți cei afectați de acest eveniment tragic. Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiilor victimelor și le dorim putere tuturor celor care trec prin aceste momente dificile”, a scris Luca Niculescu, pe X.

We express our heartfelt solidarity with the Polish people following the horrific shooting in Kraków. Our thoughts are with the victims, their families and loved ones, as well as with all those affected by this tragic event. We extend our deepest condolences to the families of the victims and wish strength to all those facing this difficult time. @donaldtusk — Luca Niculescu (@LucaNiculescu) November 7, 2026

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Sămbătă, în jurul orei locale 15.00 (14.00 GMT), un bărbat a intrat cu mașina în piața principală din Cracovia și a început să tragă la întâmplare în trecători.

Una dintre persoanele rănite de atacatorul care a deschis focul la întâmplare în centrul istoric al Cracoviei a decedat, ceea ce ridică la șase numărul morților, în timp ce 15 persoane au fost rănite, transmit AFP și Reuters, potrivit Agerpres.