Premierul Luca Niculescu: Pregătim un proiect pentru următorii 20 de ani ai României în UE, în care vrem ca tinerii să ocupe un loc central

Guvernul pregătește un proiect dedicat următorilor 20 de ani ai României în Uniunea Europeană, în care tinerii să ocupe un loc central, a anunțat, joi, premierul Luca Niculescu. Acesta a precizat că inițiativa ar urma să fie promovată și la nivel european, alături de alte state membre.

„Am avut o săptămână cu o agendă europeană intensă: vizita preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. A fost un moment important pentru România. Am discutat despre nevoile de securitate de la Marea Neagră, despre sprijinul european – 50 de milioane de euro pentru hub-ul de securitate de la Marea Neagră. Am discutat şi despre fondurile europene, despre implementarea PNRR. O discuţie foarte bună avusesem, la sfârşitul săptămânii trecute, cu vicepreşedinta Comisiei Europene, doamna Roxana Mînzatu. Ieri a fost şi o întâlnire cu ambasadorii statelor membre ale UE, organizată de Ambasada Irlandei, țară care deține în prezent președinția Consiliului UE şi am discutat foarte deschis despre priorităţile guvernului, despre dezvoltarea României şi despre oportunităţile de investiţii şi de cooperare cu partenerii noştri europeni”, a precizat Luca Niculescu, la începutul ședinței de guvern.

Luni, în cadrul întâlnirii cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, premierul a abordat și tema sprijinirii tinerilor, în contextul în care România va marca, în 2027, 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană. Acesta a vorbit despre intenția de a lansa un proiect la nivel european, menit să contribuie la dezvoltarea competențelor tinerilor și la facilitarea accesului acestora la locuri de muncă mai bine plătite. Ursula von der Leyen a salutat inițiativa și a menționat că subiectul ar putea fi abordat în cadrul Summitului social european de anul viitor.

Premierul a transmis că România rămâne profund angajată în proiectul european și a anunțat că Guvernul pregătește un proiect dedicat următorilor 20 de ani ai României în Uniunea Europeană, în contextul în care țara noastră va marca, peste mai puțin de o lună și jumătate, două decenii de la aderare.

„Pregătim un proiect în care vrem ca tinerii să ocupe un loc central. După cum ştiţi, România are una dintre cele mai ridicate rate din Uniunea Europeană în privința tinerilor care nu sunt nici în educație, nici pe piața muncii. În spatele statisticilor, ca de obicei, se află oameni, se află mulți tineri, unii provenind din medii vulnerabile, care n-au șansa de a-și continua studiile, de a învăța o meserie sau de a găsi un loc de muncă. Nu ne putem permite să pierdem o generație de tineri și, de aceea, vrem, cu acest guvern, să construim un program național prin care să ajungem la acești tineri, să-i sprijinim, să revină în educație, să se califice și să-și găsească un loc de muncă”, a spus acesta.