Premierul Ludovic Orban anunță că programul de relansare economică va fi prezentat miercuri alături de președintele Klaus Iohannis

Consilierul pentru probleme economice al prim-ministrului României, Tănase Stamule, a declarat vineri, într-un interviu acordat CaleaEuropeană.ro că susține total aderarea României la zona euro, în contextul în care raportul de convergență al Comisiei Europene publicat recent arată că România este singurul stat membru dintre țările UE aflate în afara zonei euro care nu îndeplinește niciun criteriu pentru adoptarea monedei unice europene.

“Eu susțin total aderarea României la zona euro. Din momentul in care ești în zona euro nu mai poți să te joci cu inflația. În momentul acela trebuie să faci reforme structurale și să devii competitiv prin infrastructură, prin gradul de prietenie față de mediul de afaceri. Deci trebuie să devii mai bun. Noi având încă instrumentul ăsta de politică monetară in care ne jucăm cu inflația/leul, nu putem să facem niște salturi de productivitate și de eficiență a statului pentru că, uitați-vă ce pachete de susținere primesc țările din zona euro. Este clar că atunci când ești în zona euro faci parte dintr-un club mai select și ai în spate țările mari care sunt toate în zona euro. Adică, va sări mult mai multă lume să te ajute atunci când tu poți deveni o vulnerabilitate a sistemului. Uitați Italia. Italia, too big to fail in eurozone. E o mențiune ce trebuie s-o facem. Grecia nu avea o pondere așa mare în UE. Deci pentru o dezvoltare durabilă a României, pentru a avea un ecosistem bazat pe productivitate și creștere sănătoasă avem nevoie de euro. Asta este realitatea”, a spus Stamule.

Criteriile de convergență pentru aderarea la zona euro se referă stabilitatea prețurilor, soliditatea finanțelor publice, stabilitatea cursului de schimb și convergența ratelor dobânzilor pe termen lung. Potrivit raportului Comisiei Europene, România nu îndeplinește nici unul din cele patru criterii de aderare la euro. Regresul înregistrat de România este cât se poate de vizibil, după ce în raportul de convergență din anul 2018 țara noastră îndeplinea unul din cele patru criterii de aderare la euro, iar potrivit raportului de convergență din anul 2016 trei din cele patru criterii erau respectate.

În acest context, consilierul pe probleme economice al premierului a avertizat că va mai trece o perioadă de câțiva ani până când România va respecta acești indicatori și a mai precizat că “o să avem surpriza neplăcută ca in câțiva ani Bulgaria să intre în zona euro”.

“Ne uităm si vedem cum alte țări nu ratează oportunitățile si noi încă așteptam. Argumentul multor economiști din estul Europei este ca pentru a adera la zona Euro, trebuie să ajungi la 70% din media Uniunii Europene la calitatea puterii de cumpărare. Noi suntem astăzi la 70%. Unii spun 80%. Până începem procesul de aderare și până îl terminăm vom ajunge la 80%. După trebuie să intrăm in zona Euro pentru a face reforme structurale. Să reglăm acolo unde doare economia. Eu sunt convins că vrem să luăm banii europeni, sunt convins că actualul guvern are toate bunele intenții, se vede deja prin fapte. Românii vor decide drumul pe care vor sa-l ia țara in noiembrie. In funcție de această decizie vom vedea cum o să evolueze România. Sunt convins că noi ne vom face treaba in continuare”, a mai spus Tănase Stamule.

De altfel, Banca Centrală Europeană a precizat recent că Bulgaria și Croație ar putea să se alăture în acest an la ERM-2 (mecanismul ratelor de schimb-n.r.), o perioadă obligatorie de doi ani, înainte de adoptarea monedei euro, care ar putea avea loc în anul 2023.