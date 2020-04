Premierul Ludovic Orban anunță că România va primi peste 2 milioane de măști și 100.000 de combinezoane: Producția internă de măști, disponibilă în 14 zile pentru populație

Premierul Ludovic Orban a anunţat, joi seara, că România urmează să primească în perioada următoare peste două milioane de măşti de protecţie şi 100.000 de combinezoane, dar și că în aproximativ 14 zile măştile produse în România vor fi disponibile şi pentru populaţie.

“În următoarea săptămână, urmează să primim pe 3-4 aprilie 200.000 de măşti FFP 2, pe 7 aprilie 100.000 de combinezoane, 16 extractoare automate. (…) Pe data de 8 aprilie trebuie să recepţionăm 110 paturi pentru un spital modular. De asemenea, avem cantităţi care sunt contractate de ONAC – 250.000 de măşti FFP 2, 250.000 de măşti FFP 3, care urmează să intre în ţară în termen de maximum şapte zile, conform graficelor de livrare. (…) Nu e 100% că vom avea intrările la termenele respective. Pe 9 aprilie este estimat să vină transportul cel mai important, care constă în două milioane de măşti FFP 2, care face parte din contractul pe care îl avem cu China pe o cantitate, din informaţiile pe care le am, de 12 milioane măşti FFP 2”, a declarat Orban la Digi24, informează Agerpres.

Premierul a subliniat că în privinţa contractelor pentru achiziţionarea de materiale sanitare din străinătate au existat “probleme uriaşe”. Premierul a dat câteva exemple în acest sens. El a indicat că există un contract pentru achiziţia a peste un milion de măşti FFP 2 şi peste un milion de combinezoane cu o companie din Turcia, dar că a apărut interdicţia de export stabilită de Guvernul turc. Orban a arătat că a intervenit pe linie politico-diplomatică şi că inclusiv preşedintele Klaus Iohannis a comunicat cu omologul său turc. El a dat şi exemplul unui contract cu China prin Unifarm de milioane de măşti şi că prima livrare, de două milioane de măşti FFP 2, trebuia să aibă loc când a apărut decizia Guvernului chinez de a recertifica toate companiile care produc materiale şi echipamente.

Reamintim că în România au sosit deja peste 200.000 de combinezoane, în urma unui contract încheiat între România și Coreea de Sud, și transportate prin intermediul unor zboruri efectuate prin intermediul Capacității de Transport Strategic Aerian NATO.

Referitor la producția internă de măști de protecție și furnizarea lor către cetățenii români, Orban a precizat că prioritatea zero este protecția angajaților din spitale și a personaului care intră în interacțiunii cu pacienții infectați sau posibil infectați

“În funcţie de capacităţile de producţie care se dezvoltă, vor fi şi la dispoziţia cetăţenilor români, cel puţin măştile chirurgicale care se vor produce într-o cantitate mai mare. Nu pot să vă dau un orizont de timp, dar consider că în 10, 12, 14 zile măştile produse în România vor fi disponibile, dar aici avem câteva priorităţi. Prioritatea zero este protecţia angajaţilor din spitale, ai DSU, ambulanţelor, a personalului care intră în interacţiune directă cu bolnavii sau cu posibilii bolnavi. Trebuie să-i protejăm pe toţi cei care stau în prima linie a bătăliei – jandarmii, militarii, poliţiştii, plus angajaţii unor instituţii care vor avea interacţiuni, cum sunt structurile Ministerului Muncii – AJOFM, AJPIS şi alte instituţii care au interacţiuni publice, vama şi când vom avea cantităţi suficiente statul va putea să genereze o ofertă către cetăţeni la un preţ care să fie cât mai apropiat de preţul de producţie”, a spus Orban.

De altfel, săptămâna trecută, ministrul Economiei Virgil Popescu a anunțat că fabrica de armament ROMARM va produce măști, combinezoane și echipamente sanitare pentru producția strategică a României.