Premierul Ludovic Orban anunță consulări publice pe tema Pactului Ecologic European: Vom analiza consecințele asupra României, obiectivele asumate și poziția României

Forța Spațială a Statelor Unite a publicat, pe Twitter, o imagine cu uniforma de camuflaj pe care o vor folosi membrii săi.

Pe contul de Twitter al Forței Spațiale a Statelor Unite a fost astfel dată publicității o fotografie cu uniforma care nu este cu mult diferită de cele ale celorlalte forțe militare ale Statelor Unite.

Uniforma este formată dintr-un material de tip camuflaj utilizat atât la uniformele Armatei tereste (U.S. Army), cât și la cele ale aviației militare (US Air Force). Deasupra buzunarului de la piept, partea stângă, este inscripționat textul ”US Space Force”.

The first #SpaceForce utility uniform nametapes have touched down in the Pentagon. @EsperDoD @SecAFOfficial @SpaceForceCSO @GenDaveGoldfein @DeptofDefense @usairforce pic.twitter.com/Jvzt5bvNl7

Având în vedere gradul militarului din fotografie, evidențiat prin cele 4 stele, cel mai probabil uniforma aparține generalului John ”Jay” Raymond”, care a fost numit șeful Operațiunilor Spațiale în cadrul Forței Spațiale a Statelor Unite la 20 decembrie 2019, și comandat al Comandamentului militar Spațial al Statelor Unite la 29 august 2019, potrivit site-ului spaceforce.mil.

Acesta adepus jurământul la 14 ianuarie 2020.

It was my privilege to swear-in our Nation’s first @SpaceForceCSO, General Jay Raymond! After serving our country for over 35 years in the Air Force & overseeing American military operations in space, we’re honored to have General Raymond serve in the @SpaceForceDoD! pic.twitter.com/WSKzDGgnWc

— Mike Pence (@Mike_Pence) January 14, 2020