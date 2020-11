Premierul Ludovic Orban: Din punct de vedere al PIB-ului, România este mai bine cu 2,4% față de media UE în primele nouă luni ale anului

Premierul Ludovic Orban a declarat că, analizând primele 9 luni, România, din punct de vedere al Produsului Intern Brut, “este mai bine cu 2,4 % faţă de media europeană”, adăugând că perspectivele relansării economice “sunt foarte bune”.

“În toată această perioadă grea pe care am traversat-o cu toţi, am încercat să fim alături de mediul de afaceri, să fim alături de reprezentanţii instituţionali ai companiilor şi împreună, în baza unui dialog constant, să găsim cele mai bune măsuri pentru a putea depăşi cât mai rapid situaţia dificilă creată de pandemia de coronavirus şi pentru a putea să ne pregătim pentru relansare. Sunt convins că lucrurile se îndreaptă într-o direcţie bună, chiar dacă pe trimestrul II a existat o scădere economică importantă, deja, pe trimestrul III am înregistrat o creştere economică de 5,6 %. La analiza pe primele 9 luni, România, din punct de vedere al Produsului Intern Brut, este mai bine cu 2,4% faţă de media europeană, iar perspectivele relansării sunt foarte bune. Sigur că va depinde, în mare măsură, de politicile guvernamentale, de măsura în care Guvernul care va rezulta în urma alegerilor va avea capacitatea de a pune bazele unei relansări pe temelii serioase”, a declarat Ludovic Orban, marţi, la Topul Naţional al Firmelor 2020, ediţia a XXVII-a, citat de Agerpres.

El a adăugat că Guvernul pe care îl conduce consideră că parteneriatul cu mediul de afaceri este “pilonul de bază al relansării”.

“Considerăm că relansarea trebuie să se producă pe baza unei gândiri strategice şi utilizând motoare de creştere economică solide. De asemenea, considerăm că România are oportunităţi care pot fi fructificate, oportunităţi care, unele dintre ele, au apărut chiar în această perioadă a crizei şi avem capacitatea de a fructifica aceste oportunităţi pentru a reuşi cu adevărat să dezvoltăm mediul de afaceri, să creştem numărul de companii, să creştem numărul de români care sunt implicaţi în antreprenoriat, să creştem, din toate punctele de vedere, pe baza iniţiativei economice, pe baza spiritului antreprenorial, pe baza valorizării capacităţilor deosebite pe care le avem, pe baza creşterii competitivităţii, pe baza internaţionalizării şi, în mod evident, pe baza digitalizării “, a mai afirmat Orban.

Premierul a felicitat, în context, companiile premiate la Topul Naţional al Firmelor 2020 pentru faptul că au mers înainte şi au reuşit să obţină rezultate, într-o perioadă dificilă.