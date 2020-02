Premierul Ludovic Orban, la Conferința pentru Europa de la München: România, un jucător relevant în ecuația energetică regională. Încurajez companiile străine să privească mai atent oportunitățile

Corespondență de la München

Premierul Ludovic Orban a pledat joi seară, la München, pentru interesele strategice ale României la nivel european și a reafirmat profilul pro-european solid al țării noastre, în cadrul Conferinței pentru Europa, un eveniment organizat în marja Conferinței pentru Securitate de la München, care își deschide vineri pentru cea de-a 56-a ediție. În discursul său, șeful executivului a utilizat potențialul de jucător relevant al României în ”ecuația energetică regională” pentru a încuraja companiile străine să investească în România.

Invitat de onoare la conferința desfășurată sub titlul ”Responsibility for Europe – new ideas, new minds”, Orban a accentuat profilul pro-european solid al țării noastre, subliniind implicarea activă a României în eforturile de consolidare a Uniunii Europene și a politicilor sale majore, precum şi în creşterea coeziunii între statele membre, informează Guvernul într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

”România are un profil pro-european solid și a înregistrat progrese susținute pe calea sa spre modernizare și integrare europeană. Pentru următorii ani, vom fi ghidați – la nivel european – de obiectivele Agendei strategice a UE pentru 2019-2024, convenite în timpul președinției române a Consiliului UE”, a afirmat premierul în cadrul conferinței la care au mai participat, între alții, președintele grupului PPE în Parlamentul European, Manfred Weber, precum și comisarul european pentru buget, Johannes Hahn.

Conferința pentru Europa are o tradiție de 15 ani şi reuneşte reprezentanți de nivel înalt din mediile politic și de afaceri. Organizată sub titlul ”Responsibility for Europe – new ideas, new minds”, conferința vizează întărirea cooperării politice şi economice la nivel european, urmărindu-se crearea unui for care să coaguleze puncte de vedere și propuneri în beneficiul cetățenilor, cu accent deosebit asupra relațiilor externe ale Uniunii Europene şi asupra rolului acesteia în vecinătate.

Ludovic Orban: Tranziția către neutralitate climatică a Europei trebuie să aibă în vedere dreptul țărilor membre de a decide asupra propriului mix energetic

Prim-ministrul Ludovic Orban a menționat angajamentul autorităților române de a acționa responsabil în abordarea provocărilor tot mai complexe pe plan internațional, inclusiv în ceea ce privește problematica schimbărilor climatice, și a reiterat interesul țării noastre pentru promovarea unor relații deschise și corecte cu partenerii din întreaga lume.

”Tranziția către neutralitatea climatică va necesita eforturi semnificative, datorită schimbărilor structurale pe care le va determina, în special în regiunile de cărbune și monoindustriale. Prin urmare, este important să se asigure o tranziție către o Uniune neutră din punct de vedere climatic, care să fie echitabilă și echilibrată social, având în vedere circumstanțele naționale ale statelor membre și dreptul lor de a decide asupra propriului mix energetic”, a spus Orban, cunoscut fiind faptul că România își dorește utilizarea gazului natural ca resursă de tranziție în reconversia industriilor, dar și în contextul în care țara noastră ar putea fi al treilea cel mai mare beneficiar, după Polonia și Germania, de fonduri europene destinate tranziției echitabile.

Premierul a evidențiat importanța evoluțiilor din regiunea Mării Negre

Evidențiind importanţa specială acordată de România evoluțiilor din regiunea Mării Negre, precum și în dezvoltarea Inițiativei celor Trei Mări, premierul Ludovic Orban a trecut în revistă angajamentele și implicarea țării noastre față de rețele de conectivitate în domenii diverse, precum transport, energie, infrastructură digitală, care vor contribui nu numai la dezvoltarea României, ci și la implementarea obiectivelor strategice ale UE în anii viitori.

”În această regiune complexă a Mării Negre, precum și în vecinătatea noastră estică și ajungând spre Asia Centrală, România lucrează la consolidarea acțiunilor sale ca un actor de încredere și constructiv, promovând relații mai puternice ale acestor parteneri cu UE. Poziția noastră pe harta axelor de conectivitate Est-Vest și Nord-Sud, relevante pentru interesele noastre comerciale, are potențialul de a stabili coridoare de transport importante cu efecte economice multiplicatoare, în special în domeniul investițiilor”, a mai susținut Orban, oferind ca exemple Marea Neagră-Caspică, coridorul TransCaspic sau Inițiative celor Trei Mări pentru obiectivele de conectivitate Nord-Sud în Europa.

Orban, către potențialii investitori străini: România este un jucător relevant în ecuația energetică regională

În finalul discursului său, șeful executivului a utilizat potențialul de jucător relevant al României în ”ecuația energetică regională” pentru a încuraja companiile străine să investească în România.

”România este, de asemenea, un jucător relevant, cu potențial în creștere în ecuația energetică regională: acest lucru se datorează atât valorificării resurselor proprii, cât și rolului activ în redistribuirea viitoare a resurselor energetice pe piața europeană, în zone precum Marea Neagră, Marea Caspică, Orientul Mijlociu. Proiectele de interconexiune cu Bulgaria, Ungaria, Republica Moldova și, în viitor, cu Serbia, precum și participarea la coridorul vertical, inclusiv componenta principală a BRUA, evidențiază potențialul de atragere de noi investiții în acest sector. În concluzie: încurajez cu tărie companiile străine să privească mai atent oportunitățile din România. Vă asigur că Guvernul României are hotărârea, talentul și ideile de a face față provocărilor și de a face tot posibilul pentru oameni și afaceri”, a conchis premierul.

Premierul Ludovic Orban reprezintă România la lucrările celei de-a 56-a ediții a Conferinței de Securitate de la München, care debutează vineri în capitala Bavariei, continuând astfel tradiția ultimilor ani când țara noastră a fost reprezentată de președintele Klaus Iohannis, în anii 2016 și 2019, dar și la nivelul Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Apărării Naționale în perioada 2018-2019.