Premierul Ludovic Orban, la Ford Craiova: “Am discutat cu europarlamentarul Marian Jean Marinescu despre finanțarea autostrăzii Craiova – Lugoj prin programul Connecting Europe Facility”

Primarul Municipiului Cluj-Napoca a prezentat joi, la Bruxelles, modelul de bugetare participativă al municipalității către experții din Uniunea Europeană, cu ocazia Conferinței “Engaging Citizens for Good Governance in Cohesion Policy”.

”La invitatia Comisiei Europene, modelul Clujului de bugetare participativa si experienta Centrului de Inovare si Imaginatie Civica au fost prezentate expertilor din Uniunea Europeana”, a scris Boc, pe pagina sa de Facebook.

”In prezenta comisarului european pentru Politici de coeziune si reforma, Elisa Ferreira si a altor oficialitati europene, am avut placerea de a prezenta azi in cadrul Conferintei “Engaging Citizens for Good Governance in Cohesion Policy” modelele Clujului de buna practica in domeniile Bugetarii participative si ale activitatii Centrului de Inovare si Imaginatie Civica”, a mai explicat el.

Edilul din Cluj-Napoca a subliniat în cadrul Conferinței importanța susținerii în continuare a politicii de coeziune – “acel lipici care ține unită Uniunea Europeana” în vederea diminuării decalajelor de dezvoltare dintre diversele regiuni și țări ale Uniunii Europene.