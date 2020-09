Premierul Ludovic Orban, la reuniunea grupului PPE: Intenționez să efectuez o vizită la Bruxelles. România susține toate proiectele de dezvoltare economică a Uniunii Europene

Ambasadorul României la Minsk a mers miercuri dimineaţă să viziteze, alături de colegi din Uniunea Europeană, una din reprezentantele opoziţiei din Belarus, scriitoarea Svetlana Aleksievici, laureată cu premiul Nobel pentru Literatură, a anunțat ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu.

El a vorbit în cadrul Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române alături de omologul său spaniol, Arancha Gonzalez Laya, care a intervenit online, și a transmis ulterior și un mesaj pe Twitter.

As instructed, RO Ambassador 2 #Belarus, together w/other EU colleagues, visited 2day t/Nobel Prize winner Svetlana Alexievich @ her residence. She has raised her voice 4 democracy 2 ensure a better future 4 Belarusians. We urge #Belarusian authorities to stop harrasing her

— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) September 9, 2020