Premierul Ludovic Orban: Până la 31 iulie trebuie să definim proiectele finanțabile din fonduri UE și să fim pregătiți de negocierile pentru Acordul de parteneriat cu UE

Premierul Ludovic Orban le-a cerut miniştrilor ca până la 31 iulie, sub coordonarea ministrului Fondurilor Europene, Marcel Boloş, să definească tipul de proiecte finanţabile în cadrul exerciţiului financiar multianual european 2021-2027, având în vedere că România are garanţia, în urma deciziei Consiliului European, că va beneficia de 80 de miliarde de euro.

“Avem garanţia în urma deciziei Consiliului European că România va beneficia de 80 de miliarde de euro, alocări din bugetul UE 2021-2027, de asemenea, alocări din Fondurilor de rezilienţă şi recuperare din cadrul Next Generation EU. De asemenea, mai beneficiem de resurse din programul SURE (n.r. – aproximativ 5 miliarde de euro), care finanţează măsuri active adresate angajaţilor (…). Pentru a putea accesa aceste resurse financiare, care reprezintă o şansă uriaşă pentru România, va trebuie să ne mobilizăm la maxim. (…) Sub coordonarea domnului ministru Boloş, până la 31 iulie trebuie să ne definim cu precizie care sunt programele şi categoriile de cheltuieli, de beneficiari, tipul de proiecte finanţabile în cadrul exerciţiului financiar multianual. Pe 31 iulie să lansăm în dezbatere publică şi să fim pregătiţi să începem negocierile pentru Acordul de parteneriat cu UE, astfel încât să fim pregătiţi, imediat cu începerea anului 2021, să facem toate formalităţile de pregătire a absorbţiei fondurilor”, a declarat Orban, miercuri, în cadrul şedinţei de guvern, citat de Agerpres.

Orban a făcut aceste declarații în urma unei ședinte cu președintele Klaus Iohannis, care a avut loc loc anterior la Palatul Cotroceni. Cu acel prilej, Klaus Iohannis a declarat că fondurile în valoare de aproape 80 de miliarde de euro obţinute de la Uniunea Europeană vor fi folosite pentru reconstruirea României, punctând că țara noastră va trebui să prezinte Comisiei Europene, până în luna octombrie, planul naţional aferent fondului de repornire a economiei.

Cele 79,9 miliarde de euro anunțate marți dimineață de președintele Klaus Iohannis în urma unor negocieri care au durat patru zile și patru nopți vor proveni după cum urmează: 33,5 miliarde de euro din cadrul NGEU și 46,4 miliarde de euro din cadrul CFM, au declarat surse europene pentru CaleaEuropeană.ro. Sursele citate au mai precizat că alocarea de 79,9 miliarde de euro este calculată la prețurile de referință din 2018, însă în prețuri curente pachetul va ajunge la 84 de miliarde de euro.

În ce privește cele 46,4 miliarde de euro fonduri nerambursabile din Cadrul Financiar Multianual 2021-2027, României îi sunt alocate 26,8 miliarde de euro pentru politica de coeziune; 18,7 miliarde de euro pentru politica agricolă comună, 760 de milioane de euro din Fondul pentru o tranziție justă și 160 de milioane de euro pentru pescuit.