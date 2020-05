Premierul Ludovic Orban: România va beneficia de 3-5 miliarde de euro de la Uniunea Europeană prin programul SURE de 100 de miliarde de euro

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, că dacă regulile impuse de autorităţi în contextul pandemiei cu noul coronavirus vor fi “constant” încălcate vor exista noi focare şi un val de îmbolnăviri şi le-a solicitat autorităţilor locale să aibă un rol “mai ferm” în comunităţile pe care le administrează.

“Virusul este încă printre noi. Cu cât conştientizăm mai bine că este responsabilitatea fiecăruia să urmeze câteva reguli simple de prevenţie, cu atât cresc şansele noastre, ale tuturor, să controlăm şi, în cele din urmă, să stopăm definitiv epidemia. Altfel, există în mod real riscul de a ne confrunta cu o explozie majoră a infectărilor. Iar în acest moment trebuie să vă spun că, dacă regulile vor fi constant încălcate, ne îndreptăm cu siguranţă spre un scenariu în care vom avea noi focare şi un nou val de îmbolnăviri. Solicit autorităţilor locale să îşi asume, odată cu starea de alertă, un rol mai ferm, un rol proactiv în gestionarea situaţiei în comunităţile pe care le administrează”, a spus şeful statului, într-o declaraţie susţinută la Palatul Cotroceni, potrivit Agerpres.

El a subliniat că în cele câteva zile de la instaurarea stării de alertă foarte mulţi români au respectat regulile, iar instituţii publice şi companii private “s-au pregătit foarte bine” pentru reînceperea activităţii şi au luat toate măsurile necesare pentru a proteja sănătatea oamenilor.

“Din nefericire, au fost în aceste zile şi exemple de comportamente în totală contradicţie cu normele sanitare pe care trebuie să le respectăm cu toţii. Unii au înţeles complet greşit că starea de alertă înseamnă relaxarea totală a măsurilor. Procedând aşa, s-au pus atât pe ei, cât şi pe ceilalţi în pericol”, a adăugat şeful statului.

Preşedintele Iohannis a arătat că până în prezent epidemia a fost stopată, iar măsurile luate pe parcursul stării de urgenţă şi-au dovedit eficienţa.

“Au fost două luni foarte grele pentru toţi, ar fi dramatic să le compromitem tocmai acum, când am reuşit să facem un pas important pentru a ne relua, încet-încet, un mod de viaţă mai apropiat de cel cu care eram obişnuiţi. Cred că nimeni nu-şi mai doreşte să reintrăm în starea de urgenţă, dar vom fi obligaţi să luăm din nou această decizie în situaţia în care ritmul de infectare şi presiunea pe spitale vor creşte semnificativ”, a spus Iohannis.

Şeful statului a criticat faptul că “tot felul de iresponsabili răspândesc, unii din inconştienţă, alţii din rea-voinţă, dezinformări şi propagă tot soiul de teorii ale conspiraţiei cu scopul de a cultiva neîncrederea în rândul cetăţenilor”.

“Aceste abordări care contestă gravitatea virusului sunt nocive, pentru că mistifică evidenţa, erodează autoritatea statului şi pot crea breşe, afectând solidaritatea şi responsabilitatea socială, care sunt fundamentale pentru a putea depăşi cu bine această perioadă dificilă”, a afirmat Iohannis.

Şeful statului a făcut un apel la unitate.

“Când am fost uniţi într-un efort naţional, cu toţii – cetăţeni responsabili, specialişti şi guvernanţi – am reuşit să salvăm vieţi şi să limităm răspândirea noului coronavirus. Să nu irosim, dragi români, tot ce am câştigat în aceste două luni cu mari sacrificii! (…) Împreună am depășit cu bine două luni de stare de urgență și am reușit să ținem sub control una dintre cele mai grave amenințări la adresa sănătății populației cu care ne-am confruntat în ultimii 50 de ani. Suntem pe drumul cel bun! Trebuie doar să continuăm, cu fermitate, cu înțelepciune, și să ne unim eforturile pentru a depăși această criză și pentru a construi împreună țara pe care ne-o dorim!”, a subliniat Iohannis.