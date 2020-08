Premierul Ludovic Orban: România va beneficia de fonduri europene de peste patru miliarde de euro pentru investiții în sănătate

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu s-a arătat vineri “profund îngrijorat” de situația liderului opoziției ruse Aleksei Navalnîi, aflat în comă în spital după o potențială otrăvire, solicitând ca acestuia să îi fie acordată cea mai bună îngrijire medicală.

Situația liderului opoziției ruse Aleksei Navalnîi este profund îngrijorătoare. Toate acțiunile ar trebui luate pentru a oferi cele mai bune îngrijiri medicale în conformitate cu dorințele familiei sale, precum și pentru a asigura o anchetă imparțială a presupusei otrăviri”, a scris Aurescu pe Twitter, alăturându-se astfel unor alți omologi de-ai săi precum ministrul de externe lituanian, care a cerut anchetarea celor responsabili

The situation of the Russian opposition leader @navalny is deeply worrying. All actions should be taken to provide the best medical care in accordance with his family’s wishes, as well as to ensure an impartial investigation of the alleged poisoning

— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) August 21, 2020