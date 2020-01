Premierul Ludovic Orban s-a întâlnit cu negociatorul-șef al UE pentru Brexit: Protejarea drepturilor cetățenilor rămâne în fruntea agendei noastre

Corespondență din Bruxelles

Viitorul parteneriat dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie trebuie să fie unul ambițios și echilibrat, au convenit marți prim-ministrul Ludovic Orban și negociatorul-șef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, în cadrul unei întrevederi bilaterale ce a avut loc la Bruxelles, în prima zi a vizitei la instituțiile UE a șefului Guvernului de la București.

”Am căzut de acord împreună cu negociatorul-șef al UE pentru Brexit Michel Barnier că viitorul parteneriat cu Marea Britanie trebuie să fie unul ambițios și echilibrat și să ia în considerare și aspecte ce merg dincolo de cadrul comercial și economic”, a scris premierul Ludovic Orban, pe Twitter.

În condițiile în care peste 411.000 de cetățeni români care locuiesc în Regatul Unit s-au înregistrat pentru obținerea statutului de ”rezident permanent” (settled status) sau pre-settled status în Marea Britanie după Brexit, premierul Orban a punctat că ”protejarea drepturilor cetățenilor rămâne în fruntea agendei noastre”.

