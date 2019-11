Premierul Ludovic Orban salută validarea Adinei Vălean în funcția de comisar european: Împreună cu președintele Klaus Iohannis am făcut alegerea potrivită

Premierul Ludovic Orban salută decizia Comisiei pentru transport din Parlamentul European în urma căreia Adina Vălean a fost validată pentru poziția de comisar european pentru transport din partea României.

”Impreuna cu presedintele Iohannis am facut alegerea potrivita, am desemnat un candidat competent in persoana Adinei Valean, care a confirmat in toate comisiile in care a fost audiata. In Comisia JURI a primit aviz unanim din partea membrilor, in Comisiile reunite pentru Afaceri Europene din Parlamentul Romaniei a primit 25 de voturi pentru si 3 abtineri, iar astazi, in Comisia de Transporturi si Mediu din Parlamentul European, a primit aviz pozitiv cu 36 de voturi. Asta inseamna responsabilitate fata de Romania. Felicitari si succes, Adina Valean!”, a scris Orban, pe pagina sa de Facebook.

Comisarul european desemnat pentru domeniul transporturilor, Adina Vălean, a fost validată de Comisia pentru transport din Parlamentul European pentru funcția de membru al Comisiei Europene.

Candidatura lui Vălean a trecut cu 36 de voturi pentru, fiind necesară o majoritate de două treimi din membrii Comisiei TRAN.

Potrivit surselor citate, Adina Vălean a fost votată de cinci grupuri politice (PPE, S&D, Renew Europe, ECR și GUE), nu a primit votul extremei drepte, în timp ce Verzii au solicitat o nouă rundă de întrebări suplimentare.

Adina Vălean, comisarul european nominalizat de guvernul Ludovic Orban după consultarea președintelui Klaus Iohannis și desemnat pentru portofoliul transporturilor de către Ursula von der Leyen, a fost audiată joi în Comisia pentru transport a Parlamentului European.

