Premierul Ludovic Orban: Voturile mult mai numeroase decât în 2014 primite de președintele Klaus Iohannis ne fac deosebit de responsabili și de recunoscători românilor

Liderul grupului PPE în Parlamentul European, Manfred Weber, l-a felicitat duminică seară pe președintele Klaus Iohannis pentru obținerea unui nou mandat de președinte al României în urma victoriei covârșitoare în fața contrancandidatei sale Viorica Dăncilă.

”Felicitări Klaus Iohannis pentru victoria ta în alegerile prezidențiale de astăzi. România își arată încă o dată atașamentul pentru valorile europene, iar cu tine și cu Ludovic Orban aceste valori vor fi puternic protejate în anii ce urmează”, a scris Weber, pe Twitter.

Congratulations @KlausIohannis with your victory in the presidential elections today. Romania once again shows its attachment to European values & with you and @Ludovic_Orban, these values will be strongly protected in the years to come. @EPPGroup #PentruRomâniaNormală pic.twitter.com/TKPL9lAphl

