Premierul macedonean, Zoran Zaev: Republica Macedonia de Nord nu are nicio altă opţiune în afară de aderarea la UE

Republica Macedonia de Nord nu are nicio opţiune în afară de aderarea la UE, a transmis premierul Zoran Zaev, la finalul celei de-a doua reuniuni regionale balcanice, organizată la Ohrid, relatează Agerpres.

,,Acum două zile la Geneva, am avut prilejul de a auzi de la oficialităţi franceze că Parisul nu este împotriva extinderii UE şi nu oferă alternativă la drumul nostru către aderarea deplină la UE. Republica Macedonia de Nord nu are nicio opţiune în afară de aderarea la UE şi eu cred că nici întreaga regiune nu are altă variantă decât aderarea la Uniune”, a spus Zoran Zaev.

Înainte de a începe discuțiile privind aderarea la UE, potențialii noi membri ai blocului trebuie să realizeze o serie de reforme în domenii precum politica economică, drepturile omului, măsurile anticorupție și statul de drept.

În acest sens, Comisia Europeană a declarat, în mai, că Albania și Macedonia de Nord au înregistrat progrese suficiente pentru deschiderea negocierilor de aderare. Ambele țări au în prezent statutul de „candidat” pentru aderare la UE.

Cu toate acestea, la summitul european, din 17-18 octombrie, președintele francez, Emmanuel Macron, a fost vârful de lance care a suplberat speranțele Albaniei și Macedoniei de Nord pentru începerea negocierilor de aderare. Pentru blocarea Albaniei i s-au alăturat Danemarca și Olanda, însă în ceea ce privește Macedonia de Nord, doar Franța și-a exprimat dreptul de veto.