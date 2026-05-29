Premierul Mării Britanii, după incidentul din Galați: Suntem alături de Ucraina, de România și de toți aliații noștri din NATO

Premierul Mării Britanii, Keir Starmer, condamnă incidentul cu dronă rusească din Galați, soldat cu rănirea a doi civili, pe care l-a calificat drept „o încălcare gravă a spațiului aerian al NATO”.

„Noaptea trecută, o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României și a lovit o clădire rezidențială, rănind civili. Aceasta reprezintă o încălcare gravă a spațiului aerian al NATO”, a reacționat prim-ministrul britanic printr-un mesaj publicat pe X.

Last night a Russian drone entered Romanian airspace and hit a residential building, injuring civilians. Time and again, Russia has shown it has no regard for civilian life, international law, or sovereignty of its neighbours. We stand with Ukraine, Romania and all NATO allies. pic.twitter.com/OnwZ4aSAlM — Keir Starmer (@Keir_Starmer) May 29, 2026

Acesta a amintit că, „de nenumărate ori, Rusia a demonstrat că nu are niciun respect pentru viața civililor, pentru dreptul internațional sau pentru suveranitatea vecinilor săi”, punctând că acest lucru „nu trebuie să rămână nepedepsit.”

„Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și atacurile asupra civililor și infrastructurii civile amenință securitatea întregului nostru continent. Regatul Unit condamnă fără rezerve astfel de atacuri. Suntem alături de Ucraina, de România și de toți aliații noștri din NATO în contextul agresiunii continue a Rusiei”, a mai spus Keir Starmer.

O dronă implicată în bombardarea unor infrastructuri din Ucraina s-a prăbușit în România, la Galați, cauzând un incendiu pe acoperișul unui bloc de locuințe. Două persoane au fost rănite ușor, iar clădirea a fost evacuată.

Incidentul a fost condamnat de președintele Nicușor Dan, premierul interimar Ilie Bolojan și a provocat un val de solidaritate din partea aliaților din UE și NATO, în frunte cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Antonio Costa, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, ambasadorului SUA la Alianța Nord-Atlantică, Matthew Whitaker, președinții Finlandei, Cehiei, țărilor baltice, premierul ungar, ministrul german de Externe, dar și secretarul general al NATO, acesta din urmă având o discuție telefonică cu ministrul Apărării și cu președintele Nicușor Dan.

O reacție a venit și din partea ministrului ucrainean de Externe, ucrainean Volodimir Zelenski și președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, această din urmă arătând că incidentul reprezintă „încă o dovadă a faptului că războiul de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei afectează întreaga regiune și pune în pericol vieți omenești.”

Ministerele Afacerilor Externe de la București și Paris i-au convocat pe ambasadorii Rusiei în România și Frața pentru a transmite direct revolta față de lipsa de responsabilitate din partea Moscovei.

În egală măsură, președintele Nicușor Dan a convocat de urgență CSAT, în urma căreia consulul rus din Constanța a fost declarat persona non grata, în vreme ce consulatul Rusiei de la Constanța va fi închis.