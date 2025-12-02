CHINA
Premierul Marii Britanii pledează pentru pragmatism în legăturile cu China: Ar fi o „neglijență în îndeplinirea îndatoririlor” dacă nu am relaționa cu Beijingul
Keir Starmer și-a apărat eforturile de a restabili relațiile cu China, respingând apelurile de a trata superputerea cu suspiciune în toate interacțiunile, informează Politico Europe.
Într-un discurs ținut luni seara la banchetul primarului, Starmer a condamnat abordarea mai rece a guvernelor conservatoare anterioare față de Beijing, calificând-o drept „uluitoare” și „neglijență în îndeplinirea îndatoririlor”.
Relațiile dintre Marea Britanie și China s-au răcit sub Boris Johnson și succesorii săi, pe măsură ce forțele radicale din cadrul Partidului Conservator au pledat pentru o linie mai dură, invocând atât preocupări legate de securitatea națională, cât și presupuse încălcări ale drepturilor omului.
De la preluarea funcției, Starmer a urmărit o colaborare mai strânsă cu Beijingul, inclusiv prin mai multe vizite ale unor miniștri de rang înalt din cabinetul său, în căutarea de investiții străine în Marea Britanie pentru a stimula creșterea economică.
Reorientarea sa a atras critici aspre în ultimele luni, după ce consilierii săi au fost acuzați că au contribuit la eșecul urmăririi penale a doi bărbați acuzați de spionaj în favoarea Chinei, în timp ce se preconizează că noua super-ambasadă din Londra va fi construită, în ciuda obiecțiilor legate de securitate.
Primul ministru și-a apărat strategia luni, afirmând că ascensiunea Chinei va fi un element central al agendei sale de politică externă, care, potrivit lui, are consecințe mai importante pentru viața britanicilor decât orice altă schimbare globală.
El a descris China ca „o forță determinantă în domeniul tehnologiei, comerțului și guvernanței globale”, care „reprezintă și o amenințare la adresa securității naționale a Regatului Unit”.
„De ani de zile am avut o atitudine oscilantă. Am avut o epocă de aur, care s-a transformat apoi într-o epocă glaciară. Respingem această alegere binară”, a adăugat el.
„Protejarea securității noastre nu este negociabilă – este prima noastră datorie. Dar, luând măsuri dure pentru a ne menține în siguranță, ne permitem să cooperăm în alte domenii”, a continuat acesta.
Starmer se pregătește să viziteze China la începutul anului viitor, după vizitele efectuate de ministrul său de finanțe, ministrul de externe și ministrul afacerilor economice.
Potrivit unor oficiali, premierul s-a întâlnit cu premierul chinez Li Qiang într-o scurtă întâlnire la recentul summit G20 din Africa de Sud.
CHINA
Macron efectuează o vizită de stat în China între 3 și 5 decembrie. Beijingul dorește „consolidarea comunicării strategice” cu Franța
Președintele francez Emmanuel Macron va efectua o vizită de stat în China în perioada 3–5 decembrie, la invitația omologului său Xi Jinping, a anunțat luni purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Lin Jian, potrivit Euronews. Este a patra vizită de acest nivel pentru liderul francez și vine ca răspuns la deplasarea oficială pe care Xi Jinping a făcut-o anul trecut la Paris, cu ocazia marcării a 60 de ani de relații diplomatice chino-franceze.
Potrivit Beijingului, cei doi lideri vor discuta despre direcțiile de dezvoltare ale parteneriatului sino-francez într-un context geopolitic marcat de tensiuni și mutații accelerate. Agenda include, totodată, teme internaționale și regionale sensibile. Macron urmează să se întâlnească și cu premierul Li Qiang, precum și cu Zhao Leji, președintele Adunării Naționale a Reprezentanților Poporului.
Lin Jian a subliniat că Franța rămâne prima mare putere occidentală care a stabilit relații diplomatice la nivel de ambasadă cu Republica Populară Chineză, iar în ultimii ani contactele la nivel înalt s-au menținut constante, cooperarea bilaterală s-a extins, iar coordonarea în dosarele multilaterale a rămas „solidă”.
În contextul internațional actual, China afirmă că dorește să folosească vizita lui Macron pentru „consolidarea comunicării strategice”, dezvoltarea proiectelor de cooperare practică și intensificarea coordonării în cadrul organizațiilor internaționale. Beijingul speră ca întrevederea să ofere un nou impuls parteneriatului strategic dintre cele două state și dialogului China–UE, contribuind totodată la „apărarea multilateralismului, păcii, stabilității și prosperității globale”.
CHINA
“Revenirea Taiwanului la China este parte integrantă a ordinii mondiale”, îi transmite Xi lui Trump. Liderul SUA va fi primit anul viitor la Beijing
Președintele Donald Trump a calificat luni relațiile cu China drept „extrem de puternice”, după un apel telefonic cu liderul chinez Xi Jinping, care i-a spus lui Trump că „revenirea Taiwanului la China” este o parte esențială a viziunii Beijingului pentru ordinea mondială, relatează Reuters.
Apelul, care nu fusese anunțat anterior de niciuna dintre țări, a avut loc la câteva săptămâni după ce cei doi lideri s-au întâlnit în Coreea de Sud, unde au convenit asupra unui cadru pentru un acord comercial care nu a fost încă finalizat.
China se confruntă cu cea mai mare criză diplomatică din ultimii ani cu Japonia, un aliat postbelic al Statelor Unite. Luna aceasta, prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a declarat că orice atac chinez asupra Taiwanului, guvernat democratic, ar putea declanșa un răspuns militar japonez.
„China și Statele Unite au luptat cândva umăr la umăr împotriva fascismului și militarismului, iar acum ar trebui să colaboreze pentru a proteja rezultatele celui de-Al Doilea Război Mondial”, a spus Xi, citat de agenția oficială chineză Xinhua, adăugând că „revenirea Taiwanului la China este o parte integrantă a ordinii internaționale postbelice”.
China consideră Taiwanul parte a teritoriului său și nu a exclus folosirea forței pentru a prelua controlul asupra insulei. Guvernul taiwanez respinge pretențiile Beijingului și afirmă că doar poporul Taiwanului își poate decide viitorul.
Trump nu a menționat Taiwanul într-o postare pe Truth Social despre apelul său „foarte bun” cu Xi, în care a spus că au discutat multe subiecte, inclusiv Ucraina, fentanilul și produsele agricole americane.
„Relația noastră cu China este extrem de puternică! Acest apel a fost o continuare a întâlnirii noastre foarte reușite din Coreea de Sud, de acum trei săptămâni. De atunci, au existat progrese semnificative de ambele părți în menținerea acordurilor noastre la zi și corecte”, a spus Trump, menționând că printre subiectele abordate s-a numărat și războiul ruso-ucrainean.
El a precizat că a acceptat invitația lui Xi de a vizita Beijingul în aprilie 2026 și că l-a invitat pe Xi într-o vizită de stat în Statele Unite mai târziu în același an.
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat reporterilor că apelul cu Xi s-a concentrat pe comerț și a durat aproximativ o oră.
„Suntem mulțumiți de ceea ce am văzut din partea chinezilor, iar ei simt la fel”, a spus Leavitt.
După luni de tensiuni comerciale declanșate de tarifele impuse de Trump, Xi și Trump au ajuns la un acord-cadru în Coreea de Sud pe 30 octombrie. Washingtonul a fost de acord să nu impună tarife de 100% asupra importurilor chineze, iar China urma să amâne introducerea unui regim de licențiere a exporturilor pentru mineralele și magneții esențiali din pământuri rare.
CHINA
Casa Albă acuză compania Alibaba că sprijină operațiunile militare ale Chinei care țintesc Statele Unite (Financial Times)
Washingtonul acuză compania de comerț electronic Alibaba (9988.HK) că oferă sprijin tehnologic operațiunilor militare chineze împotriva țintelor din Statele Unite, a informat săptămâa trecută Financial Times, citând o notă a Casei Albe, relatează Reuters.
Nota privind securitatea națională include informații secrete declasificate despre modul în care grupul chinez furnizează Armatei Populare de Eliberare capacități care, în opinia Casei Albe, amenință securitatea SUA, a relatat Financial Times.
Raportul nu a specificat ce capacități sau operațiuni au fost implicate, nici dacă SUA intenționează să răspundă în vreun fel.
Acțiunile Alibaba tranzacționate în SUA au scăzut cu 4,2% după apariția știrii.
„Afirmațiile și insinuările din articol sunt complet false”, a declarat Alibaba într-un comunicat.
„Punem la îndoială motivația din spatele scurgerii anonime de informații, pe care FT recunoaște că nu o poate verifica. Această operațiune de PR răuvoitoare provine în mod clar de la o voce necinstită care încearcă să submineze recentul acord comercial al președintelui Trump cu China”, a precizat compania.
Ambasada Chinei la Washington a negat raportul și a declarat că China se opune și combate toate formele de atacuri cibernetice în conformitate cu legea.
„Fără dovezi valabile, SUA au tras o concluzie nejustificată și au adus acuzații nefondate împotriva Chinei. Este extrem de iresponsabil și reprezintă o denaturare completă a faptelor. China se opune ferm acestui lucru”, a declarat purtătorul de cuvânt al ambasadei, Liu Pengyu, într-un comunicat.
Casa Albă a refuzat să comenteze.
Președintele SUA, Donald Trump, și președintele chinez, Xi Jinping, s-au întâlnit luna trecută în Coreea de Sud pentru prima dată de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump, în ianuarie. Liderii au convenit asupra reducerii tarifelor și a controalelor la export pentru o perioadă de 12 luni, atenuând tensiunile bilaterale care s-au intensificat în acest an.
