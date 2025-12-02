Premierul Marii Britanii pledează pentru pragmatism în legăturile cu China: Ar fi o „neglijență în îndeplinirea îndatoririlor” dacă nu am relaționa cu Beijingul

Keir Starmer și-a apărat eforturile de a restabili relațiile cu China, respingând apelurile de a trata superputerea cu suspiciune în toate interacțiunile, informează Politico Europe.

Într-un discurs ținut luni seara la banchetul primarului, Starmer a condamnat abordarea mai rece a guvernelor conservatoare anterioare față de Beijing, calificând-o drept „uluitoare” și „neglijență în îndeplinirea îndatoririlor”.

Relațiile dintre Marea Britanie și China s-au răcit sub Boris Johnson și succesorii săi, pe măsură ce forțele radicale din cadrul Partidului Conservator au pledat pentru o linie mai dură, invocând atât preocupări legate de securitatea națională, cât și presupuse încălcări ale drepturilor omului.

De la preluarea funcției, Starmer a urmărit o colaborare mai strânsă cu Beijingul, inclusiv prin mai multe vizite ale unor miniștri de rang înalt din cabinetul său, în căutarea de investiții străine în Marea Britanie pentru a stimula creșterea economică.

Reorientarea sa a atras critici aspre în ultimele luni, după ce consilierii săi au fost acuzați că au contribuit la eșecul urmăririi penale a doi bărbați acuzați de spionaj în favoarea Chinei, în timp ce se preconizează că noua super-ambasadă din Londra va fi construită, în ciuda obiecțiilor legate de securitate.

Primul ministru și-a apărat strategia luni, afirmând că ascensiunea Chinei va fi un element central al agendei sale de politică externă, care, potrivit lui, are consecințe mai importante pentru viața britanicilor decât orice altă schimbare globală.

El a descris China ca „o forță determinantă în domeniul tehnologiei, comerțului și guvernanței globale”, care „reprezintă și o amenințare la adresa securității naționale a Regatului Unit”.

„De ani de zile am avut o atitudine oscilantă. Am avut o epocă de aur, care s-a transformat apoi într-o epocă glaciară. Respingem această alegere binară”, a adăugat el.

„Protejarea securității noastre nu este negociabilă – este prima noastră datorie. Dar, luând măsuri dure pentru a ne menține în siguranță, ne permitem să cooperăm în alte domenii”, a continuat acesta.

Starmer se pregătește să viziteze China la începutul anului viitor, după vizitele efectuate de ministrul său de finanțe, ministrul de externe și ministrul afacerilor economice.

Potrivit unor oficiali, premierul s-a întâlnit cu premierul chinez Li Qiang într-o scurtă întâlnire la recentul summit G20 din Africa de Sud.