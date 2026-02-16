MAREA BRITANIE
Premierul Marii Britanii sugerează înăsprirea legislației privind accesul copiilor la rețelele sociale. Printre opțiuni se numără stabilirea unei limite minime de vârstă pentru utilizarea acestora
Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a sugerat că legile privind accesul adolescenților la rețele sociale vor fi înăsprite, arătându-se „deschis” față de opțiunea unei interdicții totale, precum măsurile adoptate de mai multe state, inclusiv unele europene, informează The Guardian.
„Ne-am asumat responsabilitatea de a ne asigura că putem acționa în câteva luni, nu în câțiva ani. De asemenea, trebuie să acționăm foarte rapid, nu doar în ceea ce privește vârsta, ci și în ceea ce privește dispozitivele și aplicațiile care permit scroll-ul automat, dependența constantă de dispozitiv, care nu vă permite să vă opriți din scroll”, a menționat Starmer.
Într-o postare pe contul său Substack, Starmer a prezentat mai detaliat opțiunile care ar putea fi implementate.
„Când Facebook a fost lansat pentru prima dată în 2004, era un concept destul de simplu. Îți creai un profil, postai noutăți pe care oamenii le puteau vedea în ordinea în care erau postate, dădeai like și comentai ceea ce aveau de spus prietenii tăi. (…) În ultimii peste 20 de ani, rețelele sociale au evoluat și au devenit ceva complet diferit de paginile simple și minimaliste din momentul conceperii lor. Și, în cadrul acestei evoluții, au devenit ceva care le face rău copiilor noștri în mod ascuns. Un rău pe care, din cauza inacțiunii guvernelor conservatoare anterioare, îl permitem să se întâmple”, a atras atenția prim-ministrul britanic.
Printre măsurile avute în vedere se află „stabilirea unei limite minime de vârstă pentru utilizarea rețelelor sociale, Restricționarea anumitor funcționalități: care sunt dăunătoare pentru bunăstarea copiilor și îi țin lipiți de ecrane, cum ar fi scroll-ul nesfârșit sau redarea automată, limitarea accesului copiilor la VPN pentru a le îngreuna copiilor ocolirea limitelor de vârstă ale serviciilor sau anumitor funcționalități.”
La finalul anului trecut, Parlamentul European a adoptat un raport non-legislativ prin care își exprima profunda îngrijorare față de riscurile pentru sănătatea fizică și mintală cu care se confruntă minorii online.
Eurodeputații cer o protecție mai bună împotriva strategiilor manipulatoare care pot crește dependența și care afectează capacitatea minorilor de a se concentra și de a interacționa judicios cu conținutul online.
Pentru a ajuta părinții să gestioneze prezența digitală a copiilor lor și să asigure o participare online adecvată vârstei, Parlamentul European a propus o limită de vârstă armonizată la nivel european de 16 ani pentru a accesa platformele de comunicare socială, serviciile de partajare a materialelor video și interlocutorii de IA. Minorii între 13 și 16 ani ar putea avea acces cu consimțământul părinților.
Eurodeputații au salutat eforturile depuse de Comisie pentru a dezvolta o aplicație UE de verificare a vârstei și portofelul UE pentru identitatea digitală (eID) și au insistat că mecanismele de verificare a vârstei trebuie să fie exacte și să protejeze viața privată a minorilor.
Potrivit eurodeputaților, aceste sisteme nu pot elimina responsabilitatea platformelor de a se asigura că produsele lor sunt sigure și adaptate vârstei din momentul conceperii.
Până la adoptarea unor măsuri la nivel european, statele membre UE au hotărât să recurgă la decizii individuale, printre acestea numărându-se Spania, Franța și Portugalia, care au propus interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani, respectiv 15 ani.
În România, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a lansat un apel public privind necesitatea limitării accesului copiilor și adolescenților la rețelele sociale, argumentând că este o problemă de sănătate și de protecție, nu o dezbatere ideologică.
În egală măsură, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat inițierea unui dialog național pentru a reduce riscurile la care sunt expuși copiii în spațiul digital.
MAREA BRITANIE
Regatul Unit analizează accelerarea atingerii țintei de 3% din PIB pentru apărare
Guvernul britanic analizează posibilitatea de a devansa termenul pentru atingerea unui nivel al cheltuielilor de apărare echivalent cu 3% din produsul intern brut, pe fondul presiunilor crescute legate de securitatea europeană și de evoluțiile războiului din Ucraina, potrivit unor informații relatate de BBC.
Executivul de la Londra anunțase anterior că va majora bugetul apărării la 2,5% din PIB până în 2027, urmând ca pragul de 3% să fie avut în vedere în legislatura următoare, după alegerile generale programate pentru 2029. Potrivit relatării BBC, consilierii premierului Keir Starmer analizează în prezent scenarii prin care această țintă ar putea fi atinsă până la finalul actualului mandat parlamentar.
Deocamdată nu a fost luată o decizie oficială, iar Ministerul Finanțelor ar adopta o poziție prudentă din cauza impactului bugetar ridicat. Discuțiile ar fi avut loc inclusiv în cadrul unor reuniuni recente dedicate planului de investiții în apărare, document amânat de mai mult timp și menit să stabilească modul în care vor fi finanțate angajamentele militare existente.
La Conferința de Securitate de la München, Starmer a indicat direcția viitoare a politicii de apărare, afirmând că „pentru a face față amenințărilor mai largi, este clar că va trebui să cheltuim mai mult, mai rapid”. Premierul a susținut că Europa trebuie să își consolideze capacitățile militare și să reducă dependența excesivă de Statele Unite, prin investiții pe termen lung și o cooperare mai strânsă cu aliații europeni.
În prezent, Regatul Unit și-a asumat creșterea cheltuielilor pentru apărare la 2,5% din PIB până în aprilie 2027, în timp ce pragul de 3% fusese prezentat anterior drept o ambiție pentru următorul parlament.
Potrivit estimărilor NATO, Marea Britanie a cheltuit aproximativ 2,3% din PIB pentru apărare în 2024, echivalentul a circa 66 miliarde de lire sterline.
Accelerarea atingerii țintei ar implica costuri suplimentare semnificative. Oficiul pentru Responsabilitate Bugetară a estimat că majorarea cheltuielilor la 3% din PIB ar necesita aproximativ 17,3 miliarde de lire sterline în plus anual până în 2029–2030, deși unele estimări independente indică o sumă mai redusă, de aproximativ 13–14 miliarde de lire, dacă sunt luate în calcul creșterile deja planificate.
Discuțiile au loc într-un context fiscal dificil, în condițiile în care guvernul se confruntă cu datorii ridicate și cu nevoia de a acoperi costuri militare în creștere. Oficialii din domeniul apărării au semnalat anterior că bugetele actuale nu permit implementarea tuturor programelor dorite în ritmul planificat.
Surse guvernamentale citate de BBC au precizat că planul de investiții în apărare este încă în curs de finalizare și că nu au fost luate decizii privind calendarul noilor creșteri de cheltuieli. Ministerul britanic al Apărării a transmis, la rândul său, că nu comentează speculațiile, subliniind însă că executivul implementează cea mai amplă creștere susținută a bugetului apărării de la sfârșitul Războiului Rece.
MAREA BRITANIE
“Anii Brexit s-au încheiat”, proclamă Starmer, la München, la un deceniu de la referendum: Este “destul de urgent” să reluăm relațiile UK-UE pentru securitatea Europei
Anii Brexitului s-au încheiat Marea Britanie va colabora în principal cu Europa pentru a asigura securitatea, a declarat sâmbătă, pe scena Conferinței de Securitate de la München, într-un mesaj de unitate care deschide calea spre o nouă aliniere între Regatul Unit și Uniunea Europeană.
„Nu mai suntem Marea Britanie din anii Brexitului. Nu există securitate britanică fără Europa, și nu există securitate europeană fără Marea Britanie. Într-o lume periculoasă, nu ne-am controla destinul întorcându-ne spre interior; ne-am preda controlul și nu voi permite ca asta să se întâmple”, a spus Starmer, în cadrul unui discurs urmat de un dialog alături de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen care a fost moderat de jurnalista CNN Christiane Amanpour.
De când a preluat funcția, Starmer a urmărit apropierea Londrei de Bruxelles, accelerând discuțiile privind comerțul, vamele și apărarea, marcând astfel a 10-a aniversare a referendumului care a schimbat rolul Regatului Unit în Uniunea Europeană.
Premierul britanic a sugerat că Regatul Unit trebuie să colaboreze mai strâns cu UE, inclusiv prin apropierea de piața unică europeană în sectoare selectate.
Regatul Unit dorește o cooperare mai profundă în domeniul tehnologiei de apărare și al inteligenței artificiale pentru a „crea o mai mare coerență și coordonare în Europa.” El a menționat în mod special Germania, Franța, Italia și Polonia, alături de Norvegia, Canada și Turcia.
🔴 LIVE from #MSC2026 | Conversation – Principled and Pragmatic: Wielding Power in a World in Disarray with @vonderleyen and @Keir_Starmer, moderated by @amanpour https://t.co/q9w6iSFede
— Munich Security Conference (@MunSecConf) February 14, 2026
Starmer a făcut referire și la comentariile președintelui francez Emmanuel Macron despre o descurajare nucleară europeană comună.
„De zeci de ani, Regatul Unit a fost singura putere nucleară din Europa care și-a angajat capacitatea de descurajare pentru a proteja toți membrii NATO. Orice adversar trebuie să știe că, în caz de criză, s-ar putea confrunta cu puterea noastră combinată,” a spus el, după ce vineri seară a avut o întâlnire trilaterală cu președintele Franței și cancelarul Germaniei în care au pus bazele unei “gândiri strategice” privind securitatea Europei care să determine o consultare largă cu toți europeni, plecând de la premisa că Rusia va rămâne agresivă.
Starmer a subliniat că este „destul de urgent” să se reia relația Regatului Unit cu UE, la un deceniu după referendumul privind Brexit, în contextul războiului din Ucraina.
„Aceasta este destul de urgentă, pentru că, în materie de apărare și securitate, până la conflictul din Ucraina nu ne-am trezit cu adevărat la realitatea cu care ne confruntăm,” a declarat el.
La rândul ei, președinta Comisiei Europene a apreciat că Europa și Regatul Unit trebuie să se reapropie în materie de securitate, economie și apărarea democrațiilor. “La zece ani de la Brexit, viitorul nostru este mai legat ca oricând”, a afirmat Ursula von der Leyen.
Europe and the UK should come closer together – on security, on economy or on defending our democracies.
Ten years on from Brexit, our futures are as bound as ever.
So, it is in our common interest to be ambitious about our partnership. pic.twitter.com/HhIJysXN7Y
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 14, 2026
Premierul britanic și șefa executivului european au urcat pe podiumul Conferinței după discursurile șefului diplomației americane Marco Rubio și ministrului de externe chinez Wang Yi.
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a pledat pentru revitalizarea parteneriatului transatlantic, pentru reformarea instituțiilor internaționale și pentru o redefinire a ordinii globale. Intervenția sa, marcată de numeroase referințe istorice și culturale cu privire la alianța euro-atlantică, a marcat un contrast față de discursul furibund și critic rostit anul trecut la adresa Europei de vicepreședintele american JD Vance.
„Destinul nostru este și va fi întotdeauna legat de al vostru, deoarece știm că soarta Europei nu va fi niciodată irelevantă pentru propria noastră securitate națională”, a spus Rubio, într-un discurs mult așteptat să calmeze apele tulburi în care relația transatlantică navighează de la începutul celei de-a doua administrații Trump, cu acuze din partea Statelor Unite că Uniunea Europeană este responsabilă de declinul civilizațional al Europei și cu momente de cotitură precum creșterea investițiilor în apărare, legislația europeană în privința marilor platforme digitale sau pretenția Statelor Unite cu privire la Groenlanda.
Marco Rubio a urcat pe scena Conferinței la o zi după ce cancelarul german Friedrich Merz a decretat, de la același pupitru, că „Europa s-a întors dintr-o vacanță de la istorie”, una în care „ordinea mondială nu mai există” și o epocă „a rivalității marilor puteri, nici măcar SUA nu va fi atât de puternică pe cont propriu”. Tot la München, președintele francez Emmanuel Macron a revendicat o „putere geopolitică în ADN-ul Europei”, subliniind că „această Europă va fi un aliat și un partener bun pentru SUA”.
MAREA BRITANIE
Regatul Unit își consolidează prezența militară în Arctica. Londra va dubla numărul trupelor din Norvegia și își asumă un rol central în misiunea NATO „Santinela Arctică”
Guvernul britanic urmează să anunțe miercuri, în timpul unei vizite a ministrului Apărării John Healey la Camp Viking, în Cercul Polar Arctic din nordul Norvegiei, consolidarea prezenței militare în Arctica și în regiunea Nordului Îndepărtat, în contextul creșterii activităților militare ruse și al importanței strategice tot mai mari a zonei pentru NATO, potrivit unui comunicat.
Potrivit Ministerului britanic al Apărării, numărul militarilor britanici desfășurați în Norvegia va fi dublat în următorii trei ani, de la aproximativ 1.000 la 2.000 de soldați, iar forțele armate ale Regatului Unit vor avea un rol esențial în cadrul misiunii aliate „Santinela Arctică”, aflată în prezent în faza de planificare militară la nivel NATO.
Misiunea aliată „Santinela Arctică” este menită să sporească securitatea în regiunea arctică și în Nordul Îndepărtat, inclusiv în zona Groenlandei, pe fondul tensiunilor geopolitice crescute și al interesului strategic tot mai accentuat pentru regiune. Inițiativa vine și în contextul declarațiilor repetate ale președintelui american Donald Trump privind interesul față de Groenlanda, teritoriu autonom din cadrul Regatului Danemarcei.
Planificarea militară pentru misiune este deja în curs la nivelul NATO, iar Healey urmează să participe joi la o reuniune a miniștrilor apărării aliați la sediul Alianței de la Bruxelles pentru a discuta detaliile propunerilor.
În paralel, Forța Expediționară Comună, condusă de Marea Britanie, va organiza în septembrie 2026 exercițiul militar „Lion Protector”, care va implica forțe aeriene, terestre și navale desfășurate în Islanda, Strâmtorile Daneze și Norvegia. Exercițiul va testa capacitatea aliaților de a proteja infrastructura critică împotriva atacurilor și sabotajului și de a consolida capacitățile comune de comandă și control.
De asemenea, aproximativ 1.500 de Comando-uri ale Marinei Regale vor participa în martie la exercițiul NATO „Cold Response”, desfășurat în Norvegia, Finlanda și Suedia, destinat îmbunătățirii capacității aliaților de a apăra zone strategice din regiuni montane și fiorduri.
Ministrul britanic al Apărării a justificat decizia prin prisma evoluțiilor recente din regiune.
„Cerințele asupra apărării cresc, iar Rusia reprezintă cea mai mare amenințare la adresa securității Arcticii și a regiunii Nordului Îndepărtat pe care am văzut-o de la sfârșitul Războiului Rece. Observăm cum Putin își reface rapid prezența militară în regiune, inclusiv prin redeschiderea unor baze din perioada Războiului Rece”, a declarat John Healey.
Acesta a subliniat că Regatul Unit își intensifică rolul în apărarea flancului nordic al NATO.
„Marea Britanie își intensifică eforturile pentru a proteja Arctica și Nordul Îndepărtat: dublăm numărul trupelor din Norvegia și extindem exercițiile comune cu aliații NATO”, a punctat ministrul britanic.
Healey a adăugat că exercițiile militare din acest an vor implica mii de militari desfășurați în Arctica și Atlanticul de Nord. „Ne antrenăm împreună, descurajăm împreună și, dacă va fi necesar, vom lupta împreună.”
Potrivit guvernului britanic, intensificarea activităților militare ruse în Arctica, Nordul Îndepărtat și Atlanticul de Nord a schimbat semnificativ mediul de securitate din regiune. Londra invocă experiența de peste 50 de ani a forțelor britanice în operațiuni arctice și parteneriatele consolidate cu Norvegia, Suedia și Finlanda ca elemente-cheie ale contribuției sale la răspunsul NATO în nordul Europei.
Consolidarea prezenței militare face parte dintr-o strategie mai amplă, guvernul britanic angajându-se la cea mai mare creștere susținută a cheltuielilor pentru apărare de la sfârșitul Războiului Rece, cu un nivel estimat de 2,6% din PIB începând cu 2027.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
România trebuie să își urmeze interesele, afirmă senatoarea democrată Jeanne Shaheen despre participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii: Este util să se vadă cu Trump
“Poporul român trebuie să ignore” raportul critic din Congresul SUA, afirmă o senatoare americană: Un document ideologic și partizan care nu duce nicăieri
ICI București anunță deschiderea apelului Incubation Space Program, dedicat startup-urilor aflate la început de drum care dezvoltă sau utilizează soluții bazate pe inteligență artificială
SUA promovează noi acorduri nucleare în Europa Centrală pentru a consolida securitatea energetică regională și cooperarea strategică cu aliații europeni
“Viziunea Giorgiei”: Înaintea publicării în SUA a unei cărți prefațate de Trump și Vance, Meloni se arată în dezacord cu Merz privind “influența MAGA în Europa”
Ministrul Finanțelor participă luni și marți la reuniunea ECOFIN de la Bruxelles: „Voi continua să promovez obiective importante pentru România”
Comisia Europeană va participa ca observator, la fel ca Italia, România și Cipru, la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii, fără a adera la inițiativă
Premierul Marii Britanii sugerează înăsprirea legislației privind accesul copiilor la rețelele sociale. Printre opțiuni se numără stabilirea unei limite minime de vârstă pentru utilizarea acestora
Pentagonul a inclus temporar Alibaba și BYD pe lista companiilor asociate cu armata chineză, declanșând scăderi pe bursă în sectorul tehnologic chinez (FT)
Victor Negrescu solicită ca 20% din viitorul buget multianual al UE să fie alocat educației și formării competențelor
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună
Rubio: SUA nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată
Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
Trending
-
INTERVIURI2 days ago
EXCLUSIV România, R. Moldova și Ucraina vor semna un acord trilateral între agențiile de securitate cibernetică, anunță directorul DNSC la München: Industria cyber locală trebuie să fie parte activă
-
ROMÂNIA1 day ago
“Triunghiul Odesa” România – Ucraina – Republica Moldova au convenit, la München, să lanseze Tripla Alianță Cibernetică
-
NATO4 days ago
SUA propun oficial un “NATO 3.0” în care Europa să fie apărătorul convențional al teatrului european, susținută de puterea strategică americană. Discurs epocal al arhitectului strategiei de apărare a SUA
-
CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ1 week ago
“În curs de destrămare”: (Dez)ordinea post-postbelică, “demolatorul” Trump și incertitudinea Europei – negare vs. acceptare a sfârșitului securității garantate de SUA? (raport MSC)
-
INTERNAȚIONAL1 week ago
Financial Times: Departamentul de Stat al SUA se pregătește să finanțeze think tank-uri aliniate mișcării MAGA în Europa