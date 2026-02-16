Premierul Marii Britanii sugerează înăsprirea legislației privind accesul copiilor la rețelele sociale. Printre opțiuni se numără stabilirea unei limite minime de vârstă pentru utilizarea acestora

Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a sugerat că legile privind accesul adolescenților la rețele sociale vor fi înăsprite, arătându-se „deschis” față de opțiunea unei interdicții totale, precum măsurile adoptate de mai multe state, inclusiv unele europene, informează The Guardian.

„Ne-am asumat responsabilitatea de a ne asigura că putem acționa în câteva luni, nu în câțiva ani. De asemenea, trebuie să acționăm foarte rapid, nu doar în ceea ce privește vârsta, ci și în ceea ce privește dispozitivele și aplicațiile care permit scroll-ul automat, dependența constantă de dispozitiv, care nu vă permite să vă opriți din scroll”, a menționat Starmer.

Într-o postare pe contul său Substack, Starmer a prezentat mai detaliat opțiunile care ar putea fi implementate.

„Când Facebook a fost lansat pentru prima dată în 2004, era un concept destul de simplu. Îți creai un profil, postai noutăți pe care oamenii le puteau vedea în ordinea în care erau postate, dădeai like și comentai ceea ce aveau de spus prietenii tăi. (…) În ultimii peste 20 de ani, rețelele sociale au evoluat și au devenit ceva complet diferit de paginile simple și minimaliste din momentul conceperii lor. Și, în cadrul acestei evoluții, au devenit ceva care le face rău copiilor noștri în mod ascuns. Un rău pe care, din cauza inacțiunii guvernelor conservatoare anterioare, îl permitem să se întâmple”, a atras atenția prim-ministrul britanic.

Printre măsurile avute în vedere se află „stabilirea unei limite minime de vârstă pentru utilizarea rețelelor sociale, Restricționarea anumitor funcționalități: care sunt dăunătoare pentru bunăstarea copiilor și îi țin lipiți de ecrane, cum ar fi scroll-ul nesfârșit sau redarea automată, limitarea accesului copiilor la VPN pentru a le îngreuna copiilor ocolirea limitelor de vârstă ale serviciilor sau anumitor funcționalități.”

Giving children the space to grow – an update by Keir Starmer I told you we would take action. Here’s where we’re up to: Read on Substack

La finalul anului trecut, Parlamentul European a adoptat un raport non-legislativ prin care își exprima profunda îngrijorare față de riscurile pentru sănătatea fizică și mintală cu care se confruntă minorii online.

Eurodeputații cer o protecție mai bună împotriva strategiilor manipulatoare care pot crește dependența și care afectează capacitatea minorilor de a se concentra și de a interacționa judicios cu conținutul online.

Pentru a ajuta părinții să gestioneze prezența digitală a copiilor lor și să asigure o participare online adecvată vârstei, Parlamentul European a propus o limită de vârstă armonizată la nivel european de 16 ani pentru a accesa platformele de comunicare socială, serviciile de partajare a materialelor video și interlocutorii de IA. Minorii între 13 și 16 ani ar putea avea acces cu consimțământul părinților.

Eurodeputații au salutat eforturile depuse de Comisie pentru a dezvolta o aplicație UE de verificare a vârstei și portofelul UE pentru identitatea digitală (eID) și au insistat că mecanismele de verificare a vârstei trebuie să fie exacte și să protejeze viața privată a minorilor.

Potrivit eurodeputaților, aceste sisteme nu pot elimina responsabilitatea platformelor de a se asigura că produsele lor sunt sigure și adaptate vârstei din momentul conceperii.

Până la adoptarea unor măsuri la nivel european, statele membre UE au hotărât să recurgă la decizii individuale, printre acestea numărându-se Spania, Franța și Portugalia, care au propus interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani, respectiv 15 ani.

În România, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a lansat un apel public privind necesitatea limitării accesului copiilor și adolescenților la rețelele sociale, argumentând că este o problemă de sănătate și de protecție, nu o dezbatere ideologică.

În egală măsură, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat inițierea unui dialog național pentru a reduce riscurile la care sunt expuși copiii în spațiul digital.