Premierul Norvegiei sprijină o dezbatere referitoare la descurajarea nucleară europeană: Aceasta ar trebui să fie ancorată în NATO

Premierul norvegian Jonas Gahr Store sprijină apelurile la o dezbatere mai amplă privind descurajarea nucleară europeană, pentru a oferi o alternativă independentă pe plan european, dar a insistat în continuare că aceasta ar trebui să fie ancorată în NATO, informează The Guardian.

„Cred că va avea loc o discuție între europeni și că ar trebui să fie o discuție despre descurajarea nucleară. Dar aceasta trebuie să fie europeană și să se înscrie în logica NATO. Evident, avem o strategie NATO, care este foarte clară în ceea ce privește faptul că armele nucleare sunt un factor de descurajare primordial, dar aceasta nu este nordică; este a NATO și a Europei”, a declarat Store.

Kaja Kallas a adăugat că îndepărtarea de neproliferare, cu tot mai multe țări discutând ideea de a avea propria armă nucleară, își are rădăcinile în războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

„A început cu războiul Rusiei, deoarece atunci multe țări au văzut că, de fapt, amenințarea cu arma nucleară funcționează, poți obține ceea ce vrei. Toate țările care au apetit pentru teritoriile vecinilor lor gândesc astfel: OK, ar trebui să avem o armă nucleară, pentru că astfel vom obține ceea ce vrem. Iar toate țările care se tem de vecinii lor consideră că aceasta este singura soluție eficientă, așa că ar trebui să avem o armă nucleară. Și cred că, din punctul de vedere al ordinii mondiale, aceasta este o evoluție foarte periculoasă”, a arătat Înaltul Reprezentant al UE.

Discuția despre un scut nuclear european a revenit în actualitate odată cu declarațiile din martie 2025 ale președintelui francez Emmanuel Macron, care a sugerat extinderea așa-numitei umbrele nucleare a Franței asupra aliaților săi europeni, pe fondul temerilor că o Rusie agresivă și-ar putea îndrepta într-o zi privirile dinspre Ucraina, pe care a invadat-o în 2014 și din nou în 2022, către flancul estic al Uniunii Europene.

Cu aproximativ 300 de focoase nucleare, Franța este singura țară membră a UE care deține astfel de arme și unul dintre cei trei membri NATO, alături de SUA și Regatul Unit.

În martie 2025, prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că Polonia „discută serios” cu Franța despre această posibilitate, în vreme ce cancelarul german Friedrich Merz a afirmat că perspectiva unui scut nuclear european este foarte îndepărtată.

Recent, secretarul general al NATO pare că a turnat apă rece peste speranțele unei descurajări nucleare europene autonome.

Mark Rutte a declarat la finalul lunii ianuarie că Europa nu se poate apăra singură fără sprijinul Statelor Unite. El a detaliat că ar fi nevoie de 10% din PIB pentru apărare și o umbrelă nucleară proprie.

„Asta costă miliarde și miliarde de euro. Și în acest scenariu, ați pierde garantul suprem al libertății noastre, și anume umbrela nucleară americană. Așadar, mult succes!”, le-a spus el parlamentarilor europeni, în timpul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri.

Franța, prin ministrul de externe, a ripostat.

„Nu, dragă Mark Rutte. Europenii pot și trebuie să se ocupe de propria lor securitate. Chiar și Statele Unite sunt de acord cu acest lucru. Acesta este pilonul european al NATO”, a declarat ministrul francez de externe Jean-Noël Barrot.

De când președintele american Donald Trump a revenit la putere, administrația sa a insistat că Washingtonul se va implica mai puțin în securitatea Europei.

Noua strategie de apărare națională a SUA stipulează că europenii vor trebui să preia inițiativa în fața amenințărilor, argumentând că Europa are capacitatea economică și militară de a se apăra singură împotriva Rusiei.

Anul trecut, Trump a reușit să convingă țările europene să-și mărească cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB.