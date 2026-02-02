INTERNAȚIONAL
Premierul Norvegiei sprijină o dezbatere referitoare la descurajarea nucleară europeană: Aceasta ar trebui să fie ancorată în NATO
Premierul norvegian Jonas Gahr Store sprijină apelurile la o dezbatere mai amplă privind descurajarea nucleară europeană, pentru a oferi o alternativă independentă pe plan european, dar a insistat în continuare că aceasta ar trebui să fie ancorată în NATO, informează The Guardian.
„Cred că va avea loc o discuție între europeni și că ar trebui să fie o discuție despre descurajarea nucleară. Dar aceasta trebuie să fie europeană și să se înscrie în logica NATO. Evident, avem o strategie NATO, care este foarte clară în ceea ce privește faptul că armele nucleare sunt un factor de descurajare primordial, dar aceasta nu este nordică; este a NATO și a Europei”, a declarat Store.
Kaja Kallas a adăugat că îndepărtarea de neproliferare, cu tot mai multe țări discutând ideea de a avea propria armă nucleară, își are rădăcinile în războiul Rusiei împotriva Ucrainei.
„A început cu războiul Rusiei, deoarece atunci multe țări au văzut că, de fapt, amenințarea cu arma nucleară funcționează, poți obține ceea ce vrei. Toate țările care au apetit pentru teritoriile vecinilor lor gândesc astfel: OK, ar trebui să avem o armă nucleară, pentru că astfel vom obține ceea ce vrem. Iar toate țările care se tem de vecinii lor consideră că aceasta este singura soluție eficientă, așa că ar trebui să avem o armă nucleară. Și cred că, din punctul de vedere al ordinii mondiale, aceasta este o evoluție foarte periculoasă”, a arătat Înaltul Reprezentant al UE.
Discuția despre un scut nuclear european a revenit în actualitate odată cu declarațiile din martie 2025 ale președintelui francez Emmanuel Macron, care a sugerat extinderea așa-numitei umbrele nucleare a Franței asupra aliaților săi europeni, pe fondul temerilor că o Rusie agresivă și-ar putea îndrepta într-o zi privirile dinspre Ucraina, pe care a invadat-o în 2014 și din nou în 2022, către flancul estic al Uniunii Europene.
Citiți și: O bază franceză, în apropiere de Germania și care a găzduit militari americani în Primul Război Mondial, va fi dotată cu avioane de luptă cu focoase nucleare hipersonice până în 2035, anunță Macron
Cu aproximativ 300 de focoase nucleare, Franța este singura țară membră a UE care deține astfel de arme și unul dintre cei trei membri NATO, alături de SUA și Regatul Unit.
În martie 2025, prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că Polonia „discută serios” cu Franța despre această posibilitate, în vreme ce cancelarul german Friedrich Merz a afirmat că perspectiva unui scut nuclear european este foarte îndepărtată.
Recent, secretarul general al NATO pare că a turnat apă rece peste speranțele unei descurajări nucleare europene autonome.
Mark Rutte a declarat la finalul lunii ianuarie că Europa nu se poate apăra singură fără sprijinul Statelor Unite. El a detaliat că ar fi nevoie de 10% din PIB pentru apărare și o umbrelă nucleară proprie.
„Asta costă miliarde și miliarde de euro. Și în acest scenariu, ați pierde garantul suprem al libertății noastre, și anume umbrela nucleară americană. Așadar, mult succes!”, le-a spus el parlamentarilor europeni, în timpul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri.
Franța, prin ministrul de externe, a ripostat.
„Nu, dragă Mark Rutte. Europenii pot și trebuie să se ocupe de propria lor securitate. Chiar și Statele Unite sunt de acord cu acest lucru. Acesta este pilonul european al NATO”, a declarat ministrul francez de externe Jean-Noël Barrot.
De când președintele american Donald Trump a revenit la putere, administrația sa a insistat că Washingtonul se va implica mai puțin în securitatea Europei.
Noua strategie de apărare națională a SUA stipulează că europenii vor trebui să preia inițiativa în fața amenințărilor, argumentând că Europa are capacitatea economică și militară de a se apăra singură împotriva Rusiei.
Anul trecut, Trump a reușit să convingă țările europene să-și mărească cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB.
COMISIA EUROPEANA
UE semnalează disponibilitatea de a discuta cu Marea Britanie despre o integrare economică mai profundă în cadrul unui summit ce va avea loc „în curând”: Piața unică este una dintre comorile noastre
Uniunea Europeană a semnalat disponibilitatea de a discuta cu Regatul Unit despre o integrare economică mai profundă în cadrul unui summit ce va avea loc „în curând”.
„Piața noastră unică este într-adevăr una dintre comorile UE sau, dacă ar fi să o pun în context britanic, este într-adevăr bijuteria coroanei, nu-i așa? Apreciem foarte mult faptul că aceste avantaje ale pieței unice sunt recunoscute de prim-ministrul Starmer. În curând vom avea un summit cu Regatul Unit. Înțeleg că nu s-a stabilit încă o dată definitivă, dar acesta va fi momentul potrivit pentru a discuta cu Regatul Unit ce anume are în vedere și cum intenționează să procedeze. Deocamdată, asta este tot ce putem spune”, a menționat purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho, potrivit The Guardian.
Keir Starmer a declarat că legăturile mai strânse cu piața unică a UE sunt preferabile unei uniuni vamale, dând astfel cel mai clar semnal de până acum că guvernul dorește să aprofundeze legăturile cu Bruxelles.
Prim-ministrul a afirmat că Regatul Unit ar trebui să ia în considerare „o aliniere și mai strânsă” la piața unică. „Dacă este în interesul nostru național… atunci ar trebui să luăm în considerare acest lucru, ar trebui să mergem până acolo”, a declarat el pentru Laura Kuenssberg, la BBC, informează The Guardian.
Ca răspuns la unii colegi din cabinet care au sugerat că Marea Britanie ar trebui să încerce să formeze o uniune vamală cu UE, Starmer a spus că nu crede că aceasta este soluția. „Este mai bine să ne orientăm către piața unică decât către uniunea vamală pentru o aliniere mai strânsă”, a spus el.
Comentariile lui Starmer, care sugerează că Marea Britanie ar putea explora și alte sectoare pentru o aliniere dinamică, dincolo de acordul privind alimentele și băuturile convenit în luna mai, au stârnit reacții furioase din partea Partidului Reformist Britanic și a conservatorilor.
Prim-ministrul a afirmat că multe lucruri s-au schimbat în ultimii ani, inclusiv semnarea de noi acorduri comerciale sub guvernarea Partidului Laburist. „Am susținut timp de mulți ani o uniune vamală cu UE, dar multe lucruri s-au schimbat de atunci”, a declarat el.
Guvernul a înregistrat progrese lente în ceea ce privește acordul anunțat recent cu Bruxelles și s-a retras din planurile de aderare la un fond de apărare al UE în valoare de miliarde de euro. Negocierile privind noul acord privind produsele alimentare și băuturile (SPS) anunțat în mai, precum și un program de mobilitate pentru tineri, continuă, dar există mai multe puncte importante de dispută.
Citiți și: Marea Britanie trebuie să „facă mai mult” împreună cu UE în materie de apărare, afirmă Keir Starmer: Trebuie să examinăm instrumente precum SAFE
Orice aliniere suplimentară cu UE va fi probabil însoțită de o nouă cerere din partea Bruxelles-ului de relaxare a restricțiilor în materie de migrație. Starmer a declarat că nu vor fi restabilite drepturile de liberă circulație în cadrul viitoarelor negocieri, dar a apărat acordul privind un program de mobilitate pentru tineri.
REPUBLICA MOLDOVA
Maia Sandu, nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace pentru apărarea democrației în fața Rusiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace de parlamentarul norvegian Arild Hermstad pentru eforturile sale de a apăra democrația în fața tentativelor de influență și destabilizare ruse, inclusiv atacuri cibernetice, campanii de dezinformare și presiuni politice, informează Moldpres.
Arild Hermstad a declarat că a decis să o nominalizeze pe Maia Sandu pentru rolul său în apărarea democrației într-un context marcat de amenințări hibride. „Am nominalizat-o pe președinta Moldovei, Maia Sandu, la Premiul Nobel pentru Pace. Sandu a fost pe frontul democrației în Europa”, a afirmat parlamentarul într-o postare pe o rețea de socializare.
El a subliniat că Republica Moldova a fost supusă unor tentative documentate de influență electorală, campanii de dezinformare, atacuri cibernetice și acțiuni de destabilizare. „Scopul a fost obținerea unei guvernări mai prietenoase Kremlinului. Așa operează Rusia împotriva mai multor foste state sovietice. Rușii duc un război hibrid împotriva mai multor țări și, în ciuda unei mari incertitudini din jurul nostru, nu există nicio îndoială că Putin este cea mai mare amenințare la adresa păcii și stabilității în Europa. Maia Sandu și Moldova duc o luptă pentru noi toți”, a adăugat Hermstad.
Potrivit parlamentarului norvegian, răspunsul Maiei Sandu la aceste provocări a fost unul pașnic și democratic. „Maia Sandu le-a răspuns rușilor cu mijloace pașnice: a întărit statul de drept, a protejat alegerile libere și a respectat un curs democratic. Ea se distanțează clar de imperialismul rus și leagă Moldova mai aproape de democrațiile occidentale. Aceasta este muncă de pace pentru vremurile noastre: construim comunități robuste înainte ca conflictele să devină violente. Rezistăm influenței autoritare cu transparență și guvernanță publică”, a mai spus el.
În final, Hermstad a subliniat importanța democrației pentru pacea durabilă. „Democrația este o condiție prealabilă pentru adevărata pace. Maia Sandu a fost crucială pentru oprirea încercărilor Rusiei de a dărâma democrația moldovenească. Pentru asta cred că merită Premiul Nobel pentru Pace”, a concluzionat parlamentarul norvegian.
Premiul Nobel pentru Pace este unul dintre cele mai prestigioase premii internaționale și este acordat anual persoanelor, organizațiilor sau instituțiilor care au contribuit semnificativ la promovarea păcii, soluționarea conflictelor, apărarea drepturilor omului și consolidarea cooperării internaționale. Distincția a fost instituită în baza testamentului inventatorului suedez Alfred Nobel și este decernată din 1901 de Comitetul Nobel Norvegian, la Oslo. De-a lungul timpului, Premiul Nobel pentru Pace a fost acordat unor personalități precum Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, Dalai Lama, Barack Obama sau Uniunea Europeană, dar și organizații precum Comitetul Internațional al Crucii Roșii și Programul Alimentar Mondial, notează Moldpres.
SUA
România, alături de SUA, G7 și UE, la discuții strategice la Washington privind o alianță pe minerale critice. Oana Țoiu participă la reuniunea găzduită de Rubio
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, participă la Washington, în data de 4 februarie 2026, la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, organizată de administrația SUA, în cadrul unei vizite de lucru efectuate în perioada 3–6 februarie, la invitația secretarului de stat Marco Rubio.
Reuniunea are ca obiectiv întărirea cooperării internaționale pentru asigurarea unor lanțuri de aprovizionare sigure și diversificate în domeniul mineralelor critice, atât la nivel bilateral, cât și în format UE–SUA, precizează Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Potrivit comunicatului, discuțiile vor viza o abordare strategică a acestui sector, urmând ca, pe parcursul anului, să fie analizate propuneri de parteneriate comerciale și investiționale în cadrul unui grup de lucru tehnic constituit la nivelul Guvernului României, cu scopul facilitării investițiilor strategice.
Consolidarea dimensiunii economice a Parteneriatului Strategic România–SUA și dezvoltarea oportunităților pentru investiții comune se numără printre obiectivele Guvernului României în 2026, alături de creșterea rolului României ca actor european relevant pentru autonomia strategică în domeniul mineralelor critice, se mai arată în comunicat.
Din delegația României fac parte șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, și consilierul prezidențial pentru politici economice și sociale, Radu Burnete, conchide sursa citată.
Mineralele critice au devenit un dosar strategic pe axa transatlantică, în contextul eforturilor UE și SUA de a reduce dependența de furnizori externi, în special din China, și de a securiza lanțurile de aprovizionare necesare pentru tranziția energetică, industria de apărare și dezvoltarea tehnologiilor avansate.
Astfel, aproximativ 20 de țări, inclusiv state membre ale G7, vor purta discuții privind pământurile rare, în contextul unor apeluri ca Statele Unite să garanteze un preț minim. Miniștri din Statele Unite, Uniunea Europeană, Regatul Unit, Japonia, Australia și Noua Zeelandă se reunesc în această săptămână la Washington pentru a discuta formarea unei alianțe strategice în domeniul mineralelor critice.
Reuniunea, convocată de șeful diplomației americane, este percepută ca un pas pentru repararea relațiilor transatlantice, afectate de un an de conflicte cu Donald Trump, și pentru a deschide calea altor alianțe menite să ajute statele să își reducă riscurile legate de dependența de China, inclusiv o inițiativă centrată pe sectorul oțelului, relatează The Guardian.
„Consolidarea lanțurilor de aprovizionare cu minerale critice împreună cu parteneri internaționali este esențială pentru economia SUA, securitatea națională, leadershipul tehnologic și un viitor energetic rezilient”, a transmis Departamentul de Stat al SUA într-un comunicat publicat înaintea summitului.
Surse europene au declarat că, în cazul în care discuțiile vor avea succes, ar urma să fie adoptată o declarație comună, care ar putea fi percepută drept un moment de cotitură în relațiile cu aliații care colaborează cu Statele Unite pentru a-și reduce dependența de China, în loc să fie nevoiți să contracareze constant amenințările tarifare ale lui Donald Trump.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
UE semnalează disponibilitatea de a discuta cu Marea Britanie despre o integrare economică mai profundă în cadrul unui summit ce va avea loc „în curând”: Piața unică este una dintre comorile noastre
„Punctele forte ale Europei nu pot compensa vulnerabilitățile”, avertizează Mario Draghi: O Europă unită în domeniul comerțului, dar fragmentată în apărare, riscă să-și vadă puterea folosită împotriva sa
Maia Sandu, nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace pentru apărarea democrației în fața Rusiei
Premieră europeană: Acordul comercial digital UE–Singapore intră în vigoare și promite beneficii tangibile și de durată pentru companii și consumatori
AHK România: Mediul de afaceri româno-german transmite un semnal de unitate în abordarea politicilor economice europene
Gheorghe Falcă pledează pentru combaterea extremismului prin cunoașterea și conservarea lecțiilor istoriei: Memoria este un mecanism de apărare, un sistem imunitar al democrației
România, alături de SUA, G7 și UE, la discuții strategice la Washington privind o alianță pe minerale critice. Oana Țoiu participă la reuniunea găzduită de Rubio
Kaja Kallas neagă o distanțare între UE și NATO: „Ceea ce încercăm să facem este să convingem statele membre să investească mai mult în apărare”
Premierul Norvegiei sprijină o dezbatere referitoare la descurajarea nucleară europeană: Aceasta ar trebui să fie ancorată în NATO
PPE va analiza modul de aplicare a clauzei de apărare reciprocă din Tratatul UE, în contextul tensiunilor transatlantice actuale
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună
Rubio: SUA nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată
Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
MAI câștigă o poziție de top în cadrul Frontex. Cătălin Predoiu: Este un succes important, obținut în condiții de concurență acerbă între țările europene
Trending
-
ROMÂNIA3 days ago
INCAS a obținut certificarea de Organizație de Proiectare din partea Ministerului Apărării Naționale
-
REPUBLICA MOLDOVA6 days ago
Unirea R. Moldova cu România, în plenul Consiliului Europei. Cum a răspuns Maia Sandu unui parlamentar francez: “Nu vrem să cădem din nou sub ocupația Rusiei”
-
ROMÂNIA2 days ago
Schimbare în CSAT: Generalul Mihai Șomordolea, trecut în rezervă de Nicușor Dan. Generalul Sorin Cîrstea, numit consilier de stat și secretar al Consiliului
-
NATO1 week ago
România găzduiește cel mai mare exercițiu interoperabil al artileriei Forțelor Terestre SUA în Europa, exersând “Linia de descurajare a Flancului Estic” și planurile de apărare NATO
-
ROMÂNIA2 days ago
Raed Arafat, apel către Parlament să limiteze accesul tinerilor sub 16 ani la rețelele sociale: Este momentul. România trebuie să trateze o problemă de sănătate și de protecție, nu o dezbatere ideologică