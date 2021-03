Premierul Olandei estimează că UE și Regatul Unit vor ajunge în scurt timp la un acord privind vaccinurile anti-COVID-19

După ce Marea Britanie a fost acuzată de lipsă de reciprocitate privind furnizarea de vaccinuri la schimb către statele membre UE de mai mulți oficiali europeni, premierul Olandei anunță că cele două părți ar putea ajunge la un acord chiar sâmbătă privind livrarea de vaccinuri anti-COVID-19, relatează presa străină și Agerpres.

„Din fericire, cele două părţi sunt în discuţii şi se pare că (UE şi Marea Britanie) ar putea ajunge la un acord sâmbătă sau imediat după”, a declarat Mark Rutte, întrebat în legătură cu o fabrică olandeză unde se produce vaccinul AstraZeneca.

„Ar fi binevenit, pentru că suntem prieteni şi avem nevoie unii de alţii” a adăugat premierul olandez la o conferinţă de presă după reuniunea Consiliul European în format videoconferinţă.

The COVID pandemic was the key topic on the #EUCO agenda today. We discussed the proposed certificate to eventually make travel possible within the EU. The Netherlands also expressed its gratitude for the efforts of @EU_Commission to obtain as many vaccine doses as possible. pic.twitter.com/644ZDU5ldq

— Mark Rutte (@MinPres) March 25, 2021