Premierul olandez Mark Rutte se declară ”pesimist” cu privire la șansele obținerii unui acord asupra planului de redresare economică în cadrul summitul Consiliului European din această săptămână

Premierul olandez Mark Rutte a precizat marți în fața camerei inferioare a parlamentului că este ”destul de pesimist în privinţa modului în care lucrurile se vor desfăşura” la summitul Consiliului European care va avea loc la finalul acestei săptămâni, anunță AFP, citat de Agerpres.

Acesta a punctat că țara sa va rămâne ”în favoarea împrumuturilor” condiţionate de reformele economice în ţările beneficiare, cum ar fi revizuirile sistemului de pensii sau din piaţa muncii.

Reacțiile lui Mark Rutte vin după ce acesta a avut întâlniri în ultimele zile cu mai mulți lideri europeni, între care președintele francez, Emmanuel Macron, cancelarul german, Angela Merkel, care deține și președinția Consiliului Uniunii Europene, și omologii italian și spaniol, în speță Pedro Sanchez și Giuseppe Conte.

Într-un mesaj îndreptat către statele ”frugale”, printre acestea numărându-se și Țările de Jos, premierul Pedro Sanchez a atras atenția că ”nu va exista o redresare dacă nu există unitate, dacă nu avem un acord”.

Un mesaj similar a fost transmis și de premierul italian Giuseppe Contre, care a avut, de asemenea, o întrevedere cu Merkel. Șeful executivului de la Roma a punctat că ”este momentul să fim curajoși” și că ”avem nevoie de un răspuns puternic, coordonat”.

La rândul său, cancelarul german a subliniat importanța unui ”fond de redresare masiv” care să nu fie redus ”la dimensiunea piticilor. să depunem efort pentru a arăta că Europa dorește să rămână unită în momente de răstriște”, a precizat Merkel reporterilor.

Cu toate acestea, liderul de la Berlin și-a arătat reținerea cu privire la șansele obținerii unui acord în cadrul întrevederii care va avea loc în această săptămână.

Amintim că președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat la finalul lunii mai în plenul Parlamentului European, planul economic de 1.850 de miliarde de euro, format dintr-un buget multianual de 1.100 de miliarde de euro și un plan de redresare economică post-pandemie care se ridică la 750 de miliarde de euro ce vizează pe trei piloni: sprijin pentru statele membre cu investiții și reforme, pornirea inițială a economiei UE prin stimularea de investiții private, abordarea lecțiilor crizei. Instrumentul Next Generation EU prevede să distribuie cei 750 de miliarde de euro după următoarea schemă: 500 de miliarde sub formă de subvenţii şi 250 de miliarde sub formă de împrumuturi.

Propunerea Comisiei Europene are nevoie de aprobarea tuturor celor 27 de state membre UE, care au opinii diferite cu privire la acest subiect.

Țările de Jos, Austria, Suedia şi Danemarca, în special, sunt foarte precaute faţă de acest plan, de care vor beneficia în special ţările din sud, Italia şi Spania în principal, cele mai afectate de consecinţele socio-economice devastatoare ale pandemiei.

În încercarea de a convinge statele de nord, reşedintele Consiliului European, Charles Michel, a propus vineri o variantă de compromis pentru viitorul buget multianual al UE pentru perioada 2021-2027 şi pentru fondul de redresare propus de Comisia Europeană.

Michel a prezentat propunerea sa de compromis privind relansarea economică a Uniunii Europene, compusă dintr-un pachet de 750 de miliarde de euro prin instrumentul de redresare Next Generation EU și de 1.074 de miliarde de euro alocați prin Cadrul Financiar Multianual 2021-2027.

Pentru rambursarea sumelor pe care Comisia Europeană le va atrage de pe pieţele financiare în vederea constituirii fondului de redresare, ar urma, conform propunerii avansate de Michel, să fie instituită începând de anul viitor o taxă la nivelul UE pentru plasticul nereciclat de unică folosinţă, iar începând din 2023 o taxă asupra tranzacţiilor digitale şi încă una asupra produselor importate în UE din state care nu au obiective de mediu la fel de ambiţioase cum sunt cele pe care Comisia Europeană le-a înscris în Pactul Ecologic European. Ulterior ar urma să fie instituite şi alte taxe la nivel european, inclusiv o nouă schemă privind tranzacţiile cu emisiile de carbon în sectorul aviatic şi cel maritim.