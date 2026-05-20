Premierul olandez Rob Jetten anunță un sprijin suplimentar de 1,5 milioane de euro pentru apărarea, securitatea cibernetică și reziliența R. Moldova

Țările de Jos vor acorda Republicii Moldova un sprijin suplimentar de 1,5 milioane de euro, destinat consolidării cooperării în domeniul apărării și întăririi securității cibernetice și a rezilienței la amenințări hibride, a anunțat premierul olandez Rob Jetten, după o întrevedere pe care a avut-o la Haga, cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

„Țările de Jos și Republica Moldova lucrează îndeaproape în diverse domenii. Astăzi am primit-o pe președinta Maia Sandu pentru a discuta și a aprofunda relațiile noastre”, a transmis Jetten, într-o postare pe Facebook.

El a subliniat că, de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, Republica Moldova a devenit un partener important pentru Ucraina și pentru restul Europei, iar Țările de Jos își mențin sprijinul pentru Chișinău, inclusiv în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Premierul olandez a mai arătat că relațiile bilaterale deschid noi oportunități de cooperare, în special în domenii precum horticultura și energia regenerabilă, exprimându-și interesul de a dezvolta aceste proiecte împreună cu autoritățile de la Chișinău.

Sprijinul financiar anunțat se adaugă eforturilor mai largi ale Uniunii Europene de consolidare a rezilienței Republicii Moldova în contextul tensiunilor regionale și al războiului din Ucraina.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, efectuează în această săptămână vizite la Parlamentul European, în Țările de Jos și în Praga, unde va participa la conferința GLOBSEC Forum, în cadrul unui turneu extern axat pe promovarea intereselor cetățenilor, consolidarea parteneriatelor pentru securitatea și dezvoltarea Republicii Moldova și avansarea parcursului european al țării.

La Strasbourg, Maia Sandu a fost distinsă cu Ordinul European de Merit, ocazie cu care a precizat că distincția aparține „oamenilor din Moldova”, pe care i-a elogiat pentru susținerea constantă a parcursului european al țării în pofida presiunilor și amenințărilor venite din partea Rusiei.

În finalul discursului susținut cu ocazia decernării, ea a făcut apel către instituțiile europene și statele membre să susțină continuarea parcursului european al Republicii Moldova.

„Așadar, apelul meu către dumneavoastră, către instituțiile UE și statele membre, este simplu: răsplătiți acest merit. Permiteți Republicii Moldova să înainteze pe drumul său european”, a transmis Maia Sandu.

