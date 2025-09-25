SUA
Premierul polonez avertizează împotriva „iluziilor” provocate de schimbarea de discurs a lui Donald Trump față de Ucraina
Premierul polonez Donald Tusk a avertizat joi împotriva oricăror „iluzii” cu privire la poziția lui Donald Trump față de Ucraina, după ce președintele SUA a afirmat – într-o schimbare bruscă de discurs – că el crede că Kievul și-ar putea recuceri toate teritoriile ocupate de Rusia, potrivit Reuters, citat de Agerpres.
Comentariile lui Donald Trump de marți au produs pe de o parte ușurare, dar pe de altă parte suspiciuni că liderul de la Casa Albă este gata să lase Europa mai mult pe cont propriu în ceea ce privește sprijinirea Ucrainei împotriva invaziei ruse.
„Președintele Trump a declarat că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, ar putea să-și recupereze întregul teritoriu. În spatele acestui optimism surprinzător se ascunde promisiunea unei implicări reduse a Statelor Unite și a unui transfer al responsabilității către Europa pentru încheierea războiului. Mai bine adevărul decât iluzii”, a scris Tusk joi pe platforma de socializare X.
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a calificat miercuri drept „grozave” remarcile lui Donald Trump.
Nawrocki și Tusk sunt de acord asupra necesității de a ajuta Ucraina să contracareze invazia rusă. Dar Nawrocki acordă prioritate relațiilor cu Casa Albă și consideră că UE nu ar trebui să se implice în domeniul apărării, în timp ce Donald Tusk consideră că blocul comunitar ar trebui să joace un rol alături de NATO și SUA, notează Reuters.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a manifestat satisfacția față de schimbarea radicală de poziție a președintelui american Donald Trump după o discuție avută marți cu acesta la New York.
Donald Trump a declarat marți, la New York, că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene și NATO, are capacitatea de a recâștiga toate teritoriile ocupate de Rusia de la începutul invaziei din 2022 și a comparat Rusia cu un „tigru de hârtie”, într-o ironie la adresa Moscovei și a președintelui Vladimir Putin cu care nu a reușit să ajungă la nicio înțelegere privind războiul din Ucraina.
Pe fondul slabei perspective de încetare a focului în Ucraina, Trump a avertizat că „în cazul în care Rusia nu este pregătită să facă o înțelegere pentru a pune capăt războiului, atunci Statele Unite sunt pe deplin pregătite să impună un nou val de tarife puternice.” El a cerut Europei să „se alăture” SUA prin „adoptarea exact a acelorași măsuri”.
INTERNAȚIONAL
Marco Rubio a discutat cu Serghei Lavrov și a îndemnat Moscova să facă „pași concreți” pentru soluționarea durabilă a războiului din Ucraina
Secretarul de stat american, Marco Rubio, s-a întâlnit miercuri cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov. În cadrul discuțiilor, Rubio a reiterat apelul președintelui Donald Trump de a opri crimele și a subliniat necesitatea ca Moscova să facă pași concreți pentru o soluționare durabilă a războiului din Ucraina, informează Departamentul de Stat al SUA într-un comunicat.
Marco Rubio a avertizat marți, la reuniunea ministerială a Consiliului de Securitate al ONU dedicată Ucrainei, că războiul declanșat de Rusia trebuie să se încheie prin negocieri și a subliniat că, în lipsa unui interes real pentru pace, SUA și președintele Donald Trump vor impune sancțiuni și costuri suplimentare pentru continuarea agresiunii.
„Președintele este un om foarte răbdător, este foarte angajat în promovarea păcii, dar răbdarea lui nu este infinită. Așa cum a spus în repetate rânduri, are la dispoziție opțiunea de a impune costuri economice suplimentare Federației Ruse, dacă va fi necesar, pentru a pune capăt acestui conflict”, a declarat Rubio.
Citiți și: „Cina Transatlantică 2025”. Rubio subliniază importanța diplomației pentru a pune capăt războiului din Ucraina și necesitatea de a contracara „influența malignă a Chinei”
Întrevederea dintre cei doi survine la o zi după o surprinzătoare schimbare de poziție a președintelui american Donald Trump, care, contrar a ceea ce a afirmat până în prezent, a sugerat că Ucraina poate recuceri toate teritoriile ocupate de Rusia, scrie Agerpres.
Mai devreme miercuri, în discursul susținut la tribuna ONU, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a manifestat satisfacția față de schimbarea radicală de poziție a președintelui american Donald Trump după o discuție avută marți cu acesta la New York.
Donald Trump a declarat marți, la New York, că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene și NATO, are capacitatea de a recâștiga toate teritoriile ocupate de Rusia de la începutul invaziei din 2022 și a comparat Rusia cu un „tigru de hârtie”, într-o ironie la adresa Moscovei și a președintelui Vladimir Putin cu care nu a reușit să ajungă la nicio înțelegere privind războiul din Ucraina.
Pe fondul slabei perspective de încetare a focului în Ucraina, Trump a avertizat că „în cazul în care Rusia nu este pregătită să facă o înțelegere pentru a pune capăt războiului, atunci Statele Unite sunt pe deplin pregătite să impună un nou val de tarife puternice.” El a cerut Europei să „se alăture” SUA prin „adoptarea exact a acelorași măsuri”.
INTERNAȚIONAL
„Cina Transatlantică 2025”. Rubio subliniază importanța diplomației pentru a pune capăt războiului din Ucraina și necesitatea de a contracara „influența malignă a Chinei”
Secretarul de stat american Marco Rubio a găzduit miercuri „Cina Transatlantică 2025”, la care au participat miniștrii de externe ai statelor membre UE și NATO, secretarul general al NATO Mark Rutte, șefa diplomației europene Kaja Kallas, precum și miniștrii de externe ai Armeniei, Azerbaidjanului, Elveției și Ucrainei.
Potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat al SUA, Marco Rubio a subliniat importanța parteneriatului transatlantic în menținerea păcii și promovarea prosperității, angajamentul istoric al statelor membre NATO de a crește cheltuielile pentru apărare pentru a spori capacitatea de descurajare și necesitatea continuării angajamentului diplomatic pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.
De asemenea, secretarul de stat american a subliniat necesitatea de a contracara „influența malignă a Chinei”, importanța cooperării comune pentru a asigura stabilitatea în Orientul Mijlociu, inclusiv prin garantarea că Iranul nu va dezvolta sau obține arme nucleare, precum și realizările președintelui „în ghidarea Armeniei și Azerbaidjanului pe calea unei păci durabile”.
Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a mulțumit tuturor aliaților Kievului pentru sprijinul acordat și a făcut apel la acțiuni suplimentare pentru consolidarea Ucrainei, inclusiv prin inițiativa PURL, precum și la intensificarea presiunii asupra Rusiei.
„Am fost încântat să particip la Cina Transatlantică, la invitația lui Marco Rubio, împreună cu colegii mei din țările NATO. Apreciem rolul de lider al președintelui Trump în eforturile pentru pace și poziția sa fermă. În urma escaladării terorii Rusiei împotriva Ucrainei și a incursiunilor în Polonia și Estonia, nu trebuie să permitem ca Putin să ne divizeze sau să ne intimideze. În schimb, trebuie să demonstrăm putere și unitate”, a scris Andrii Sybiha, pe X.
In New York, I was pleased to attend transatlantic dinner at the invitation of @SecRubio together with my colleagues from NATO countries.
I noted the successful meeting between President @ZelenskyyUa and @POTUS Donald Trump.
We appreciate President Trump’s leadership in peace… pic.twitter.com/xuDXuOUpws
— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 25, 2025
Marco Rubio a avertizat marți, la reuniunea ministerială a Consiliului de Securitate al ONU dedicată Ucrainei, că războiul declanșat de Rusia trebuie să se încheie prin negocieri și a subliniat că, în lipsa unui interes real pentru pace, SUA și președintele Donald Trump vor impune sancțiuni și costuri suplimentare pentru continuarea agresiunii.
De asemenea, Donald Trump a declarat marți, la New York, că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene și NATO, are capacitatea de a recâștiga toate teritoriile ocupate de Rusia de la începutul invaziei din 2022 și a comparat Rusia cu un „tigru de hârtie”, într-o ironie la adresa Moscovei și a președintelui Vladimir Putin cu care nu a reușit să ajungă la nicio înțelegere privind războiul din Ucraina.
Pe fondul slabei perspective de încetare a focului în Ucraina, Trump a avertizat că „în cazul în care Rusia nu este pregătită să facă o înțelegere pentru a pune capăt războiului, atunci Statele Unite sunt pe deplin pregătite să impună un nou val de tarife puternice.” El a cerut Europei să „se alăture” SUA prin „adoptarea exact a acelorași măsuri”.
ROMÂNIA
Riscul “nostalgiei false” a comunismului în România, sub lupa unei experte din SUA: Trebuie să vorbim despre lucrurile rele și costurile imense ale oportunităților pierdute. Să ne asigurăm că oamenii înțeleg istoria, care nu moare niciodată
România se află într-un proces de maturizare democratică și de consolidare a valorilor libertății, dar acest parcurs nu se poate construi „peste noapte”, a declarat Elizabeth Edwards-Spalding, expert american în tradiții politice și ideologii comparative cu comunismul, în cadrul unei mese rotunde cu jurnaliști români, organizată la sediul Ambasadei Statelor Unite la București.
Evenimentul a purtat titlul „Valorile politice americane în opoziție cu nostalgiile comuniste: explorând moștenirea Războiului Rece, puterea libertății de opinie în societățile libere și personalitățile americane care au luptat împotriva totalitarismului comunist”, fiind organizat sub umbrela tematicii aniversare “America 250”, deoarece Statele Unite vor celebra anul viitor un sfert de mileniu de la declararea independenței, respectiv 250 de ani.
„România este foarte tânără în anumite privințe, chiar dacă sunteți o țară veche, cu o cultură veche. Una dintre primele întrebări pe care le-am pus atunci când m-am întâlnit cu echipa aici a fost despre perioada interbelică. La ce recurgeți? Pe ce vă sprijiniți dintr-o tradiție de autoguvernare bazată pe drepturi? Este o provocare, adaugă un strat la dificultățile cu care se confruntă România”, a explicat Spalding, întrebată de CaleaEuropeană.ro despre rolul instituțiilor naționale, ale liderilor politici și ale societății în abordarea problematicii nostalgiei legate de comunism.
Citiți și Nostalgia comunismului după 35 de ani de la revoluția libertății și democrației: Majoritatea românilor cred că regimul comunist a fost “mai degrabă bun”. Ceaușescu, reabilitat în memoria colectivă
La peste 35 de ani de la Revoluția Română din decembrie 1989 împotriva regimului comunist și a dictatorului Nicolae Ceaușescu și la aproape două decenii de la condamnarea oficială, în Parlament, a acestui regim ca fiind „ilegitim și criminal”, majoritatea românilor se poziționează favorabil și cu o notă nostalgică la perioada comunistă. Această constatare a fost consemnată într-un sondaj INSCOP Research la comanda Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) și prezentat în integralitate în luna iulie. Peste 55% dintre respondenți consideră că regimul comunist a fost „mai degrabă un lucru bun” pentru România, iar aproape 67% îl evaluează pozitiv pe Nicolae Ceaușescu, în ciuda represiunii și abuzurilor din acea perioadă și a faptului că 1.116 de compatrioți au plătit cu viața la revoluția care a declanșat căderea regimului ceaușist.
Pornind din acest fundal nostalgic, experta din SUA a subliniat că tinerii ar trebui să fie încurajați să se implice direct în administrația publică și în viața politică, chiar și la nivel local.
„Îi încurajez constant pe tineri să intre în politica locală, dar și să se gândească la nivel de țară. Dacă aveți talent pentru asta și sunteți dedicați valorilor potrivite, atunci ar trebui să luați în calcul și această cale”, a spus Spalding, referindu-se la tineri.
Spalding a insistat asupra rolului fundamental al educației și al mass-mediei în consolidarea rezilienței democratice.
„De aceea am început cu presa și educația. Acest dezinfectant, această lumină a adevărului trebuie să fie primordială. Trebuie să vorbim despre lucrurile bune, rele și urâte și să ne asigurăm că oamenii înțeleg istoria. Ea este încă prezentă, istoria nu moare niciodată”, a continuat ea.
Citiți și Dan Cărbunaru: De ce este mai bună lumea noastră și cum s-ar schimba dacă o acceptăm pe a lor
Expertul american a avertizat asupra riscului „nostalgiei false” pentru perioada comunistă.
„Nu credeți că era mai bine sub comunism. Nu era vorba doar de oameni care mureau și erau persecutați fără un motiv real, ci și de costuri imense ale oportunităților pierdute. Dacă aveți libertăți, atunci acest lucru numit piață tinde să funcționeze bine împreună cu ele. Acolo vrei să îndrepți conversația. Dar asta nu se va întâmpla peste noapte”, a mai arătat ea, sugerând că România are nevoie de răbdare și perseverență pentru a-și consolida instituțiile democratice și pentru a întări cultura libertății.
Prof. Dr. Elizabeth Edwards-Spalding este director fondator al Fundației Memoriale și Muzeului Victimelor Comunismului din Washington și reputat profesor la Școala de Politici Publice de la Pepperdine University și la Seminarul Național pentru profesori de gimnaziu și liceu. Printre domeniile sale de specialitate se numără tradiții politice americane, federalism, ideologii comparative cu comunismul, moștenirea globală a Războiului Rece, eroi americani și religie.
Spalding este, de asemenea, profesor asociat la Facultatea Steve and Amy Van Andel pentru Politici Guvernamentale a Colegiului Hillsdale din Washington, unde predă cursuri despre administrația prezidențială americană, strategii de securitate și statul de drept.
Este autoarea volumului “The First Cold Warrior: Harry Truman, Containment, and the Remaking of Liberal Internationalism” și co-autoarea cărții “A Brief History of the Cold War”.
A publicat numeroase articole academice de specialitate și a obținut doctoratul în politică internațională și teorie politică la Universitatea din Virginia, fiind a treia generație de anti-comuniști.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Premierul polonez avertizează împotriva „iluziilor” provocate de schimbarea de discurs a lui Donald Trump față de Ucraina
Ministrul german al apărării avertizează cu privire la amenințarea tot mai mare reprezentată de Rusia în spațiu și cere dezvoltarea capabilităților ofensive
BERD: Perspectivele de creștere pentru unele țări din centrul și sud-estul Europei, inclusiv România, s-au înrăutățit din cauza taxelor vamale americane și a concurenței chineze
Ministrul apărării, după ședința CSAT: Comandantul misiunii decide doborârea dronelor sau avioanelor militare care încalcă spațiul aerian al României. Doborârea, o măsură de ultimă instanță
Guvernul danez califică prezența mai multor drone deasupra unor aerodromuri și instalații militare drept un „atac hibrid sistematic”: „Nu pare o coincidență”
CE solicită României să transpună integral Directiva privind punctul unic european de acces pentru a asigura accesul investitorilor la informațiile publice corporative
Ministrul Ionuț Moșteanu, vizită oficială în Luxemburg: România are nevoie de parteneriate puternice, investiții în tehnologie și de un dialog constant cu aliații
Oana Țoiu a evidențiat, la reuniunea miniștrilor de externe ai Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est, importanța colaborării cu SUA pentru stabilitatea și securitatea regiunii
Dan Motreanu a votat măsurile pentru simplificarea Politicii Agricole Comune: Fermierii vor putea accesa mai ușor fondurile europene și vor primi sume mai mari
Ursula von der Leyen cere Chinei să își folosească influența pentru a încuraja Rusia să vină la masa negocierilor: „Acest lucru ar transmite un semnal puternic întregii lumi”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
Trending
- ROMÂNIA1 week ago
Ministerul Energiei salvează 1984 MW din proiecte de energie curată prin extinderea termenului de finalizare a investițiilor până în 2026
- U.E.1 week ago
Friedrich Merz: Incursiunile Rusiei în spațiul aerian al Poloniei și României fac parte dintr-un sabotaj al lui Putin și tendință lungă de a ne testa limitele
- INTERNAȚIONAL6 days ago
Israelul pregătește represalii împotriva Franței dacă Macron va anunța recunoașterea statului palestinian la Adunarea Generală a ONU (Politico)
- INTERNAȚIONAL6 days ago
Emmanuel Macron își apără decizia de a recunoaște statul Palestina: „Este cea mai bună modalitate de a izola Hamas”
- SĂNĂTATE1 week ago
OncoRCP, o nouă platformă pentru sprijinirea pacientului oncologic, dezvoltată cu implicarea mediului academic: Este esențial ca pacientul să devină ”partener în propriul proces de vindecare”