U.E.
Premierul polonez cere Germaniei să se „grăbească” în privința despăgubirilor legate de cel de-al Doilea Război Mondial
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a cerut luni guvernului german să ofere cât mai rapid posibil sprijin victimelor supraviețuitoare ale ocupației germane a Poloniei în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, informează dpa, potrivit Agerpres.
„Grăbiți-vă dacă vreți cu adevărat să faceți acest gest”, a sugerat Tusk, după o întâlnire cu cancelarul Friedrich Merz la Berlin, luni, în cadrul celei de-a 17-a runde de consultări guvernamentale germano-poloneze.
Tusk a subliniat că numărul victimelor supraviețuitoare ale ocupației naziste germane a țării sale este în continuă scădere.
Când fostul cancelar Olaf Scholz a promis acest sprijin, în iulie 2024, existau încă 60.000 de victime supraviețuitoare, potrivit Fundației pentru Reconcilierea Germano-Poloneză, dar acum sunt doar 50.000.
„Dacă nu primim în curând o explicație clară și rapidă, voi lua în considerare luarea deciziei, anul viitor, ca Polonia să răspundă acestor necesități din resurse proprii”, a afirmat Tusk, refuzând să ofere pentru moment mai multe detalii.
Reglementarea urmărilor ocupației germane a Poloniei în timpul celui de-al Doilea Război Mondial rămâne un subiect recurent în relațiile bilaterale. Varșovia insistă asupra acordării unor despăgubiri de ordinul miilor de miliarde de euro pentru prejudiciile suferite în acea perioadă.
Cea mai recentă solicitare a fost formulată în septembrie, în timpul vizitei inaugurale la Berlin a președintelui polonez Karol Nawrocki. Atât Merz, cât și președintele german Frank-Walter Steinmeier au respins aceste solicitări.
Din perspectiva guvernului german, nu există nicio obligație legală, conform dreptului internațional, de a acorda despăgubiri Poloniei.
În 1953, conducătorii de la Varșovia au renunțat, sub presiunea Uniunii Sovietice, la orice pretenție viitoare privind despăgubirile de război.
Polonia rămâne însă divizată: unii doresc să meargă mai departe și să lase trecutul în urmă, în timp ce alții — invocând distrugerile și pierderile masive din timpul celui de-al Doilea Război Mondial — continuă să ceară despăgubiri din partea Germaniei.
NATO
UE și Canada au finalizat negocierile pentru participarea Canadei la investițiile de 150 de miliarde de euro în industria de apărare a Europei
Uniunea Europeană și Canada au anunțat finalizarea negocierilor privind participarea Canadei la SAFE, instrumentul european de investiții în apărare în valoare de 150 de miliarde de euro, potrivit unei declarații comune transmise de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și premierul canadian Mark Carney.
Cei doi lideri au subliniat importanța acordului într-un context global dificil și au evidențiat beneficiile pentru industria de apărare și pentru securitatea colectivă.
„Salutăm încheierea negocierilor privind un Acord pentru participarea Canadei la SAFE. Instrumentul european de investiții în apărare, în valoare de 150 de miliarde de euro, va consolida baza industrială de apărare a Europei prin achiziții comune, de pe urma cărora vor beneficia toate țările participante”, se arată în declarația comună.
Cei doi oficiali au explicat că „în aceste vremuri geopolitice turbulente, este un mijloc de a spori cooperarea, de a îndeplini obiectivele în materie de apărare și de a cheltui mai eficient, în timp ce răspundem atât urgențelor pe termen scurt, cât și necesităților pe termen lung”.
Von der Leyen și Carney au reamintit că acordul se bazează pe Parteneriatul pentru Securitate și Apărare, semnat la summitul UE-Canada din luna iunie.
„Încheierea negocierilor SAFE se bazează pe angajamentul nostru pentru cooperare în domeniul apărării comune, stabilit în Parteneriatul pentru Securitate și Apărare semnat la summitul UE-Canada de succes de la începutul acestui an”, au afirmat liderii celor două părți.
Declarația marchează un nou pas în relația strategică dintre Uniunea Europeană și Canada.
„Astăzi ducem acest angajament cu un pas mai departe – ca parteneri, aliați și prieteni. Este următorul pas în aprofundarea cooperării noastre și simbolic pentru prioritățile comune ale Uniunii Europene și Canadei”, au subliniat cei doi oficiali, care au evidențiat și impactul economic al acordului.
În opinia lor, „împreună, vom crea lanțuri de aprovizionare în domeniul apărării reziliente între industriile noastre, într-un moment crucial pentru securitatea globală. Consolidând bazele noastre industriale, vom crea mai multe locuri de muncă, mai multă creștere economică și mai multe oportunități, esențiale pentru pregătirea noastră de apărare”.
Responsabilii au transmis și un mesaj ferm de sprijin pentru Ucraina. „În cele din urmă, SAFE va oferi, de asemenea, un sprijin vital Ucrainei și va crește reziliența industriei ucrainene de apărare. Suntem alături de Ucraina încă de la începutul războiului brutal de agresiune purtat de Rusia și continuăm să îi fim alături, în timp ce lucrăm pentru o pace justă și durabilă pentru Ucraina”, au afirmat Ursula von der Leyen și Mark Carney în declarația comună.
U.E.
Von der Leyen anunță sancțiuni suplimentare împotriva Belarusului, după „atacurile hibride” cu baloane asupra Lituaniei, în timp ce Minsk-ul acuză Lituania de spionaj cu drone
Uniunea Europeană pregătește noi sancțiuni împotriva Belarusului după seria de incursiuni cu baloane de contrabandă în spațiul aerian al Lituaniei, pe care Bruxelles-ul le califică drept un „atac hibrid” orchestrat de regimul Lukashenko, a anunțat luni președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relatează Reuters și EFE, preluat de Agerpres.
Von der Leyen a transmis că a discutat telefonic cu președintele lituanian, Gitanas Nauseda, despre evoluția situației la frontieră.
„Situația la frontiera cu Belarus se deteriorează, cu o creștere a incursiunilor cu baloane ale contrabandiștilor în spațiul aerian lituanian”, a afirmat ea, subliniind că aceste „atacuri hibride ale regimului Lukashenko sunt complet inacceptabile”. În acest context, Bruxelles-ul „pregătește măsuri suplimentare” în cadrul regimului de sancțiuni împotriva Belarusului, aliat apropiat al Rusiei.
I just spoke with President @GitanasNauseda.
The situation at the border with Belarus is worsening, with the growing incursions of smuggling balloons into Lithuania’s airspace.
Such hybrid attack by the Lukashenka regime is completely unacceptable.
Lithuania continues to…
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 1, 2025
Potrivit autorităților lituaniene, baloanele folosite de rețelele de contrabandă cu țigări au perturbat sute de zboruri și au provocat pierderi semnificative aeroporturilor. Lituania și instituțiile europene susțin că fenomenul face parte dintr-o campanie hibridă mai amplă derulată de Minsk, ce include și utilizarea migranților pentru presiune politică.
Incidentele cu baloane au fost precedate de incursiuni repetate ale unor drone care au venit dinspre Belarus. Una dintre acestea, în iulie, a tensionat mediul de securitate de la Vilnius: premierul de atunci, Gintautas Paluckas, și președintele parlamentului, Saulius Skvernelis, au fost evacuați temporar în adăposturi antiaeriene până când s-a confirmat că dispozitivul nu reprezintă un pericol. Tot atunci, o altă dronă, lansată inițial de Rusia către Ucraina, dar deviată de războiul electronic ucrainean, și-a pierdut direcția, a traversat Belarusul și a căzut accidental pe teritoriul Lituaniei, în proximitatea unei baze militare.
La rândul său, Belarusul acuză Lituania că desfășoară operațiuni de spionaj cu drone și că ar răspândi „materiale extremiste” împotriva președintelui Aleksandr Lukashenko. Ministerul de Interne de la Minsk a transmis luni că „o dronă de origine necunoscută a fost găsită ieri pe una dintre străzile din Grodno”, prezentând imagini cu dispozitivul. Potrivit autorităților belaruse, „drona era echipată cu o cameră foto și video capabilă să colecteze informații. În plus, materiale tipărite extremiste au fost lansate din dronă”.
Guvernul lituanian respinge acuzațiile, pe fondul relațiilor extrem de tensionate dintre cele două țări, alimentate și de faptul că Lituania găzduiește o mare parte din liderii opoziției belaruse care au fugit pentru a evita represiunea.
INTERNAȚIONAL
Șefa diplomației UE, îngrijorată de noua întâlnire dintre Putin și Witkoff: Mă tem că toată presiunea va fi exercitată asupra Ucrainei
Negocierile ruso-americane privind Ucraina, care urmează să aibă loc marți la Moscova între emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și președintele rus Vladimir Putin, riscă să pună întreaga presiune asupra Kievului, a avertizat șefa diplomației UE, Kaja Kallas, care a reiterat apelul de a confisca activele rusești înghețate în UE pentru a finanța Ucraina, relatează AFP, potrivit Agerpres.
„Mă tem că toată presiunea va fi exercitată asupra părții mai slabe, întrucât capitularea Ucrainei este maniera cea mai facilă de a pune capăt acestui război”, a spus Kaja Kallas, după o reuniune a miniștrilor europeni ai apărării desfășurată la Bruxelles.
„Dacă dorim ca acest război să înceteze, fără să se reia în câțiva ani, dacă dorim ca acest război să nu se extindă, atunci ar trebui să punem toată presiunea asupra agresorului, adică Rusia”, a adăugat ea, în timp ce liderii europeni susținători ai Ucrainei sunt nemulțumiți că Washingtonul i-a dat la o parte de la negocieri.
Emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, va avea marți după-amiază o întâlnire la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin, în cadrul eforturilor diplomatice ale Washingtonului de a promova un plan de pace pentru Ucraina.
Vizita survine după negocierile bilaterale desfășurate duminică în Florida între delegațiile americană și ucraineană, discuții descrise drept „productive” de secretarul de stat american Marco Rubio. Oficialul a atenționat însă că „mai este mult de lucru” până la conturarea unui acord final.
După anunțarea acestui plan american în 28 de puncte, care include numeroase cereri ruse, Ucraina și susținătorii săi europeni au reușit totuși să obțină din partea SUA revizuirea documentului, dar rămân în continuare „chestiuni dificile” de soluționat, potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care ar fi urmat să negocieze el însuși cu Trump varianta finală a acestui plan, dar deplasarea sa în SUA nu a mai avut loc și nu a precizat motivul.
În locul lui Zelenski a plecat în SUA o echipă de negociere condusă de fostul ministru ucrainean al apărării Rustem Umerov, care poartă de duminică negocieri asupra planului de pace cu o delegație americană condusă de secretarul de stat Marco Rubio și emisarul Steve Witkoff.
Cele două părți au vorbit despre progrese, dar au admis că rămân de soluționat chestiuni dificile în elaborarea variantei finale a acestui plan care ar stabili condițiile de încheiere a războiului acceptate de Ucraina și de Occident, fără a menționa punctele de divergență, dar conform unor surse ar fi vorba în special despre chestiunile teritoriale și garanțiile de securitate pentru Ucraina.
În acest timp, aliații europeni ai Ucrainei, care au formulat o contrapropunere la planul american în care au inclus cereri descrise deja de Rusia ca inacceptabile, precum trimiterea unor trupe străine în Ucraina și perspectiva aderării acesteia la NATO, susțin că este esențial ca Ucraina să se afle într-o poziție de forță și s-au angajat să o susțină financiar și militar oricât va fi nevoie dacă va continua războiul.
În acest scop, și în pofida negocierilor impulsionate de SUA pentru încheierea războiului, UE insistă în continuare asupra unui plan propriu de utilizare a activelor înghețate ale Rusiei pentru a finanța un așa-zis „împrumut de reparații” de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina.
Conceptul acestui împrumut, așa cum a fost prezentat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar fi ca Ucraina să-l ramburseze numai după ce Moscova i-ar plăti „reparații de război”, iar până atunci activele rusești din care este plătit împrumutul să fie înlocuite cu obligațiuni garantate de statele UE.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Șeful Comitetului Militar NATO irită Moscova după ce a sugerat că Alianța ia în considerare să fie “mai agresivă” față de “războiul hibrid” al Rusiei
Nu există încă un plan de pace „finalizat” privind Ucraina, declară Emmanuel Macron. După întâlnirea cu Zelenski, președintele francez a discutat telefonic cu Donald Trump despre negocierile de pace
UE și Canada au finalizat negocierile pentru participarea Canadei la investițiile de 150 de miliarde de euro în industria de apărare a Europei
Iulian Chifu: Tactica rusă căreia Occidentul nu-i face față. Negocieri integrate concomitente de Pace și Război
Premierul Marii Britanii pledează pentru pragmatism în legăturile cu China: Ar fi o „neglijență în îndeplinirea îndatoririlor” dacă nu am relaționa cu Beijingul
Von der Leyen anunță sancțiuni suplimentare împotriva Belarusului, după „atacurile hibride” cu baloane asupra Lituaniei, în timp ce Minsk-ul acuză Lituania de spionaj cu drone
Șefa diplomației UE, îngrijorată de noua întâlnire dintre Putin și Witkoff: Mă tem că toată presiunea va fi exercitată asupra Ucrainei
Premierul polonez cere Germaniei să se „grăbească” în privința despăgubirilor legate de cel de-al Doilea Război Mondial
Nicușor Dan: Anularea alegerilor prezidențiale “a creat un dubiu cu privirea la democrația din România”, dar avem “multe dovezi că alegerile au fost influențate în mod nelegal”
Nicușor Dan: România nu are “o adevărată politică economică”, dar “autoritățile statului au reușit să păstreze calendarul de aderare la OCDE”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
MAI câștigă o poziție de top în cadrul Frontex. Cătălin Predoiu: Este un succes important, obținut în condiții de concurență acerbă între țările europene
Președintele Senatului, în cadrul Summitului Parlamentar al Platformei Crimeea: Susținem independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor recunoscute la nivel internațional
România nu mai vrea să fie un actor reactiv în dezbaterile europene, ci un contributor direct cu viziune proprie la definirea noului Cadru Financiar Multianual, spune Dragoș Pîslaru la lansarea „Procesului de la București”
Roxana Mînzatu, apel ferm ca dimensiunea socială să nu fie marginalizată în viitorul buget al UE: Trebuie să arătăm oamenilor că nu lăsăm ca nevoile lor să fie transformate în arme împotriva proiectului european
România, exemplu al transformării prin politica de coeziune, spune Raffaele Fitto: PIB-ul a urcat de la 44% la aproape 80% din media UE; noua generație de programe va pune accent pe flexibilitate, simplificare și performanță
UNESCO Global Network of Learning Cities in Romania Conference: For two days, the city of Cugir was the epicenter of promoting lifelong learning and sustainable development
Conferința Rețelei globale UNESCO a Orașelor care Învață din România: Timp de două zile, orașul Cugir a fost epicentrul promovării educației pe tot parcursul vieții și dezvoltării durabile
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană
Trending
- ENERGIE5 days ago
PPC blue România își extinde infrastructura de stații de încărcare și preia rețeaua Hermes Flow cu 116 puncte de încărcare pentru vehicule electrice
- ȘTIRI POZITIVE4 days ago
Târgul de Crăciun de la Craiova a fost desemnat cel mai frumos din Europa (European Best Destinations)
- PARLAMENTUL EUROPEAN6 days ago
Parlamentul European cere retragerea dreptului de vot al Ungariei în Consiliul UE, invocând “colapsul democrației” și un “regim hibrid de autocrație electorală”
- ROMÂNIA3 days ago
Space Rider, primul sistem spațial european reutilizabil, realizat cu o contribuție esențială din partea României prin INCAS
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Contra-propunerea Europei la planul SUA: Acord total de neagresiune Rusia-Ucraina-NATO, armată ucraineană de 800.000 militari, garanții de securitate și negocieri teritoriale de la “linia de contact”