Premierul polonez cere Germaniei să se „grăbească” în privința despăgubirilor legate de cel de-al Doilea Război Mondial

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a cerut luni guvernului german să ofere cât mai rapid posibil sprijin victimelor supraviețuitoare ale ocupației germane a Poloniei în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, informează dpa, potrivit Agerpres.

„Grăbiți-vă dacă vreți cu adevărat să faceți acest gest”, a sugerat Tusk, după o întâlnire cu cancelarul Friedrich Merz la Berlin, luni, în cadrul celei de-a 17-a runde de consultări guvernamentale germano-poloneze.

Tusk a subliniat că numărul victimelor supraviețuitoare ale ocupației naziste germane a țării sale este în continuă scădere.

Când fostul cancelar Olaf Scholz a promis acest sprijin, în iulie 2024, existau încă 60.000 de victime supraviețuitoare, potrivit Fundației pentru Reconcilierea Germano-Poloneză, dar acum sunt doar 50.000.

„Dacă nu primim în curând o explicație clară și rapidă, voi lua în considerare luarea deciziei, anul viitor, ca Polonia să răspundă acestor necesități din resurse proprii”, a afirmat Tusk, refuzând să ofere pentru moment mai multe detalii.

Reglementarea urmărilor ocupației germane a Poloniei în timpul celui de-al Doilea Război Mondial rămâne un subiect recurent în relațiile bilaterale. Varșovia insistă asupra acordării unor despăgubiri de ordinul miilor de miliarde de euro pentru prejudiciile suferite în acea perioadă.

Cea mai recentă solicitare a fost formulată în septembrie, în timpul vizitei inaugurale la Berlin a președintelui polonez Karol Nawrocki. Atât Merz, cât și președintele german Frank-Walter Steinmeier au respins aceste solicitări.

Din perspectiva guvernului german, nu există nicio obligație legală, conform dreptului internațional, de a acorda despăgubiri Poloniei.

În 1953, conducătorii de la Varșovia au renunțat, sub presiunea Uniunii Sovietice, la orice pretenție viitoare privind despăgubirile de război.

Polonia rămâne însă divizată: unii doresc să meargă mai departe și să lase trecutul în urmă, în timp ce alții — invocând distrugerile și pierderile masive din timpul celui de-al Doilea Război Mondial — continuă să ceară despăgubiri din partea Germaniei.