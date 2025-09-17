Premierul polonez Donald Tusk, prezent la exercițiile militare „Iron Defender”: „Lumea trebuie să vadă că Polonia și NATO sunt pregătite”

Premierul polonez Donald Tusk a vizitat marți locul în care se desfășoară exercițiile militare „Iron Defender”, organizate în colaborare cu aliați din NATO, care au loc în paralel cu manevrele militare ruso-belaruse Zapad-2025 (încheiate marți), și a declarat că „lumea trebuie să vadă că Polonia și NATO sunt pregătite”, transmite EFE, potrivit Agerpres.

Într-o conferință de presă de la poligonul militar Ustka (nord), Tusk a subliniat natura „defensivă” a exercițiilor militare, dar a avertizat: „Acestea trebuie să servească drept un mesaj clar, atât pentru dușmanii noștri, cât și pentru aliații noștri”.

„Sunt un răspuns la manevrele agresive de cealaltă parte a frontierei”, a adăugat el, referindu-se la exercițiile Zapad care au avut loc până marți pe teritoriile belarus și rus.

Tusk a subliniat importanța „de a demonstra capacitatea de a răspunde la orice scenariu și la orice amenințare”.

Premierul polonez a participat la demonstrații cu foc real cu rachete antiaeriene din sistemul Homar, dintre care Polonia a achiziționat 288 de lansatoare din Coreea de Sud, și a analizat planurile pentru antrenarea a 30.000 de militari din Polonia, Norvegia, Suedia și Statele Unite.

Tusk a comentat totodată un incident în care a fost implicată o dronă operată de un belarus și un ucrainean care a survolat clădiri guvernamentale din Varșovia cu o zi înainte și a insistat că această chestiune „va fi investigată temeinic pentru a se stabili dacă a fost sau nu o provocare intenționată”.

La rândul său, ministrul apărării polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a subliniat complexitatea și amploarea manevrelor, care implică toate ramurile Forțelor Armate, inclusiv Forțele Speciale. El a subliniat că, deși Polonia are una dintre cele mai mari forțe armate din NATO, „pentru a fi pe podium în capacitățile operaționale, este necesar să ne perfecționăm cu exerciții de acest gen”.

Referitor la recenta incursiune a unor drone în spațiul aerian polonez, ministrul polonez a subliniat că „Federația Rusă este responsabilă”.

Săptămâna trecută, Polonia a anunțat că a activat propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rusesc asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a folosit mijloace militare în spațiul său aerian.

Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.

În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.

După ce a testat vigilența zonei de nord a flancului estic al NATO, Moscova a căutat să vadă care este capacitatea de răspuns și a zonei de sud. O dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, în spațiul aerian al României.