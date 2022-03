Premierul Poloniei a promis ”derusificarea” economiei și anunță construcția de noi gazoducte

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avut o nouă convorbire cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, preilej cu l-a asiguat că avizul Executivului European cu privire la cererea de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană „va fi pregătit în câteva luni”.

„L-am asigurat pe președintele Volodimir Zelenski de sprijinul nemijlocit al Uniunii Europene. Calea europeană a Ucrainei a început acum. Vremuri ca acestea necesită viziune, fermitate și rezistență pentru a face un pas dificil după altul. Comisia Europeană va merge înainte pe această cale”, a scris Ursula von der Leyen pe contul de Twitter.

I assured President @ZelenskyyUa of the EU’s unabated support.

Ukraine’s European path has now begun.

Times like these require the vision, steadfastness and stamina to take one difficult step after the next.

The @EU_Commission will move ahead on this path. pic.twitter.com/Yn4JVXzSAG

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 18, 2022