Premierul Poloniei acuză instituțiile europene că încalcă drepturile statelor membre: ”Suntem la o cotitură în istoria UE”

După mai multe atacuri pe Twitter care au vizat membri ai Parlamentului European, preşedintele forului de la Bruxelles, David Sassoli, l-a admonestat joi pe primul-ministru sloven Janez Jansa, informează Agerpres.

„Atacurile asupra membrilor acestei instituţii sunt şi atacuri asupra cetăţenilor europeni. Îi cerem urgent lui Jansa să înceteze provocările la adresa membrilor Parlamentului European. O colaborare constructivă cu preşedinţia rotativă a Consiliului se poate baza numai pe încredere reciprocă şi respect”, a scris David Sassoli, pe Twitter.

We urgently call on @JJansaSDS to cease the provocations against members of the @Europarl_EN. Attacks on members of this house, are also attacks on European citizens. A constructive collaboration with the rotating Council Presidency can only be based on mutual trust and respect. — David Sassoli (@EP_President) October 14, 2021

Membri ai Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE) se află în prezent în Slovenia pentru a evalua situaţia statului de drept şi libertatea mass-media.

Pe Twitter, Jansa i-a acuzat pe europarlamentari că sunt părtinitori şi a întrebat cât de des au făcut aceştia vizite unui cancelar german, unui prim-ministru olandez sau unui preşedinte francez.

Who are you? How many times have you visited a German chancellor, a Dutch PM or a French president?

By the way, it’s Netherlands where the last journalist was killed in the #EU. In Slovenia, such attempts were executed only during a regim of your comrades from @strankaSD. https://t.co/WI4uYoydxS — Janez Janša (@JJansaSDS) October 14, 2021

Printre altele, premierul sloven a distribuit joi o poză pe Twitter în care miliardarul american George Soros apare alături de mai mulţi europarlamentari, cu un text în care îi numeşte pe aceştia “marionetele Soros în Parlamentul UE”. Postarea lui Jansa pare să fi fost ştearsă în cursul serii de joi.

Premierul Janez Jansa este acuzat de mai mult timp că a făcut presiuni asupra mass-media independente din Slovenia.

Mai mult, premierul olandez Mark Rutte l-a atacat joi pe omologul său sloven Janez Jansa pentru postarea de pe Twitter pe care a calificat-o ca fiind de „prost gust” pentru că invoca o teorie a conspiraţiei fără temei şi l-a convocat pe ambasadorul Sloveniei la Haga, scrie Agerpres.

„Tweet-ul de prost gust al lui Janez Jansa despre europarlamentari. Îl condamn în termenii cei mai fermi. Guvernul tocmai a transmis acelaşi sentiment ambasadorului sloven la Haga”, a scris pe Twitter Mark Rutte.

Tasteless tweet by Janez Janša (@JJansaSDS) about MEPs. I condemn it in the strongest possible terms. The government just conveyed this same sentiment to the Slovenian ambassador in The Hague. — Mark Rutte (@MinPres) October 14, 2021

De asemenea, prim-ministrul Sloveniei a postat o serie de tweet-uri adresate omologului său olandez, cu referire în special la asasinarea din iulie, la Amsterdam, a jurnalistului specializat în dosare penale, Peter R. De Vries.

Reacții au venit și din partea președintelui Consiliului European, care a transmis că membrii Parlamentului European trebuie să își poată desfășura activitatea fără nicio formă de presiune.

„Respectul reciproc între instituțiile UE și în cadrul Consiliului European este singura cale de urmat”, a scris Charles Michel, pe Twitter.

We will discuss the current energy price hike at next week’s #EUCO We take this development seriously and will look into how we can coordinate our actions. Today’s toolbox by @EU_Commission on energy prices provides a basis for a thorough debate. — Charles Michel (@eucopresident) October 13, 2021

Disputa este deosebit de sensibilă în contextul în care Slovenia deţine, în prezent, preşedinţia rotativă a Consiliului UE.