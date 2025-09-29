Premierul Poloniei, apel ferm la unitatea Occidentului în sprijinul Ucrainei: Dacă pierdem acest război, consecințele vor afecta și generația următoare din întreaga lume

Premierul polonez Donald Tusk a transmis, luni, un apel ferm la unitatea Occidentului în sprijinul Ucrainei, avertizând asupra consecințelor globale în cazul unei victorii a Rusiei, în cadrul unui forum de securitate desfășurat la Varșovia, relatează DPA, preluat de Agerpres.

„Acest război este și războiul nostru”, a afirmat Tusk, subliniind că agresiunea Moscovei nu reprezintă doar o confruntare militară, ci parte a unui proiect politic menit să „subjuge alte popoare”.

Șeful executivului de la Varșovia a atras atenția că „dacă pierdem acest război, consecințele vor afecta nu numai generația noastră, ci și generația următoare din Polonia, Europa, SUA și din întreaga lume”.

Tusk a respins categoric ideea unui compromis cu Rusia, afirmând că singurele motive pentru o eventuală capitulare ar fi „o voință slabă, îndoiala, lașitatea sau lipsa de imaginație”.

Polonia se numără printre cei mai activi susținători ai Ucrainei, atât politic, cât și militar, fiind ea însăși expusă direct la amenințarea rusă. În urmă cu aproximativ două săptămâni și jumătate, în timpul unui atac aerian asupra Ucrainei, mai multe drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez, și implicit al NATO. Forțele aeriene poloneze, sprijinite de avioane aliate, au doborât pentru prima dată o parte dintre acestea.

Subiectul securității colective a fost discutat și în marja Adunării Generale a ONU de la New York, unde președintele american Donald Trump a declarat că țările NATO ar trebui să doboare aeronavele rusești care le încalcă spațiul aerian.