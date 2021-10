Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, s-a întâlnit la Bruxelles cu Marine Le Pen, liderul extremei drepte franceze și oponentă a lui Emmanuel Macron

Cancelarul german Angela Merkel a primit vineri, la finalul ultimului său Consiliu European după o carieră prodigioasă de 16 ani în slujba Germaniei și a Europei și 107 summit-uri europene, un omagiu special din partea liderilor actuali dar și în numele foștilor lideri cu care a împărțit scena decizională europeană și transatlantică.

În cadrul unei ceremonii de adio organizate de liderii europeni, care a cuprins o fotografie de familie, un cadou simbolic și aplauze la scenă deschisă, omologii săi europeni i-au rezervat o surpriză aparte: un mesaj video din partea unuia dintre cei mai apropiați parteneri internaționali ai Angelei Merkel, fostul președinte american Barack Obama.

“Mulțumită ție, centrul a rezistat la multe furtuni“, a spus Barack Obama, într-un mesaj video difuzat de președintele Consiliului European, Charles Michel, în care fostul lider de la Casa Albă i-a adresat câteva cuvinte cancelarului Merkel, în timp ce liderii și-au luat rămas bun de la ea în cadrul Consiliului European.

“Dragă Angela, mă alătur prietenilor, colegilor și admiratorilor tăi din întreaga lume care îți aduc astăzi un omagiu. Este o dovadă a caracterului tău faptul că probabil ți-ar plăcea mai mult să lucrezi la o reuniune a Consiliului European decât să fii în centrul atenției ca acum. Am fost mândru să te onorez cu Medalia Libertății pentru angajamentul tău față de ceea ce poate însemna pentru lume alianța dintre Statele Unite, Germania și Europa. Am avut privilegiul să mă bazez pe parteneriatul tău și pe depășirea unei serii de crize cu care s-au confruntat popoarele noastre. Și am fost fericit să îți devin prieten pe măsură ce te-am urmărit cum ai adus bunul umor, pragmatismul înțelept și o busolă morală neclintită și cum ai luat decizii dificile de-a lungul multor ani. Pe foarte puțini lideri politici se poate conta că își pun principiile, mai presus de orice definiție îngustă a interesului personal“, a spus Barack Obama, în mesajul său.

“Thanks to you, the centre has held through many storms.” @BarackObama addresses a few words to Chancellor Merkel as we are saying goodbye to her in the European Council #EUCO pic.twitter.com/FIUpCPkloW

— Charles Michel (@eucopresident) October 22, 2021