Premierul Poloniei: Războiul hibrid lansat de Lukashenko împotriva UE reprezintă cea mai mare încercare de destabilizare a Europei din ultimii 30 de ani

Premierul Poloniei reacționează din nou cu privire la criza de migranți instrumentralizată de regimul de la Minsk și atenționează că acest „război hibrid” lansat de Lukashenko împotriva UE reprezintă cea mai mare încercare de destabilizare a Europei din ultimii 30 de ani.

„Lukashenko a lansat un război hibrid împotriva UE. Aceasta este cea mai mare încercare de destabilizare a Europei din ultimii 30 de ani. Polonia nu va ceda șantajului și va face totul pentru a apăra granițele UE. Polonia, Lituania, Latvia și Estonia au nevoie de sprijin. Trebuie să fim uniți pentru a apăra Europa”, a transmis premierul Poloniei.

Lukashenka launched a hybrid war against the EU.This is greatest attempt to destabilize Europe in 30years. 🇵🇱will not yield to blackmail and will do everything to defend the EU’s borders. PL, LT, LV, EST need support.We must stand together to defend Europehttps://t.co/OMEtY70vlo

— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) November 21, 2021