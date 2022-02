Premierul Poloniei se află la Berlin pentru “a zgudui conştiinţa Germaniei” și a-l convinge pe Olaf Scholz să susțină excluderea Rusiei din SWIFT

Premierul ungar Viktor Orban a declarat că Ungaria va sprijini sancțiunile Uniunii Europene aplicate Rusiei și că nu va bloca niciuna dintre ele, inclusiv excluderea Federației Ruse din sistemul internațional bancar SWIFT, scrie Digi24.

„Ungaria a arătat clar că va sprijini toate sancțiunile, deci nu vom bloca niciuna, așa că noi vom accepta și sprijini ceea ce vor conveni prim-miniștrii Uniunii Europene”, a declarat sâmbătă Viktor Orban, potrivit The Guardian, care citează Reuters.

Mai devreme în cursul zilei de sâmbătă, Orban a spus că este de acord ca Rusia să fie blocată în sistemul bancar internațional SWIFT.

De asemenea, premierul Marii Britanii, Boris Johnson a reiterat sâmbătă apelul său pentru scoaterea Rusiei din sistemul global de plăți interbancare SWIFT.

„Am vorbit cu Mark Rutte în această după-amiază pentru a-i mulțumi pentru cooperarea puternică în vederea asigurării furnizării de ajutor defensiv Ucrainei. Am discutat despre SWIFT și despre necesitatea de a lua măsuri urgente pentru a exclude Rusia. Regatul Unit și Țările de Jos sunt unite în condamnarea atacului lui Putin asupra Ucrainei”, a scris Johnson, pe Twitter.

