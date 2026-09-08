Premierul R. Moldova a discutat cu noul șef al Misiunii OSCE despre soluționarea pașnică a conflictului transnistrean

Premierul moldovean Vasile Tofan a discutat cu noul șef al Misiunii OSCE în Republica Moldova, Christopher Smith, despre rolul organizației în sprijinirea unei soluționări pașnice și durabile a conflictului transnistrean, despre parcursul european al Republicii Moldova și despre situația de securitate din regiune.

Potrivit unui comunicat al Guvernului de la Chișinău, Tofan a reiterat angajamentul ferm al Republicii Moldova pentru soluționarea exclusiv pașnică a conflictului, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a țării în frontierele sale recunoscute internațional.

Vasile Tofan a subliniat că obiectivul Guvernului este apropierea treptată a celor două maluri ale Nistrului, prin măsuri concrete care să îmbunătățească viața oamenilor, să consolideze încrederea și să contribuie la integrarea economică și socială a țării.

Parcursul european al Republicii Moldova reprezintă o oportunitate pentru toți cetățenii, inclusiv pentru locuitorii din regiunea transnistreană, evidențiază Guvernul Republicii Moldova.

Premierul moldovean a apreciat contribuția OSCE la menținerea dialogului și la consolidarea încrederii între cele două maluri, pledând pentru continuarea unei cooperări pragmatice, orientate spre rezultate concrete și adaptate noilor realități.

Moscova sprijină separatismul din Transnistria, încălcând astfel suveranitatea țării vecine prin organizarea de alegeri ilegale în regiunea separatistă și prin refuzul de a-și retrage trupele şi munițiile din Transnistria.

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Formatul 5+2, platforma diplomatică menită să identifice o soluție pentru conflictul transnistrean, a devenit unul nefuncțional, și nu pentru că Republica Moldova nu și-ar dori o rezolvare a acestui dosar, ci pentru că Rusia, membră a acestui format alături de Kiev, a invadat Ucraina, fapt ce arată că Moscova nu este un partener de discuție în care poți avea încredere.