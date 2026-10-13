Premierul R. Moldova a discutat cu reprezentanții companiilor de construcții: „Vrem mai multe investiții, mai multe proiecte și mai multe locuințe accesibile” 

Dezvoltarea sectorului construcțiilor, deblocarea proiectelor imobiliare, valorificarea terenurilor și clădirilor neutilizate ale statului, simplificarea procedurilor de autorizare și creșterea accesibilității locuințelor au fost principalele subiecte discutate la întrevederea prim-ministrului moldovean Vasile Tofan cu reprezentanții companiilor de construcții din Republica Moldova.

Potrivit unui comunicat al Executivului de la Chișinău, acesta a subliniat importanța sectorului construcțiilor pentru creșterea economică, crearea locurilor de muncă și dezvoltarea localităților.

Premierul Vasile Tofan a menționat că este necesară accelerarea investițiilor și identificarea soluțiilor pentru creșterea ofertei de locuințe, inclusiv a celor la prețuri accesibile pentru tineri și familiile cu venituri medii.

„Avem tare mult de lucru la repornirea construcțiilor”, a declarat prim-ministrul Vasile Tofan, subliniind că Guvernul își dorește mai multe proiecte investiționale realizate și o colaborare mai eficientă între autorități și mediul de afaceri.

Una dintre principalele probleme semnalate de antreprenori vizează blocarea proiectelor imobiliare din cauza întârzierilor în aprobarea Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ) și eliberarea actelor permisive.

Reprezentanții companiilor au relatat cazuri în care investiții de sute de milioane de lei rămân blocate de mai mulți ani, în special în municipiul Chișinău.

Aceștia au solicitat proceduri mai clare, respectarea termenelor legale și o colaborare mai eficientă între autoritățile publice centrale și locale.

În context, prim-ministrul Vasile Tofan a subliniat importanța deblocării proiectelor investiționale din Chișinău și a reiterat deschiderea Guvernului pentru o colaborare constructivă cu administrația capitalei, indiferent de viziunile politice, pentru a identifica soluții care să faciliteze dezvoltarea sectorului construcțiilor.

Un alt subiect abordat a fost valorificarea terenurilor și clădirilor aflate în proprietatea statului, care în prezent nu sunt utilizate eficient.

Prim-ministrul a menționat că extinderea accesului investitorilor la asemenea active este una dintre prioritățile Guvernului.

Potrivit sursei citate mai sus, Executivul urmărește organizarea unor procese de privatizare transparente și competitive, care să asigure venituri pentru stat și să contribuie la restabilirea încrederii publice.

În cadrul discuțiilor, companiile au atras atenția și asupra dificultăților întâmpinate la dezvoltarea proiectelor în centrul istoric al Chișinăului, inclusiv a procedurilor de avizare și a restricțiilor aplicate în zonele de protecție a monumentelor.

Premierul moldovean a confirmat că revizuirea cadrului de reglementare privind protejarea monumentelor istorice și funcționarea Consiliului Național al Monumentelor Istorice se află pe agenda Guvernului, astfel încât să fie identificat un echilibru între protejarea patrimoniului cultural și dezvoltarea urbană.

Reprezentanții sectorului au solicitat, de asemenea, revizuirea contribuției de 0,5% aplicate investițiilor în construcții, invocând costurile suplimentare suportate de companii.

Prim-ministrul a declarat că Guvernul va examina oportunitatea modificării mecanismului de aplicare, în condițiile în care povara administrativă și financiară trebuie să fie proporțională cu beneficiile generate.

În ceea ce privește reglementarea și controlul în construcții, premierul a precizat că proiectul legislativ referitor la competențele de control în domeniu este analizat suplimentar, pentru a asigura un echilibru între combaterea construcțiilor ilegale și evitarea unor intervenții disproporționate asupra proiectelor autorizate.

Accesul la rețelele de infrastructură a constituit un alt subiect important al întrevederii.

Dezvoltatorii au semnalat costurile ridicate pentru extinderea rețelelor electrice, termice, de apă și canalizare, precum și dificultățile legate de transmiterea infrastructurii construite din fonduri private către operatorii de distribuție.

De asemenea, aceștia au solicitat simplificarea procedurilor de obținere a certificatelor de urbanism pentru conectarea la utilități. Prim-ministrul a susținut organizarea unei discuții cu participarea reprezentanților companiilor de construcții, ai Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, ai operatorilor de utilități și ai administrației municipale, pentru examinarea problemelor legate de dezvoltarea și conectarea la rețele.

În cadrul ședinței au mai fost abordate accesul la finanțare și condițiile de creditare, dezvoltarea parteneriatelor public-private pentru realizarea proiectelor imobiliare și amenajarea spațiilor publice, valorificarea resurselor locale de materiale de construcții, deficitul de forță de muncă și necesitatea reducerii muncii informale în sector.

La finalul întrevederii, prim-ministrul Vasile Tofan a menționat că propunerile reprezentanților companiilor vor fi analizate și a exprimat disponibilitatea organizării unor noi discuții tematice, cu participarea instituțiilor responsabile, pentru identificarea soluțiilor la problemele semnalate.